3 điểm càng hồng ở phụ nữ càng khiến chồng mê mệt

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đàn ông thích nhất là nhìn thấy phụ nữ có đôi môi hồng. Đó cũng là nguyên do đàn ông rất thích mua son hồng cho phụ nữ ngay từ ngày hẹn hò đầu tiên.

Thế nhưng, phụ nữ đừng dùng quá nhiều màu son hồng đậm, vì có chứa lượng chì cao. Thay vào đó, các chị em nên dùng son hồng nhạt, hồng phấn, hồng cam... để làm cho đôi môi trở nên tự nhiên. Bên cạnh đó, phái đẹp có thể dùng nhiều phương pháp để làm cho đôi môi có màu nhạt tự nhiên như tẩy tế bào chết, dưỡng môi bằng serum, không dùng các chất kích thích... Cứ như vậy, hỏi sao mà chồng lại muốn ngắm nghía và muốn hôn mỗi ngày.

Không phải ai cũng có cơ địa má hồng tự nhiên, do đó phụ nữ có thể dùng nhiều phương pháp làm cho má hồng như: đánh má hồng, thoa kem nền, dưỡng da trắng hồng...

Má hồng của vợ sẽ khiến chồng phát điên khi ngắm nhìn - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, đàn ông bị cuốn hút bởi những đôi má hồng trên nền da trắng trẻo, vì hình ảnh đó gợi lên tuổi thanh xuân chưa nhuốm bụi trần của cô gái ấy. Người đàn ông chỉ cần nhìn thấy phụ nữ nở nụ cười một cách tự nhiên, hai má hồng hây hây sẽ làm cho trái tim anh ấy rạo rực, muốn liều mạng để bảo vệ.

Bàn chân hồng

Ánh mắt của đàn ông có thể dừng lại ở bất cứ điểm nào trên cơ thể phụ nữ. Tuy nhiên, dù cô ấy không có một cơ thể sexy, một gương mặt ưa nhìn... nhưng chỉ cần cô ấy có đôi bàn chân hồng, nõn nà, cũng đủ khiến đàn ông xao xuyến, lấy hết can đảm để xin số điện thoại.

Bất cứ người đàn ông nào cũng thích nâng niu đôi chân hồng hào, bé nhỏ của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đối với chồng cũng vậy, nếu các chị em chỉ lo chăm sóc cho những bộ phận khác mà quên đi việc đôi bàn chân của mình cũng cần được thư giãn và giữ gìn, thì bạn đang bỏ qua hơn 60% cơ hội để làm cho chồng cưng chiều, nâng niu. Vì vậy, nếu muốn chồng mê vợ mỗi ngày, phái đẹp hãy ngâm chân vào nước muối khoảng 3 ngày trong tuần trước khi đi ngủ, đừng quên mang vớ khi đi ra ngoài và tránh lội nước mưa, nước bẩn để giữ cho chân luôn sạch đẹp, hồng hào.

Hãy luôn chăm sóc tốt cho cơ thể mình, đừng vì công việc, con cái hay các lí do khác mà để bản thân chịu thiệt, vì tuổi xuân qua đi là sẽ không thể lấy lại được.