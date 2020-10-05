Khi trên giường, đàn ông ghét cay ghét đắng 9 hành động này của phụ nữ

Phụ nữ yêu 05/10/2020 05:11

Khi gần gũi ân ái, đàn ông ghét nhất những hành động này, phụ nữ phạm phải thì đàn ông liền cạn sạch hứng thú.

Không chú ý vệ sinh cơ thể sạch sẽ

Nhiều người không để ý nhưng vấn đề vệ sinh cơ thể ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc yêu của vợ chồng. Anh ấy sẽ cảm thấy mất hứng khi cơ thể bạn có “mùi” lạ. Cơ thể không sạch sẽ cũng làm đàn ông mất cảm hứng khi gần gũi.

dan ong ghet 1
Tắm rửa sạch sẽ, giữ mình thơm tho, cùng những bộ đồ lót gợi cảm… sẽ khiến đàn ông cảm thấy hào hứng hơn trong cuộc yêu - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, trước khi lên giường, phụ nữ nên dành thời gian chăm chút lại bản thân. Tắm rửa sạch sẽ, giữ mình thơm tho, cùng những bộ đồ lót gợi cảm… sẽ khiến đàn ông cảm thấy hào hứng hơn trong cuộc yêu.

Ngáp

Đây là dấu hiệu bạn đang buồn ngủ hoặc tỏ ra nhàm chán, thiếu hứng thú với chuyện yêu. Đàn ông sẽ cảm thấy bạn không muốn gần gũi với anh ấy, khiến anh ấy thấy không vui.

Thông thường, đàn ông khi lên giường đều mong muốn nhìn thấy dáng vẻ mong chờ, khao khát từ người phụ nữ của mình. Anh ấy muốn thấy sự hào hứng từ bạn, để cả hai cùng có khoảng thời gian thăng hoa. Vì thế, nếu không muốn đàn ông cảm thấy mất hứng khi bước vào cuộc yêu với bạn thì đừng bao giờ có hành động này.

Có dấu hiệu chán nản

Đàn ông sẽ cảm thấy tổn thương, bị xúc phạm khi thấy người phụ nữ của mình có biểu hiện chán nản khi ở trên giường. Họ sẽ hiểu rằng là vì bạn không thích gần gũi, hoặc họ không thỏa mãn được bạn.

Kỳ thực, thỏa mãn được bạn tình hay không, khiến bạn tình khao khát mình hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc, thậm chí là một phần tự trọng của đàn ông. Nếu thấy người phụ nữ của mình có hành động này, đàn ông sẽ mất cảm tình, thậm chí là sinh ra chán ghét.

Bạn ca ngợi người đàn ông khác

dan ong ghet 2
Trên giường là không gian riêng tư để vợ chồng thăng hoa cảm xúc, thỏa mãn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trên giường là không gian riêng tư để vợ chồng thăng hoa cảm xúc, thỏa mãn nhau. Vì thế, trong không gian này mà phụ nữ nhắc tên người đàn ông khác sẽ khiến chồng cảm thấy chán ghét, thậm chí là nghi ngờ bạn.

Đàn ông khi trên giường có tính chiếm hữu cao. Họ muốn độc chiếm người phụ nữ của riêng mình, không muốn có hình bóng bất kì người đàn ông nào xuất hiện. Hành động ca ngợi người khác của phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy bị tổn thương, thậm chí là muốn ngừng ngay cuộc yêu.

Bạn im lặng

Sự im lặng quá mức trong phòng ngủ khiến không khí gần gũi trở nên lạnh nhạt, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của đàn ông. Dù nhiều phụ nữ không thích lên tiếng vào thời gian nhạy cảm này nhưng sự thật là đàn ông lại thích nghe những âm thanh gợi cảm của phụ nữ.

Giả vờ lên đỉnh

Một trong những điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ khi trên giường là giả vờ thỏa mãn. Đây là hành động tổn thương đến tự trọng của đàn ông. Anh ấy sẽ cảm thấy tự ti, dè dặt hơn khi gần gũi với bạn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh bất lực ở đàn ông.

Bị từ chối

dan ong ghet 3
Điều khó chịu nhất với đàn ông trong tình dục là bị từ chối - Ảnh minh họa: Internet

Điều khó chịu nhất với đàn ông trong tình dục là bị từ chối. Nếu bạn không khéo léo để anh ấy hiểu không phải vì bạn không thích gần gũi, không muốn ở bên anh ấy thì chắc chắn đàn ông sẽ thấy thất vọng, tổn thương.

Nước mắt

Nếu là những giọt nước mắt rung động khi thăng hoa cùng nhau thì đàn ông sẽ thấy vui mừng. Nhưng nếu là những giọt nước mắt buồn bã, chán ghét thì sẽ khiến đàn ông cực kì khó chịu.

Gần gũi chỉ để… mang thai

Dù mục đích cuối cùng của việc gần gũi là để sinh em bé nhưng đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu nếu bạn thể hiện quá rõ ràng mục đích này. Anh ấy không muốn bạn gần gũi chỉ vì muốn có em bé mà là tận hưởng cảm xúc thăng hoa cùng nhau.

Những kiểu người dễ có khả năng ngoại tình

Những kiểu người dễ có khả năng ngoại tình

Ngoại tình là việc không được tán dương và thường lên án. Nếu bạn không muốn gặp rắc rối trong tình yêu, hôn nhân, nên lưu tâm đến những kiểu người dễ ngoại tình dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   khi trên giường chuyện yêu chuyện giường chiếu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này