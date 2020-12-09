4 hành động mà người chồng càng yêu vợ càng không bao giờ làm

Phụ nữ yêu 09/12/2020 15:03

Khi người đàn ông yêu thật lòng sẽ có biểu hiện rất rõ ràng. Một người chồng yêu vợ thật sự sẽ không bao giờ làm những điều dưới đây.

Phản bội

Chắc là sẽ có nhiều người phụ nữ tự an ủi nhau bằng những câu đại loại như: “Đàn ông ai mà chẳng lăng nhăng” hay “Đàn ông ham của lạ vậy thôi, thể nào cũng sẽ quay về bên vợ ngay ấy mà”... Tuy nhiên, tất cả chỉ là ngụy biện, vì nếu biết đặt vợ lên trên ham muốn của bản thân, anh ta chắc chắn sẽ kháng cự lại được cám dỗ.

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Đàn ông yêu thật lòng sẽ không bao giờ phản bội vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, không điều gì có thể biện minh cho hành động “ăn vụng” của người đàn ông, bởi vì điều đó chỉ càng chứng minh anh ta quá yếu đuối và không có lập trường. Chỉ có một cách lý giải thích hợp cho hành động phản bội đó là anh ta đã hết yêu hoặc chưa từng yêu vợ mà thôi.

Lạnh nhạt

Nếu chồng không hề có người khác, nhưng vẫn để vợ cô đơn trong một thời gian dài mà không thèm đếm xỉa đến thì đây cũng là minh chứng rõ nét cho một tình yêu đã cạn từ lâu.

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Điều đáng sợ hơn cả chia tay chính là cảm thấy cô đơn khi vẫn đang ở trong một mối quan hệ thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn khao khát được ở cạnh vợ, tìm mọi cách để ghi lại những kỷ niệm đẹp khi bên vợ, luôn muốn làm vợ hài lòng dù có bận bịu đến mức nào. Vậy nên, khi phụ nữ cảm thấy trống rỗng trong mối quan hệ của mình, hãy cùng chồng nói chuyện thật rõ ràng để tìm ra lỗ hổng và sớm khắc phục.

Dùng lời lẽ khó nghe

Đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ dùng từ "mày" hoặc lời lẽ cục súc với vợ. Đây không phải là cách xưng hô thể hiện trình độ giáo dục của một người đàn ông, nên đừng biện minh cho anh ta rằng đấy chỉ là những phút nóng giận thiếu kiểm soát.

Nếu đến ngay cả lời nói mà cũng không kiềm chế được, thì làm sao người đàn ông đó có thể làm được những điều lớn lao khác? Xuống nước với vợ mình mà còn làm không xong thì anh ta có tư cách gì ra ngoài xã hội để tranh đua với đời?

Dùng bạo lực

Pháp luật nghiêm cấm hành vi dùng bạo lực với người khác. Hơn nữa, người đàn ông lợi dụng thế mạnh cơ bắp của mình để đàn áp phụ nữ thì có vinh quang không?

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Mọi lời bào chữa cho hành vi bạo hành vợ của đàn ông đều không đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

Việc chồng dùng bạo lực với vợ không có gì có thể bao biện được. Đây cũng là hành vi chứng tỏ sự coi thường vợ và tình cảm sớm đã tàn lụi từ lâu của anh ta. Người vợ chỉ có thể nhờ đến sự can thiệp của chính quyền hoặc li dị ngay lập tức, chứ không nên tin vào lời hứa hẹn sửa đổi của người chồng vũ phu thêm một lần nào nữa.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, bạn không thể dựa vào 4 tiêu chí trên để đánh giá tình yêu của một người đàn ông. Tuy nhiên, nếu một người vợ biết tôn trọng chính mình và quan tâm đến cảm xúc của con cái sẽ biết nên làm gì khi người chồng có những dấu hiệu “đổ đốn” như thế. 

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