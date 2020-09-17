5 thời điểm vàng đàn ông ‘ham muốn’ phụ nữ nhiều nhất trong một ngày

Trong một ngày, đàn ông thường có những thời điểm ham muốn phụ nữ nhất.

Thực tế, trước những người phụ nữ gợi cảm, quyến rũ, đàn ông bị kích thích nhiều hơn. Nhưng cũng tùy vào từng thời điểm, mức độ, và nguyên tắc của từng người đàn ông. Dù vậy, nếu nắm được những thời điểm vàng đàn ông ham muốn phụ nữ nhất.

Vì vậy, nếu thấy đàn ông “đòi yêu” vào lúc 5 giờ sáng thì chị em nên chiều theo chồng một chút. Vì thời điểm này là lúc đàn ông ham muốn nhiều, cũng tốt cho sức khỏe cho đàn ông, giúp da dẻ ngày một sáng và mịn màng.

Sau một giấc ngủ, máu trong cơ thể được lưu thông suốt đêm sẽ khiến đàn ông thức dậy với tình trạng “chào cờ” mỗi sáng. Lượng testosterone đạt mức cao nhất, khiến “hạ bộ” nhanh chóng nóng lên và trong trạng thái chuẩn bị “lâm trận". Do đó, nếu làm chuyện ấy vào buổi sáng sẽ giúp đàn ông thấy khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, hưng phấn hơn để chuẩn bị cho một ngày mới.

Ban đêm, thời điểm ham muốn nhất

Với chúng ta, ban đêm là thời điểm thích hợp nhất để yêu đương. Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi lấy lại sức sau một ngày làm việc mệt nhọc, cơ thể đàn ông sẽ tiết ra một loại hormone đặc biệt gây ra cảm giác buồn ngủ. Dù vậy, lượng testosterone vào thời điểm này lại tăng cao, khiến đàn ông rạo rực. Do đó, nếu “yêu” vào lúc này thì sẽ khiến cả hai đi vào giấc ngủ ngon hơn. Không chỉ vậy, cả hai sẽ có tinh thần sảng khoái, vui vẻ vào sáng hôm sau.

Dù vậy, lượng testosterone vào thời điểm này lại tăng cao, khiến đàn ông rạo rực - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, gần gũi vào ban đêm còn giúp chị em có làn da căng mịn hơn. Khi “yêu” thường xuyên sẽ giúp quá trình lưu thông máu, cho làn da thêm oxy, giải độc tốt. Không chỉ vậy còn kích thích quá trình sản sinh collagen, ngăn ngừa tàn nhang, đốm nâu và nếp nhăn.

Xem phim “tình cảm”

Khi xem phim “tình cảm” cũng là lúc đàn ông ham muốn phụ nữ nhất. Những cảnh thân mật trong phim sẽ khiến đàn ông muốn gần gũi với vợ hơn. Theo đó, họ sẽ có vài hành động vuốt ve phụ nữ. Đây là lúc ham muốn của đàn ông bị kích thích tự nhiên nhất, nhưng cũng có cảm giác mới mẻ nhất.

Khi cả hai có tranh cãi, giận hờn

Dù rằng khi tức giận thì tâm trạng không thích hợp để “yêu” nhưng chuyện giường chiếu có thể giải tỏa căng thẳng, giúp đầu óc thoải mái, thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng những lúc cả hai tranh cãi, ham muốn của đàn ông sẽ tăng cao hơn. Dù rằng khi tức giận thì tâm trạng không thích hợp để “yêu” nhưng chuyện giường chiếu có thể giải tỏa căng thẳng, giúp đầu óc thoải mái, thư giãn. Đây chính là cách giảng hòa giữa vợ chồng nhanh nhất, giúp cả hai bình tĩnh để suy nghĩ về mâu thuẫn.

Sau một khoảng thời gian dài nhịn “yêu”

Đàn ông xa vợ một thời gian dài khi đi công tác hay lúc vợ mang thai, sinh con sẽ càng tích tụ ham muốn. Sau thời gian dồn nén, đàn ông sẽ càng háo hức với cuộc yêu hơn. Lúc này cũng là khi cả hai có những thời gian vui vẻ, thăng hoa nhất khi ái ân.