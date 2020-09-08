Khi ở trên giường, đàn ông cực thích nghe phụ nữ nói 6 câu này

Dù “Em yêu anh” là câu nói quá quen thuộc tới mức đương nhiên nhưng vẫn có tác dụng mạnh với đàn ông khi trên giường. Hãy thử nhìn vào mắt anh ấy khi nói ra câu này. Thực tế, nhiều người đàn ông vẫn cảm thấy thiếu thốn khi lâu ngày không nghe vợ bày tỏ tình cảm. Đặc biệt, vào những giây phút cao trào, câu nói này có tác dụng khiến cảm giác khi gần gũi của cả hai thăng hoa hơn.

Khi ở trên giường, đây là những câu nói của phụ nữ đàn ông thích nhất, chị em hãy học hỏi để khiến chàng say mê không rời.

Phụ nữ khi trên giường đừng ngại ngùng có những âm thanh gợi cảm hay thể hiện sự thỏa mãn của mình.

Khi gần gũi, giác quan của người trong cuộc đều đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường. Đàn ông dù không nói ra nhưng thật sự thích âm thanh thích thú của bạn tình khi gần gũi. Đây có thể chỉ là tiếng thở nặng nề hơn bình thường hay tiếng rên khe khẽ cũng đủ gây kích thích với anh ấy.

Bày tỏ khao khát, mong muốn

Những câu nói như: “Em thích” hoặc “Em muốn…” nghe qua thì thật sự khiến chị em ngại ngùng. Nhưng đây là những câu nói khiến đàn ông “phát điên” vì biết rằng bạn thật sự thấy thỏa mãn. Đàn ông trong chuyện giường chiếu luôn thích phụ nữ chủ động thể hiện mong muốn, khát khao của mình.

Và những khi cả hai không gần nhau, một câu nói “Em muốn ôm anh lúc này” cũng khiến chàng nhanh chóng chạy về nhà với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Và những khi cả hai không gần nhau, một câu nói “Em muốn ôm anh lúc này” cũng khiến chàng nhanh chóng chạy về nhà với bạn.

Gọi tên anh ấy

Người đàn ông nào khi yêu cũng có tính sở hữu cao, điều này còn thể hiện rõ hơn khi trên giường. Khi ân ái, đàn ông tuyệt nhiên không muốn bạn nghĩ đến người đàn ông khác. Vì thế, lúc bạn gọi tên chàng thật sự khiến anh ấy bị kích thích mạnh.

Hãy thử gọi tên chàng với giọng điệu nhẹ nhàng, gợi cảm. Đây có thể là thứ âm thanh khiến cuộc yêu của cả hai thêm phần đam mê, ngọt ngào.

Khen ngợi thân hình của anh ấy

Một người vợ khôn ngoan sẽ biết cách dành lời khen cho cơ thể của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ khôn ngoan sẽ biết cách dành lời khen cho cơ thể của chồng. Lời khen này khiến đàn ông thấy vui và tự tin hơn, càng thấy bị kích thích ham muốn khi trên giường. Phụ nữ có thể sử dụng những lời khen đơn giản, không cần dài dòng hoa mỹ. Và đừng khen quá nhiều sẽ mất tác dụng, khiến đàn ông thấy giả tạo mà mất hứng.

Nũng nịu đòi chàng chiều chuộng

Trong chuyện ấy, đừng cố giấu đi khao khát, mong muốn của mình. Đàn ông sẽ để tâm đến những điều này hơn bạn nghĩ. Hãy mở lời ngọt ngào, nũng nịu mong muốn chàng làm điều gì đó cho bạn. Trong cuộc yêu mặn nồng, đàn ông nào cũng trở nên dễ tính, họ tình nguyện làm bất cứ việc gì để bạn tình thỏa mãn.