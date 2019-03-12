Không phải khi vợ khóc, đây mới là điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ của mình

Phụ nữ yêu 12/03/2019 17:17

Đàn ông dù ngạo mạn, giàu có đến mấy cũng sợ hãi trước người phụ nữ như thế này.

Dù ăn gan hùm đàn ông cũng phải co rúm người trước mẫu phụ nữ như thế này.

Không phải khi vợ khóc, đây mới là điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ của mình - Ảnh 1
Khi lòng đã chằng chịt vết thương, khi đớn đau đã vượt ngưỡng chịu đựng phụ nữ sẽ lạnh lùng đến tận cùng - Ảnh minh họa: Internet

1. Sự im lặng, bất cần

Nếu nghĩ đàn ông sợ nhất là khi nhìn thấy vợ khóc thì bạn đã nhầm. Bởi lẽ, dẫu rất bối rối, khó xử khi vợ đau lòng, thương tổn nhưng ít ra người chồng còn biết cách để an ủi, xin lỗi và nỗ lực dỗ dành.

Nếu vợ cứ im lặng, bất cần như không thì đàn ông dù có thông minh, khôn khéo đến mấy khiếp vía. Lúc ấy, phụ nữ chẳng còn thiết tha vun đắp, cũng không còn xem trọng sự hiện diện của chồng trong đời mình.

Khi lòng đã chằng chịt vết thương, khi đớn đau đã vượt ngưỡng chịu đựng phụ nữ sẽ lạnh lùng đến tận cùng. Lúc này, đàn ông dù có dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể lay chuyển lòng dạ đối phương.

Không phải khi vợ khóc, đây mới là điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ của mình - Ảnh 2
Phụ nữ có thể bị cơn ghen làm cho mất đi lý trí, có những hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến danh dự, sĩ diện của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

2. Cuồng ghen

Khi cuồng ghen, phụ nữ thường cố gắng kiểm soát, giám sát chồng 24/24. Họ sợ chỉ cần lơ là chồng sẽ ăn nằm với đàn bà khác, sẽ vì sự mới lạ hấp dẫn bên ngoài mà thay lòng đổi dạ. Sự kiềm kẹp, đeo bám khiến đàn ông mệt mỏi, căng thẳng và khó chịu vô cùng.

Chưa kể, một khi đã cuồng ghen phụ nữ có thể bị cơn ghen làm cho mất đi lý trí, có những hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến danh dự, sĩ diện của cả hai.

Không phải khi vợ khóc, đây mới là điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ của mình - Ảnh 3
Sống với người vợ hay than vãn, dù chẳng cần đòn roi chồng cũng như bị tra tấn mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

3. Hay than vãn

Nếu phụ nữ lắm lời phiền toái 1 thì phụ nữ hay than vãn phiền toái gấp 10 lần. Phụ nữ chỉ lắm lời khi đàn ông khiến họ khó chịu, khi chồng làm điều có lỗi với mình. Thế nhưng, người hay càm ràm về mọi thứ xung quanh, nhìn đời bằng suy nghĩ tiêu cực sẽ khiến không chỉ họ mà chồng cũng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Sống với người vợ như thế, dù chẳng cần đòn roi chồng cũng như bị tra tấn mỗi ngày. Chán nản, bực dọc vô cùng.

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