Khi yêu, dù có đánh chết phụ nữ cũng đừng làm 3 điều tối kỵ này kẻo bị coi thường, tự rước bất hạnh vào người

Phụ nữ yêu 26/10/2020 17:32

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan không bao giờ làm khi yêu, phụ nữ khờ dại làm mỗi ngày nên bị đàn ông xem thường, yêu đến mấy cũng chán ngán.

Nhờ tránh xa 3 điều tối kỵ này nên phụ nữ khôn ngoan được đàn ông hết lòng thương yêu chiều chuộng, bên nhau càng lâu càng chết mê chết mệt không rời. 

phu nu khon ngoan 1
Nối lại tình xưa với kẻ đã từng phản bội mình chính là việc làm khiến phụ nữ bị đàn ông xem thường, người đời lắc đầu ngao ngán - Ảnh minh họa: Internet

Yêu lại kẻ từng phản bội mình

Nối lại tình xưa với người yêu cũ chẳng có gì đáng xấu hổ, bởi nếu giải quyết được những khúc mắc trong quá khứ và vẫn còn tình cảm với nhau thì đấy là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, yêu lại người đã từng “cắm sừng” mình lại là một phạm trù hoàn toàn khác biệt.

Phụ nữ thông minh phải hiểu rằng, lăng nhăng là bản chất đã ăn vào máu, thấm vào xương. Đàn ông dù yêu cuồng nhiệt đến mấy nhưng một khi đã phản bội, cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác sau lưng người phụ nữ mình yêu thì anh ta không “có cửa” bước chân vào trái tim bạn thêm lần nào nữa.

Nối lại tình xưa với kẻ đã từng phản bội mình chính là việc làm khiến phụ nữ bị đàn ông xem thường, người đời lắc đầu ngao ngán. 

phu nu khon ngoan 2
Càng yêu, càng bi lụy mẫu đàn ông tồi này phụ nữu sẽ càng rước đau thương, thua thiệt vào người mà chẳng dám ca thán với ai - Ảnh minh họa: Internet

Bất chấp yêu dù biết anh ta đầy rẫy những thói hư tật xấu

Câu nói “đàn ông không xấu đàn bà không yêu” luôn đúng, bởi càng đặc biệt đàn ông càng dễ thu hút sự chú ý của phái yếu. Tuy nhiên, nếu đàn ông có vô số khuyết điểm, có vấn đề về đạo đức, hành vi thì chị em cần tỉnh táo để dứt khoát bước chân khỏi mối quan hệ ấy.

Yêu đàn ông vũ phu, bám váy mẹ, gia trưởng, độc đoán… thì dù bạn có cố gắng cũng chẳng thể thay đổi bản chất con người họ. Thay vào đó, càng yêu, càng bi lụy mẫu đàn ông tồi này phụ nữ sẽ càng rước đau thương, thua thiệt vào người mà chẳng dám ca thán với ai. 

phu nu khon ngoan 3
 Nếu ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt, không thể tự làm chủ đời mình thì bạn ắt sẽ trở nên nhạt nhẽo - Ảnh minh họa: Internet

Quá dựa dẫm vào đàn ông

Phụ nữ là để yêu thương, là để người đàn ông của mình nâng niu chiều chuộng. Tuy nhiên, chị em đừng vì được đối phương cưng nựng mà “được đằng chân lân đằng đầu”, nảy sinh tâm lý dựa dẫm, lệ thuộc vào đàn ông.

Việc gì có thể tự làm được bạn hãy tự làm, đừng nhờ vả, cũng đừng cố tỏ ra yếu đuối mong manh để làm nũng triền miên. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt, không thể tự làm chủ đời mình thì bạn ắt sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị trong mắt người đàn ông mình yêu.

Chỉ cần tránh xa những điều hai hại trên phụ nữ ắt có chuyện tình như mơ, cuộc hôn nhân hạnh phúc, chồng “đội vợ lên đầu” mê mệt đến tận xương tủy.

"Tiền bạc và trí tuệ cái nào quan trọng hơn?" và câu trả lời giúp người thợ rèn nhận được khoản tiền lớn: Đáng ngẫm

"Tiền bạc và trí tuệ cái nào quan trọng hơn?" và câu trả lời giúp người thợ rèn nhận được khoản tiền lớn: Đáng ngẫm

Cuộc tranh luận thú vị giữa người thợ rèn và vị thương nhân dưới đây thực sự rất đáng ngẫm.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ thông minh phụ nữ cuốn hút đàn ông tồi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này