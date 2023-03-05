Đàn bà phải khắc cốt ghi tâm những điều này để không trở thành nô lệ của tình yêu và chỉ biết phục tùng đàn ông

Bạn phải biết rằng quyền năng lớn nhất của phụ nữ chính là phải luôn xinh đẹp vì chỉ có xinh đẹp thì bạn mới có thể tự tin nhất khi đứng trước người khác. Ngoài ra, trong thời buổi hiện đại này thì phụ nữ không chỉ cần phải xinh đẹp mà còn phải luôn khiến mình trở nên ngày càng xuất sắc và nổi bật hơn để không phải phụ thuộc vào đàn ông mới khiến bạn không bị lu mờ. Phụ nữ phải luôn biết giữ gìn sự quyến rũ trời ban của mình, một loại vẻ đẹp tự tin thì mới có thể giúp cho bạn luôn hạnh phúc và đối địch được với sự tàn phá của thời gian.

Phàm là bất cứ người đàn ông nào đi qua cuộc đời bạn nếu họ đối với bạn có rất nhiều yêu cầu thì bạn tốt nhất vẫn nên tránh xa người đàn ông ấy càng xa càng tốt. Bởi người đàn ông như vậy sau khi kết hôn nhiều khả năng sẽ trở thành một ông chồng độc mồm độc miệng và bạn sẽ chỉ trở thành kẻ phụ tùng, không có tiếng nói, không có hạnh phúc. Chị em chúng ta một khi đã lập gia đình thì ít nhất phải yêu cầu ở đối phương sự tôn trọng. Vậy nên, người đối với bạn chỉ biết sai bảo, lớn tiếng yêu cầu thì không phải đối tượng tốt để kết hôn.

Lập gia đình chủ yếu phải xem nhân phẩm, tính cách, cách sống phù hợp. Tiền bạc là vật bảo đảm cho hôn nhân

Tính cách không giống thì sẽ khiến cho cả hai trong cuộc sống thường ngày không thể tìm được chủ đề chung để nói chuyện với nhau, không có điểm chung thì không cách nào tâm đầu ý hợp, tìm được sự đồng cảm trong cuộc sống. Cho dù cho cả thế gian đều cho hai người là vô cùng đẹp đôi, là một cặp Kim Đồng Ngọc Nữ, trời sinh một cặp thì cũng không thể mù quáng mà gả cho một người không có cùng quan điểm sống, không thích hợp với mình. Dù sao bạn cũng phải cân nhắc rằng cả quãng đời sau này của bạn đa số thời gian đều là cùng đối phương ở bên nhau, nóng hay lạnh đều do bạn tự chịu.

Trước khi giao phó cả đời cho đối phương trước tiên phải xem qua người nhà của anh ta

Đó không phải nói rằng bạn phải xem xem nhà anh ta có bao nhiêu của cải mà là nhìn xem gia đình anh ta có hòa thuận, ấm áp và có lễ nghĩa, lịch thiệp, nhún nhường hay không. Bạn phải xem xem đối phương đã sống trong một gia đình có giáo dục như thế nào. Liệu có phải là kiểu gia đình mà người trong nhà có đàn ông ra tay đánh phụ nữ mà mọi người vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, không quản đến thì sẽ rất đáng sợ. Mỗi gia đình đều sẽ tồn tại vấn đề, thế nhưng bạn phải xem cách đối xử của những người trong nha, xem anh ta có phải người đàn ông chuyện gì cũng chiều theo ý mẹ, có tôn trọng phụ nữ, tôn trọng vợ và có chính kiến hay không. Dù sao thì khi kết hôn bạn không phải chỉ sống với anh ta mà còn phải chung đụng với rất nhiều người trong nhà anh ta nữa. Nếu không thích hợp thì nửa đời còn lại của bạn cũng rất khó sống vui vẻ.

Người đàn ông ra tay đánh bạn thì không nên tha thứ

Nếu đã bị người đàn ông trước mặt đánh một lần thì nhất định phải chia tay bởi điều đó báo hiệu cho bạn rằng người đàn ông ấy có khuynh hướng bạo lực gia đình. Bạn đừng dại dột lún sâu mà phải tránh thật xa kiểu đàn ông thế này. Đàn ông ra tay đánh phụ nữ là chuyện không bao giờ có thể được tha thứ dù cho là do bất cứ nguyên nhân gì. Bạn phải kiên quyết chia tay, rời khỏi người đàn ông ấy ngay lập tức.



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Phụ nữ phải có nguyên tắc của mình

Bạn nhất quyết đừng bởi vì yêu một người đàn ông mà liền từ bỏ tôn nghiêm của mình, vì một người đàn ông mà chấp nhận ruồng bỏ người thân của mình, vứt bỏ đi công việc, sở thích của bạn để làm vui lòng đối phương. Chỉ cần tình cảm đủ tốt đẹp thì hôn nhân nhất định sẽ hạnh phúc. Đừng bao giờ dại dột nghĩ rằng muốn có được hạnh phúc thì một bên phải hi sinh hay đánh đổi. Phụ nữ là để được yêu thương, được nuông chiều chứ không phải để hi sinh.

Có vấn đề phải lập tức nói rõ

Trong mối quan hệ hàng ngày, khi xảy ra vấn đề thì phải nói rõ, nói thẳng vào trọng tâm, không được để cho người đàn ông bên cạnh bạn đi đoán mò dẫn đến những nghi hoặc không cần thiết. Tất cả các mối quan hệ đều sẽ tốt đẹp hơn nếu bạn chân thành và thẳng thắn với nhau. Sự thấu hiểu sẽ mang đến cho cuộc sống của bạn hạnh phúc và vui vẻ hơn bất cứ thứ gì trong một mối quan hệ.

Nếu như bạn yêu anh ta thì hãy chấp nhận anh ta ở hiện tại, đừng ảo tưởng vào sự thay đổi của anh ta

Nếu như anh ta có thể thay đổi thì đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng nếu như không thể thì bạn nhất định phải nghĩ cho kĩ rằng bạn liệu có thể chấp nhận con người hiện tại của anh ta hay không. Mỗi một khuyết điểm trước khi kết hôn đều trở thành chuyện nhỏ với bạn nhưng sau khi kết hôn chính là thời điểm mà mọi khuyết điểm đều sẽ bị phóng to ra. Ví dụ như anh ấy hút thuốc mà bạn lại yêu anh ấy thì nên nỗ lực chấp nhận đi bởi đàn ông sau khi kết hôn cai được thuốc không nhiều. Những khuyết điểm khác cũng sẽ giống như vậy. Liệu bạn có thể chấp nhận hay không?