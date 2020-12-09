3 cặp con giáp có tướng phu thê, lấy nhau sẽ hạnh phúc mãi mãi

Tâm linh - Tử vi 09/12/2020 13:57

Một nghiên cứu đã chứng minh được có 3 cặp con giáp thường có tướng phu thê, nếu cưới nhau sẽ hạnh phúc suốt đời.

Hợi – Dậu

Chồng Hợi vợ Dậu là cặp con giáp trời sinh có tướng phu thê, một lần se duyên sẽ hạnh phúc suốt đời. Bởi vì chàng Hợi là công tử nhà giàu, được nuông chiều và không có thói quen phục vụ người khác, nhưng chàng ta phải khuất phục trước sự lì lợm và chảnh chọe của Dậu. Cặp đôi này sẽ hay xung khắc với nhau, nhưng dễ duy trì mối quan hệ lâu dài vì họ tìm thấy sự tương đồng ở đối phương.

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Hợi và Dậu là thanh mai trúc mã, có tướng phu thê ngay từ khi còn nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, chồng Dậu vợ Hợi cũng sẽ vô cùng yên ấm, vì vợ rất dễ căng thẳng trong công việc nên cần người hài hước để làm mình vui. Và chồng Dậu lại là “cây hài” thứ thiệt, là kho chuyện phiếm khiến người khác phải nở nụ cười không ngớt. Cứ như vậy, hỏi sao mà cặp này không bền lâu?

Dần – Ngọ

Chồng Dần là trùm nóng tính, nhưng lại là tuýp ông chồng soái ca khiến nhiều cô mê mẩn. Trong khi đó, nàng Ngọ lại có máu phiêu lưu, không dễ để ai chinh phục được mình. Ấy thế mà vì độ hào hoa và thú vị của Dần mà Ngọ nguyện dừng chân, để cùng anh ấy xây đắp hạnh phúc. Cặp đôi này mỗi khi cãi nhau sẽ không bao giờ có chuyện lớn tiếng, vì Ngọ luôn chọn cách im lặng và nhường bước, chồng thấy thế cũng không dám lấn lướt thêm vì sợ mất vợ.

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Sự ăn ý đến ngay từ giây phút đầu tiên Dần và Ngọ nhìn thấy nhau - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, chồng tuổi Ngọ lại là người đàn ông hiền lành, luôn hướng về gia đình, trong khi vợ tuổi Dần lại luôn bận bịu với các kế hoạch trong công việc. Đây sẽ là một cặp vợ chồng có tướng phu thê vô cùng hạnh phúc vì họ biết cách bù đắp những khiếm khuyết của nhau.

Tý – Mẹo

Cặp đôi chuột và mèo này cứ tưởng xung khắc lắm nhưng khi về chung một nhà lại lành tính hẳn ra. Đây đều là hai con giáp có thiên hướng gia đình và giỏi phấn đấu cho tương lai, nên họ sẽ là một cặp ăn ý nếu như biết san sẻ khó khăn cho nhau.

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Tý và Mẹo có duyên tiền định, có tránh cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tý thích phục vụ cho người khác, trong khi đó Mẹo lại người thích hưởng thụ, nên sẽ tuyệt vời biết mấy nếu chồng Tý quan tâm, chăm sóc cho Mẹo nhiều hơn, khiến Mẹo vui vẻ và lo lắng chu toàn cho con cái.

Trong khi đó, chồng Mẹo lại là người tâm lý, giỏi thấu hiểu người khác, là người bạn tâm giao đầy lý tưởng để vợ Tý trải lòng mình mỗi ngày. Không những vậy, khi hai vợ chồng làm chung công việc, họ sẽ biết cách giúp sức và nâng đỡ cho nhau, mang đến kết quả trên cả mong đợi.

Như vậy, 3 cặp con giáp có tướng phu thê đã lộ diện. Dù như thế nào đi nữa thì tình yêu vẫn luôn có tiếng nói riêng. Hãy trân trọng người bạn đời của mình và những giây phút được ở bên người ấy. Hạnh phúc hay không là do chính mình tạo dựng mà ra.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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