Không phải cứ thấy những dấu hiệu này là nghĩ chồng ngoại tình , phụ nữ khôn ngoan đừng quá đa nghi mà làm khổ mình, khổ người đàn ông bên cạnh, thậm chí còn trở thành trò cười cho thiên hạ.

Hãy tìm hiểu xem dạo gần đây công việc của anh ấy như thế nào. Anh ấy có mệt hay có vấn đề gì về sức khỏe không. Người vợ khôn ngoan phải tìm hiểu nguyên nhân thực sự chứ không phải tự tưởng tượng rồi “vu khống” chồng phản bội .

Bước vào cuộc sống hôn nhân, vợ chồng có rất nhiều điều phải lo. Không phải lúc nào cả hai cũng rảnh rỗi để hẹn hò, ăn tối dưới ánh nến lãng mạn như trước đây. Phụ nữ đừng vì điều này mà quy chụp chồng ngoại tình, có bồ nhí nên lạnh nhạt với vợ.

Không còn những món quà bất ngờ

Nếu không còn được nhận những món quà bất ngờ từ chồng, bạn cũng nên hiểu rằng cuộc sống hôn nhân còn rất nhiều thứ cần đến tiền. Không những lo cơm áo gạo tiền mà còn học phí của con cái, tiền cho cha mẹ hai bên, hiếu hỉ... Điều này đủ khiến hai vợ chồng lao đao, mệt mỏi. Vì vậy, anh ấy chẳng còn tâm sức hoặc dư dả để có thể tạo bất ngờ cho vợ như trước đây.

Đừng gán tội chồng ngoại tình khi chồng không tặng quà cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ trong hôn nhân nên sống thực tế một chút, đừng quá mơ mộng viển vông. Bạn nên nhớ những món quà thường không có giá trị lâu dài. Bát cơm, manh áo của gia đình mới là điều quan trọng cần phải lo.

Không trả lời tin nhắn ngay lập tức

Hãy thông cảm cho chồng để gia đình hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng không trả lời tin nhắn ngay, có thể anh ấy đang bận họp, đang phải giải quyết những vấn đề khó nhằn. Thậm chí là đang tăng ca, tất bật với những dự án mới. Người đàn bà tinh tế hãy thấu hiểu cho sự vất vả của chồng, đừng trách tại sao anh ấy lại không trả lời tin nhắn của mình. Hoặc đừng tưởng tượng chồng đang “nuôi mèo” bên ngoài nên bận rộn không có thời gian nhắn tin cho vợ.

Không còn chăm sóc cho bạn nhiều như trước

Phụ nữ đừng trông chờ đàn ông chăm sóc mà hãy tự quan tâm bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân có rất nhiều vấn đề cần phải lo. Thay vì trách chồng không quan tâm, chăm sóc cho vợ, bạn hãy tự chăm sóc bản thân trước. Đàn ông có rất nhiều áp lực bên ngoài, đừng tạo thêm cho anh ấy bất cứ điều buồn phiền nào nữa. Nếu được, hãy chủ động quan tâm chồng nhiều hơn để anh ấy có động lực làm việc, kiếm tiền lo cho gia đình.