Chỉ cần nhìn vào 4 nơi này liền biết ngay khả năng sinh đẻ của một người phụ nữ

Chuyện vợ chồng 08/09/2020 04:56

Chỉ cần nhìn vào những điểm này thì sẽ biết ngay về khả năng mang thai, tỷ lệ thụ thai của một người phụ nữ.

Móng tay có hình bán nguyệt bất thường

Hình bán nguyệt trên móng tay là dấu hiệu nhận biết tình hình sức khỏe. Nếu hình bán nguyệt này nhỏ thì phụ nữ có khả năng mang thai cao. Dù vậy, đây cũng là biểu tượng cho khả năng miễn dịch của phụ nữ.

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Ngược lại, nếu hình bán nguyệt chỉ có ở ngón tay cái thì đây là dấu hiệu phụ nữ có khả năng mang thai thấp, khó thụ thai, tử cung lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, hình bán nguyệt này theo thời gian sẽ thay đổi kích thước, phụ thuộc vào thói quen ăn uống, ngủ nghỉ... hằng ngày. Ngược lại, nếu hình bán nguyệt chỉ có ở ngón tay cái thì đây là dấu hiệu phụ nữ có khả năng mang thai thấp, khó thụ thai, tử cung lạnh.

Môi khô, xỉn màu

Phụ nữ có môi khô, xỉn màu không phải do thời tiết thì đây là dấu hiệu về khả năng sinh sản. Môi khô, xỉn màu là vì thiếu nước, cũng có thể là do thiếu vitamin A.

Nếu có dấu hiệu này, phụ nữ cần bổ sung thêm vitamin A trong chế độ ăn uống. Có thể ăn thêm trứng, sữa, gan động vật… để tăng cường sức khỏe.

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Nếu có dấu hiệu này, phụ nữ cần bổ sung thêm vitamin A trong chế độ ăn uống - Ảnh minh họa: Internet

Ngực nở nang

Khi bước vào độ tuổi dậy thì, ngực là bộ phận phát triển ở phụ nữ. Kích cỡ và hình dáng vòng một sẽ chịu ảnh hưởng bởi lượng hormone nữ. Vì thế, nếu phụ nữ có vòng một nở nang thì có nghĩa là lượng hormone nữ nhiều, hoạt động tốt, cơ quan sinh sản phát triển bình thường, ổn định.

Dù vậy, nếu có vòng một nhỏ thì không có nghĩa là phụ nữ khó mang thai hơn người khác.

Không chịu tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp

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Nếu phụ nữ dùng thuốc này nhưng không bị tác dụng phụ nào thì chứng tỏ sinh lý nữ khá tốt. Cơ thể phụ nữ tiếp nhận nhanh với những biến đổi bất ngờ này - Ảnh minh họa: Internet

Trong thuốc tránh thai khẩn cấp có thành phần Progestine với hàm lượng cao. Thành phần này giúp tạo nên chất nhầy ở cổ tử cung, ngăn ngừa sự xâm nhập của tinh trùng và làm chậm quá trình rụng trứng. Viên thuốc này có bản chất làm thay đổi môi trường nội tiết tố trong cơ thể phụ nữ một cách đột ngột. Vì thế, nếu phụ nữ sử dụng thuốc này thì sẽ có nhiều tác dụng phụ như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn…

Nếu phụ nữ dùng thuốc này nhưng không bị tác dụng phụ nào thì chứng tỏ sinh lý nữ khá tốt. Cơ thể phụ nữ tiếp nhận nhanh với những biến đổi bất ngờ này. Đây là dấu hiệu phụ nữ có khả năng mang thai cao, dễ thụ thai hơn, trong quá trình mang thai cũng ít ốm nghén hơn người khác.

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Từ khóa:   dễ thụ thai khó thụ thai khả năng thụ thai

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