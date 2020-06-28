Không nhầm đâu, đây là những lý do ‘lạ đời’ khiến vợ chồng ly hôn nhanh chóng

Phụ nữ yêu 28/06/2020 06:00

Có rất nhiều lý do khiến vợ chồng ly hôn như ngoại tình, không hiểu nhau nhưng bên cạnh đó cũng có những điều “lạ đời” không ai nghĩ đến.

Dưới đây là những lý do khó tin khiến vợ chồng ly hôn. Nếu bạn rơi vào tình cảnh này, hãy tìm cách khắc phục kịp thời, đừng để hôn nhân bế tắc không cứu vãn được nữa.

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Vợ chồng ly hôn vì những lý do này - Ảnh minh họa: Internet

Ngáy

Nhiều người cảm thấy mệt mỏi, không ngủ được khi phải nghe tiếng ngáy của đối phương mỗi đêm. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nếu tình trạng này kéo dài, tình cảm vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng. Cứ tưởng điều này nhỏ nhặt, không có gì to tát nhưng thực tế ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống.

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Ngủ ngáy sẽ khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Vợ không ngủ đủ giấc sẽ không có đủ sức khỏe để chăm lo cho gia đình. Chồng không ngủ ngon sẽ ảnh hưởng đến công việc. Thế nên hãy đi khám để chữa trị kịp thời.

Mộng du

Mộng du ảnh hưởng khá nhiều đến tình cảm vợ chồng vì đối phương sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc mất ngủ. Trên thực tế, có không ít cặp vợ chồng ly hôn khi một trong hai mắc phải chứng mộng du. Thế nên hãy đến gặp bác sĩ để có những lời khuyên bổ ích nhất. 

Thói quen xấu khi ngủ

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Thói quen xấu khi ngủ khiến bạn kém duyên trong mắt bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, bạn thường che giấu hết những tật xấu của bản thân để luôn đẹp trong mắt người kia. Nhưng khi về chung một nhà, mọi tật xấu lộ ra khiến đối phương cảm thấy hụt hẫng. Nhất là những tật xấu khi ngủ khiến bạn đời phải chạy dài, không dám đến gần. Vì vậy muốn hôn nhân hạnh phúc, hãy thẳng thắn góp ý với nhau.

Bạn bè đều đã ly hôn

Việc này tưởng không ảnh hưởng gì đến bạn nhưng thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Mỗi ngày phải chứng kiến cảnh bạn bè ly hôn, bạn sẽ có xu hướng mất niềm tin vào hôn nhân. Khi đối phương làm điều gì đó khiến bạn khó chịu, bạn sẽ suy nghĩ ngay đến việc ly hôn. Nếu suy nghĩ này cứ tiếp diễn, tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt.

Không còn yêu

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Hôn nhân đổ vỡ vì vợ chồng không còn yêu nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những lý do khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất. Chỉ vì không còn yêu, nhiều cặp vợ chồng đã vội bỏ nhau. Khi không còn tình cảm với đối phương, họ cảm thấy chán hôn nhân. Lời khuyên cho bạn là nếu một ngày cảm thấy không còn yêu người kia, hãy nghĩ đến lý do tại sao cả hai bắt đầu. Cuộc sống hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần nhiều yếu tố khác nữa.

Không cảm thấy an toàn khi ở cạnh nhau

Trong tình yêu hôn nhân, cảm giác an toàn là yếu tố không thể thiếu. Khi điều này mất đi, đồng nghĩa với việc cả hai cảm thấy bất an với cuộc hôn nhân của mình. Đó cũng là lý do khiến nhiều cặp vợ chồng không thể sống với nhau đến đầu bạc răng long.

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