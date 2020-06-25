Những đặc điểm của 'phụ nữ vàng' trong làng khiến đàn ông xem thường ra mặt

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ khiến thiên hạ tránh xa, đàn ông xem thường ra mặt, cuộc đời vô cùng lận đận.

Phụ nữ có thể không xinh đẹp nhưng phải ăn nói có duyên. Sự duyên dáng của bạn sẽ giữ được chân đàn ông, trong khi nhan sắc sẽ phai mờ theo năm tháng. Thế nên đàn ông luôn đánh giá cao kiểu phụ nữ duyên dáng , nói năng dễ thương.

Phụ nữ khôn ngoan biết bộ quần áo, cách trang điểm nào phù hợp với mình. Đừng ăn mặc quá diêm dúa, trang điểm quá lòe loẹt. Khi đi bên kiểu phụ nữ như thế này, đàn ông sẽ cảm thấy không tự tin, sợ trở thành trò cười của thiên hạ.

Khinh khi người khác

Phụ nữ nên chú trọng nhân cách - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hơn nhau không phải ở bộ quần áo hàng hiệu trên người mà là ở nhân phẩm. Dù bạn có xinh đẹp đến mấy mà không có nhân cách tốt thì cũng không thể ghi điểm cao trong mắt mọi người.

Mỗi người có số phận khác nhau, phụ nữ hãy biết thông cảm. Nếu giúp đỡ được hãy mở lòng bao dung, còn không thì cũng đừng xem thường hay chê bai người khác.

Xem mình là trung tâm vũ trụ

Đừng xem mình là trung tâm vũ trụ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông sợ nhất kiểu phụ nữ luôn xem mình là trung tâm vũ trụ. Đi đâu làm gì cũng muốn tạo điểm nhấn để thu hút sự chú ý của mọi người. Kiểu người này thường sống trên mây, luôn đề cao bản thân và dìm người khác xuống.

Họ luôn muốn “trên cơ” người khác và không muốn nghe bất cứ lời góp ý thiện chí nào. Qua lại với kiểu phụ nữ này, đàn ông cảm thấy vô cùng áp lực và mệt mỏi.

Thích làm “nạn nhân”

Kiểu phụ nữ luôn biến mình trở thành “nạn nhân” trong những trận cãi vã hoặc xung đột khiến đàn ông mệt mỏi. Họ không thích nhận sai, luôn tỏ ra đáng thương để nhận được sự thương hại của người khác. Đây đích thị là cô nàng vàng trong làng khiến đàn ông chạy mất dép không dám đến gần.

Phụ nữ đừng tỏ ra đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng phụ nữ không xinh đẹp cũng được nhưng đừng kém duyên. Bạn không cần quá xinh xắn, chỉ cần sống tốt, lương thiện và đối xử chân thành với mọi người, chắc chắn bạn sẽ được yêu mến.