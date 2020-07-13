Không cần chiêu trò cao siêu, đây là những điều bình thường của phụ nữ khiến đàn ông say mê như điếu đổ

Phụ nữ yêu 13/07/2020 05:00

Ở trên giường, ở dưới bếp, ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khoảng thời gian nào, phụ nữ khôn ngoan cũng phải hết sức “nóng bỏng” để đàn ông mê như điếu đổ.

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên biết để chiếm được thể xác lẫn trái tim của đàn ông.

Nóng bỏng khi ở trên giường

Người đàn bà khôn ngoan phải biết chủ động khi ở trên giường. Đừng để chồng lúc nào cũng là người mào đầu. Bạn phải chủ động để “cuộc yêu” thăng hoa hơn.

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Phụ nữ khôn ngoan hãy biết chủ động khi ở trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hôn nhân hạnh phúc, tình dục là yếu tố vô cùng quan trọng. Do đó, phụ nữ hãy làm mới mình khi ở trên giường để chồng nghiện vợ suốt đời. 

Nhẹ nhàng, đoan trang khi đứng trong bếp

Đàn ông thích ngắm phụ nữ đứng trong bếp. Họ thích nhìn thấy vợ mặc chiếc tạp dề, nấu những bữa ăn ngon để chồng con thưởng thức. Với họ, phụ nữ xinh đẹp không phải là người ăn mặc hàng hiệu, tô son đánh phấn đầy mặt mà là người biết chăm sóc chồng con.

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Đàn ông thích nhìn phụ nữ trong chiếc tạp dề - Ảnh minh họa: Internet

Họ luôn trân trọng khoảnh khắc vợ tất bật lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Khi đó, vợ là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian, không ai sánh bằng trong mắt họ.

Do đó, dù ít hay nhiều, phụ nữ cũng phải biết nấu ăn. Vì đàn ông chẳng ai muốn đi ăn ở ngoài hàng mãi. Họ muốn ăn những bữa cơm do chính tay vợ nấu để tận hưởng khoảnh khắc gia đình sum vầy.

Khi nói lời khen ngợi chồng

Đàn ông ai cũng muốn được nghe lời khen ngợi từ vợ. Khi đó, những áp lực thường nhật sẽ tan biến ngay. Vì vậy phụ nữ đừng tiếc với chồng những lời khen.

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Phụ nữ khôn hãy khen ngợi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt khi khen, hãy kèm theo những hành động ngọt ngào như vuốt ve, vuốt tóc hoặc cười thật tươi. Chắc chắn điều này sẽ khiến đàn ông chết đứ đừ.

Người phụ nữ trong hôn nhân đừng sống quá cứng nhắc mà hãy biết quyến rũ chồng bằng những lời nói hoặc hành động. Hãy luôn mới mẻ trong mắt chồng để hôn nhân ngày càng thăng hoa. Đừng thờ ơ, lạnh nhạt với nhau mà đẩy mối quan hệ của mình vào ngõ cụt.

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Đàn ông thích được vợ khen - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, đàn bà đừng cố tỏ ra hoàn hảo mà hãy trở thành người bình thường nhưng không tầm thường. Đôi khi không cần dùng những chiêu trò cao siêu, phụ nữ vẫn khiến đàn ông một đời nghiêng ngả, nghiện không dứt ra được.

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