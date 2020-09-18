Khi xa nhau, chỉ có đàn ông yêu thật lòng mới làm được 5 việc này cho bạn, nhất là cái cuối cùng

Khi không ở gần nhau, chỉ có đàn ông yêu thật lòng mới làm được 5 việc này cho bạn, đặc biệt nhất là cái cuối cùng.

Thường xuyên liên lạc Dấu hiệu dễ nhận ra nhất ở người đàn ông yêu thật lòng là họ ngày nào cũng muốn thấy hoặc nghe được giọng nói của bạn. Nếu không thể trực tiếp nhìn thấy, ở bên bạn mỗi ngày thì anh ấy sẽ muốn nghe thấy giọng nói của bạn. Đó là lý do mỗi khi người đàn ông này đi xa đều thường xuyên giữ liên lạc với bạn, thậm chí là nhiều hơn bình thường. Đàn ông khi yêu thật lòng dù có tin tưởng bạn vẫn sợ khoảng cách làm ảnh hưởng đến tình yêu của cả hai - Ảnh minh họa: Internet Anh ấy không chỉ gọi điện cho có, nhắn tin vài câu, mà luôn dành thời gian rảnh có được để liên lạc với bạn. Chẳng cần bạn nhắc, cũng không để bạn tủi thân buồn phiền, anh ấy chủ động gọi điện, để thỏa nhớ mong, để ủi an động viên bạn, khiến bạn yên tâm nhẹ lòng. Bởi đàn ông khi yêu thật lòng dù có tin tưởng bạn vẫn sợ khoảng cách làm ảnh hưởng đến tình yêu của cả hai.

Hỏi han bạn mỗi ngày Khi đàn ông yêu chân thành không thể ở bên cạnh bạn, anh ấy sẽ ít nhiều cảm thấy không yên tâm. Anh ấy muốn biết xem bạn đang làm gì, có về nhà an toàn hay không, sức khỏe của bạn ra sao, có chuyện gì bất ổn không? Chẳng phải anh ấy muốn kiểm soát gì bạn đâu, chỉ là lo lắng liệu không có mình ở gần thì bạn có sống tốt hay không. Đàn ông càng yêu nhiều càng muốn làm ô dù chở che cho người phụ nữ của mình. Mà muốn bảo vệ bạn thì ở gần sẽ an tâm hơn. Đàn ông đã thật lòng thì dù chỉ xa bạn một ngày cũng đã thấy không yên tâm - Ảnh minh họa: Internet Vì thế, nếu đàn ông không hỏi han bạn khi đi xa, lơ là tới mức quên cả sự hiện diện của bạn thì hãy xem lại tình cảm của cả hai. Đàn ông không chân thành thì càng không ở gần càng dễ trở nên lạnh nhạt. Đàn ông đã thật lòng thì dù chỉ xa bạn một ngày cũng đã thấy không yên tâm.

Nói nhớ mong bạn Khi yêu nhiều và chân thành nhất, đàn ông sẽ không ngại nói nhớ thương bạn. Đặc biệt là những lúc không ở gần nhau, họ càng mong ngóng được gặp lại bạn, không thể che đậy cảm xúc nhớ thương bạn, nên chỉ có thể thổ lộ bằng lời nói. Bên cạnh đó, cũng có những người đàn ông không trực tiếp nói nhớ bạn, nhưng dù đi đâu, anh ấy vẫn nhớ mọi thứ thuộc về bạn như một thói quen. Chẳng hạn như, nếu anh ấy thấy món đồ bạn thích sẽ liền mua cho bạn, ngắm nhìn cảnh đẹp sẽ chụp lại chia sẻ cùng bạn, ăn món ăn ngon cũng thổ lộ rằng nếu có dịp sẽ dẫn bạn đi ăn. Đó cũng là cách nói nhớ thương riêng của đàn ông. Tạo bất ngờ nho nhỏ cho bạn Sẽ không có người đàn ông nào để bạn cô đơn và tủi thân khi họ thật lòng yêu thương bạn - Ảnh minh họa: Internet Nếu đàn ông bất đắc dĩ không ở bên bạn vào một dịp đặc biệt nào đó, anh ấy sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ dành cho bạn. Chẳng hạn như nếu đó là dịp nghỉ, anh ấy sẽ bất ngờ xuất hiện mà không báo trước. Sẽ không có người đàn ông nào để bạn cô đơn và tủi thân khi họ thật lòng yêu thương bạn. Nếu bạn gặp khó khăn, họ sẽ cố gắng tìm mọi cách giúp bạn giải quyết Một người đàn ông yêu thật lòng không bao giờ để bạn một mình đối mặt với khó khăn, ngay cả khi họ đang ở xa bạn. Bằng mọi cách, anh ấy sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề, trực tiếp hoặc gián tiếp. Nếu không thể đến giúp bạn ngay, anh ấy có thể nhờ bạn bè hay người thân của mình. Dù là bằng cách nào, người đàn ông này cũng để bạn thấy dù ở đâu, làm gì, anh ấy đều đồng hành cùng bạn.

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