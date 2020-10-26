Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan không bao giờ làm khi yêu, phụ nữ khờ dại làm mỗi ngày nên bị đàn ông xem thường, yêu đến mấy cũng chán ngán.

Nhờ tránh xa 3 điều tối kỵ này nên phụ nữ khôn ngoan được đàn ông hết lòng thương yêu chiều chuộng, bên nhau càng lâu càng chết mê chết mệt không rời. Nối lại tình xưa với kẻ đã từng phản bội mình chính là việc làm khiến phụ nữ bị đàn ông xem thường, người đời lắc đầu ngao ngán - Ảnh minh họa: Internet Yêu lại kẻ từng phản bội mình Nối lại tình xưa với người yêu cũ chẳng có gì đáng xấu hổ, bởi nếu giải quyết được những khúc mắc trong quá khứ và vẫn còn tình cảm với nhau thì đấy là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, yêu lại người đã từng “cắm sừng” mình lại là một phạm trù hoàn toàn khác biệt.

Phụ nữ thông minh phải hiểu rằng, lăng nhăng là bản chất đã ăn vào máu, thấm vào xương. Đàn ông dù yêu cuồng nhiệt đến mấy nhưng một khi đã phản bội, cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác sau lưng người phụ nữ mình yêu thì anh ta không “có cửa” bước chân vào trái tim bạn thêm lần nào nữa. Nối lại tình xưa với kẻ đã từng phản bội mình chính là việc làm khiến phụ nữ bị đàn ông xem thường, người đời lắc đầu ngao ngán.

Càng yêu, càng bi lụy mẫu đàn ông tồi này phụ nữu sẽ càng rước đau thương, thua thiệt vào người mà chẳng dám ca thán với ai - Ảnh minh họa: Internet Bất chấp yêu dù biết anh ta đầy rẫy những thói hư tật xấu Câu nói “đàn ông không xấu đàn bà không yêu” luôn đúng, bởi càng đặc biệt đàn ông càng dễ thu hút sự chú ý của phái yếu. Tuy nhiên, nếu đàn ông có vô số khuyết điểm, có vấn đề về đạo đức, hành vi thì chị em cần tỉnh táo để dứt khoát bước chân khỏi mối quan hệ ấy. Yêu đàn ông vũ phu, bám váy mẹ, gia trưởng, độc đoán… thì dù bạn có cố gắng cũng chẳng thể thay đổi bản chất con người họ. Thay vào đó, càng yêu, càng bi lụy mẫu đàn ông tồi này phụ nữ sẽ càng rước đau thương, thua thiệt vào người mà chẳng dám ca thán với ai. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt, không thể tự làm chủ đời mình thì bạn ắt sẽ trở nên nhạt nhẽo - Ảnh minh họa: Internet Quá dựa dẫm vào đàn ông Phụ nữ là để yêu thương, là để người đàn ông của mình nâng niu chiều chuộng. Tuy nhiên, chị em đừng vì được đối phương cưng nựng mà “được đằng chân lân đằng đầu”, nảy sinh tâm lý dựa dẫm, lệ thuộc vào đàn ông. Việc gì có thể tự làm được bạn hãy tự làm, đừng nhờ vả, cũng đừng cố tỏ ra yếu đuối mong manh để làm nũng triền miên. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt, không thể tự làm chủ đời mình thì bạn ắt sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị trong mắt người đàn ông mình yêu. Chỉ cần tránh xa những điều hai hại trên phụ nữ ắt có chuyện tình như mơ, cuộc hôn nhân hạnh phúc, chồng “đội vợ lên đầu” mê mệt đến tận xương tủy.

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