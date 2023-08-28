Khi trên giường anh ấy có 4 hành động “bất thường” này biết ngay chồng yêu vợ nhiều hay ít

Phụ nữ yêu 28/08/2023 06:26

Kỳ thực, đàn ông yêu bạn nhiều hay ít bạn đều có thể nhìn thấy ở hành động của anh ấy hằng ngày. Dù đơn giản nhưng sẽ nói lên sự chung thủy tuyệt đối của anh ấy dành cho bạn.

Để điện thoại sang một bên để trò chuyện với vợ

Thời gian cuối ngày là lúc để đàn ông nằm thoải mái trên giường và làm những việc anh ấy thích nhất. Anh ấy có thể cầm điện thoại chơi game để giải trí. Nhưng một người chồng thương vợ sẽ dành thời gian trên giường nghỉ ngơi để trò chuyện với vợ. Anh ấy sẽ để mọi thứ có liên quan đến công việc và cuộc sống thường nhật sang một bên để nói chuyện với vợ.

Vì anh ấy hiểu đây là thời gian ít ỏi trong ngày mà vợ chồng có thể dành cho nhau. Anh ấy muốn biết vợ đã có một ngày thế nào, vợ có suy nghĩ và thay đổi gì. Anh ấy cũng chia sẻ với vợ về những gì mình trải qua. Một người chồng vui tính còn kể vợ nghe những câu chuyện vui vẻ, tiếp thêm cho vợ năng lượng tích cực. Từ đó, hai vợ chồng sẽ càng gắn kết, thấu hiểu nhau hơn mỗi ngày.

Khi trên giường anh ấy có 4 hành động “bất thường” này biết ngay chồng yêu vợ nhiều hay ít - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xoa bóp để vợ thấy dễ chịu hơn

Phụ nữ ngày nay vừa ra ngoài kiếm tiền vừa đảm đương việc nhà nên sẽ vất vả hơn đàn ông. Nhiều người đàn ông lại cho rằng đó là điều đương nhiên và không biết vợ mỏi mệt và kiệt sức. Người đàn ông yêu vợ thường thích xoa bóp cơ thể vợ mỗi tối. Vì anh ấy biết vợ đã có một ngày vất vả với cả việc ở công ty và gia đình. Anh ấy muốn dùng hành động để vỗ về an ủi, cũng là để cổ vũ, động viên vợ cố gắng hơn. Một người đàn ông như thế chắc chắn rất yêu thương vợ.

Luôn nhắc vợ đi ngủ sớm

Người ta thường nói hôn nhân không ngọt ngào vì vợ chồng đã không còn dành cho nhau những lời yêu thương có cánh. Vì thực tế cơm áo gạo tiền cùng tránh nhiệm gánh vác gia đình khiến cả hai quên đi cách bày tỏ tình cảm bằng lời nói hằng ngày.

Người chồng thương vợ sẽ không nói những lời sến sẩm như ngôn tình nhưng sẽ luôn nói những câu thực tế đầy quan tâm đến vợ. Đặc biệt là về sức khỏe của vợ. Anh ấy không muốn vợ thức khuya, sẽ thường xuyên nhắc vợ đi ngủ sớm. Anh ấy sẽ cố gắng giúp vợ việc nhà, tìm giải pháp nếu vợ thức khuya giải quyết công việc. Anh ấy còn muốn đảm bảo cho vợ một giấc ngủ ngon, chuẩn bị giường thoải mái, để ý đến nhiệt độ và ánh sáng trong phòng ngủ mỗi tối. Đàn ông càng thương vợ càng để ý đến sức khỏe của vợ.

Khi trên giường anh ấy có 4 hành động “bất thường” này biết ngay chồng yêu vợ nhiều hay ít - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ôm vợ như một thói quen

Những người đàn ông yêu vợ thường có thói quen ôm vợ khi trên giường. Vì đây là hành động tạo cảm giác gần gũi dễ chịu khó bỏ nhất. Đàn ông càng thương vợ càng thích ôm vợ khi ngủ. Họ muốn đảm bảo rằng vợ luôn ở bên, vợ ngủ có ngon không, hay vợ có cảm thấy khó chịu không.

Kỳ thực, đàn ông yêu bạn nhiều hay ít bạn đều có thể nhìn thấy ở hành động của anh ấy hằng ngày. Dù đơn giản nhưng sẽ nói lên sự chung thủy tuyệt đối của anh ấy dành cho bạn.

 

 

9 dấu hiệu phụ nữ ngoại tình, đàn ông không tinh ý sẽ mất vợ trong vòng... "một nốt nhạc"

9 dấu hiệu phụ nữ ngoại tình, đàn ông không tinh ý sẽ mất vợ trong vòng... "một nốt nhạc"

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tư vấn hôn nhân, một người vợ đột nhiên hỏi han nhiều về lịch trình của chồng thì có thể là dấu hiệu ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ yêu hôn nhân chuyện ấy

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận