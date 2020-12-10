Không cần 3 vòng đẫy đà, dưới đây là 3 điểm càng thẳng chồng càng mê

Phụ nữ yêu 10/12/2020 11:33

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng mình phải thật sexy, ba vòng đẫy đà mới khiến chồng mê vợ, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Dưới đây sẽ là 3 điểm càng thẳng chồng càng thương, chị em nên chú ý.

Chân thẳng

Dĩ nhiên không ai thích một đôi chân vòng kiềng hoặc có dáng đứng xiêu vẹo, đàn ông cũng vậy. Họ luôn thích nhìn ngắm những cô gái có đôi chân thon dài và thẳng tắp. Đây cũng là biểu hiện tâm lý rất bình thường ở phái mạnh.

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Một đôi chân thon dài, thẳng tắp luôn khiến chồng mê vợ như điếu đổ - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, vợ hãy tập những bài tập thể dục khiến cho đôi chân trở nên thẳng thớm, đồng thời thực hiện hãy tập cách ngồi sao duyên dáng, khép nép để trở nên quyến rũ hơn.

Lưng thẳng

Có nhiều cô gái vì tự ti mình quá cao mà ngồi hay đứng đều khom lưng. Cứ như vậy, cô ấy đã làm cho mình trở nên kém thu hút trong mắt nam giới. Các chị em đã có chồng đừng nên bắt chước, mà phải học cách làm cho lưng của mình luôn thẳng trong mọi hoàn cảnh. Hãy luôn giữ lưng thẳng, để cổ thằng và ngực ưỡn ra, tạo nên đường cong đúng chuẩn, khiến chồng mê vợ đến nỗi không thể rời mắt.

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Tập yoga thường xuyên sẽ làm cho lưng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc thẳng

Mái tóc thẳng và đen nhánh của phụ nữ Việt Nam chính là niềm tự hào và là một nét đẹp rất riêng. Chính mái tóc thẳng của bạn sẽ khiến chồng yêu thương, luôn muốn vuốt tóc vợ mỗi ngày.

Vì thế, các chị em đừng bỏ qua bước chăm sóc tóc mỗi ngày, để đầu tóc luôn thẳng thớm và đen nhánh theo thời gian nhé. Mọi biện pháp làm xoăn, nhuộm màu... chỉ càng khiến cho tóc ngày càng yếu đi, xơ xác và dễ gãy rụng.

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Mái tóc đen thẳng sẽ khiến nàng ghi điểm tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ mỗi người đều có ưu điểm riêng, đừng quá tập trung vào những gì mình không có. Hãy phát huy ưu điểm của bạn trong mắt chồng, dù là ngoại hình hay tính cách. Đó mới chính là điều khiến chồng nể phục và đánh giá cao ở một người phụ nữ.

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4 hành động mà người chồng càng yêu vợ càng không bao giờ làm

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