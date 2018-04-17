Không muốn tan nhà nát cửa, đàn ông đừng bao giờ đụng vào những thứ này

Phụ nữ yêu 17/04/2018 14:25

Không chỉ đàn bà có trách nhiệm vun vén gia đình, đàn ông cũng phải tránh những điều này để góp phần giúp hôn nhân êm ấm, hạnh phúc.

Có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Thế nhưng, đừng mãi đặt trách nhiệm vun vén gia đình lên vai đàn bà. Nên nhớ, hôn nhân như trò chơi kéo co, một người nắm một người buông, lỡ làng, tổn thương biết bao nhiêu mà đong đếm. Bởi vậy, muốn gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, đàn bà phải biết vun vén, còn đàn ông phải "nói không" với những điều này.

Rượu chè thâu đêm

Không muốn tan nhà nát cửa, đàn ông đừng bao giờ đụng vào những thứ này - Ảnh 1
Đàn ông đừng để bản thân trở thành kẻ nát rượu kẻo ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông nát rượu là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hôn nhân nhanh nhất. Trong cơn say, nhiều người không thể kiềm chế được những hành động của mình dẫn đến đánh vợ, đánh con. Bạo lực gia đình đang là một trong mối lo lớn nhất ở xã hội ngày nay. Đàn bà lấy chồng sợ nhất là chịu đòn roi từ người chồng, sợ nhất là những lần chồng say xỉn đánh đập vợ con. Bởi vậy, đàn ông à, nhậu nhẹt là chuyện không tránh khỏi nhưng phải biết tiết chế cảm xúc, đừng để bản thân trở thành “ma men”, hành hạ tinh thần lẫn thân xác của người bên cạnh. Đừng để vợ con phải sống trong cảnh lo sợ và ám ảnh cả đời. 

Mèo mả gà đồng, lăng nhăng bên ngoài

Không muốn tan nhà nát cửa, đàn ông đừng bao giờ đụng vào những thứ này - Ảnh 2
Đàn ông lăng nhăng sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình là tội trạng lớn nhất trong hôn nhân. Vì nhiều lý do mà con người ta chọn cách rời bỏ nhau để tìm một mối quan hệ khác. Đàn ông nghĩ chơi chán rồi về, vợ vẫn ở đó, nhưng thực tế, chẳng ai muốn chờ đợi một người đã thay lòng đổi dạ. Đừng để vợ mình phải mệt mỏi, khi mệt đủ rồi, cô ấy sẽ tự động rời đi. Ngoại tình là thứ khiến nhiều người đau lòng nhất. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của vợ mà còn gây ra cho người chồng vô số những rắc rối. Ngoại tình là con đường vô cùng nguy hiểm, đàn ông đừng dại mà dấn thân vào, có đường đi nhưng không có đường về đâu, nhớ đấy!

Mê đỏ đen

Đàn ông đừng để bản thân lún sâu vào con đường cờ bạc, đỏ đen. “Con ma cờ bạc” sẽ khiến bạn tán gia bại sản, vợ chồng lục đục. Hãy chí thú làm ăn, kiếm ít tiền cũng được, nhưng đó là những đồng tiền chân chính. Mê đỏ đen sẽ khiến vợ bạn càng trở nên mệt mỏi, sống trong trạng thái phập phồng lo lắng. Thử nghĩ đi, con cái bạn có chấp nhận một người cha suốt ngày bài bạc, không lo làm ăn hay không? 

Vô tâm

Không muốn tan nhà nát cửa, đàn ông đừng bao giờ đụng vào những thứ này - Ảnh 3
Đàn ông phải quan tâm đến cảm xúc của vợ khi đó mới hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Muốn vợ một mực tận tụy vì gia đình, đàn ông đừng mãi vô tâm chỉ biết nghĩ cho bản thân. Hãy quan tâm đến vợ một chút để cô ấy tận hưởng được những cảm giác an toàn và thoải mái. Có vậy, cô ấy mới hết lòng vì gia đình. Đàn ông khôn ngoan luôn biết cách lấy lòng vợ, đặc biệt không bao giờ bỏ rơi vợ trong những lúc khó khăn nhất. Phụ nữ vốn rất dễ tổn thương và yếu mềm. Cô ấy tình nguyện trao thân gửi phận cho bạn, ắt hẳn đã tin tưởng bạn rất nhiều. Vì thế, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đàn ông cần trân trọng cảm xúc của người bạn đời.

Đàn ông ngoại tình tìm kiếm điều gì ở nhân tình?

Đàn ông ngoại tình tìm kiếm điều gì ở nhân tình?

Các ông chồng một khi đã ngoại tình thì sẽ 'dính' lấy cô nhân tình bởi họ có sức hút khó cưỡng lại được. Chị em cũng cần nắm được điều này để tìm cách hóa giải chiêu thức của tình địch.

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