Khi trên giường đàn ông có 3 ‘ham muốn’ này chứng tỏ đã thuộc "team nghiện vợ", yêu nàng say đắm

Người đàn ông thương vợ thường muốn trò chuyện, tâm sự với vợ trước khi ngủ. Họ muốn tâm sự chuyện vui buồn diễn ra trong một ngày với vợ để được lắng nghe, thấu hiểu. Thậm chí còn muốn lắng nghe những chuyện vợ nói để cùng vợ giải quyết những khó khăn, khúc mắc trong lòng.

Có nhiều người đàn ông tính tình rất cục súc. Họ không muốn vợ hỏi han quá nhiều về chuyện trong ngày. Hoặc đã quá mệt mỏi chỉ muốn ngủ ngay không muốn nói chuyện với vợ. Nhưng đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ làm vậy. Họ thích được nghe những câu chuyện của vợ, dù chuyện đó có nhàm chán như thế nào. Vì họ tôn trọng cảm xúc của vợ và muốn tình cảm vợ chồng thăng hoa hơn.

Đây là hành động chứng tỏ đàn ông vô cùng yêu thương người vợ của mình. Họ muốn được gần gũi, cảm nhận mùi cơ thể, hơi ấm của vợ một cách trọn vẹn nhất. Họ không sợ nóng nực, khó chịu mà sẽ luôn ôm vợ vào lòng, dùng hành động dịu dàng nhất để quan tâm vợ.



Đàn ông tử tế sẽ ôm vợ khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng bạn thường có những hành động này, hãy biết đáp trả anh ấy. Đừng đẩy chồng ra xa, cũng đừng khiến chồng cảm thấy tụt hứng khi vợ cứ từ chối thân mật. Người đàn bà khôn ngoan khi được chồng ôm hãy nhẹ nhàng ngoan ngoãn nép vào ngực anh ấy. Khi đó chồng sẽ có cảm giác ấm áp và chứng tỏ được bản lĩnh bảo vệ vợ của mình.

Chủ động xem những tivi hoặc chương trình vợ thích

Chia sẻ với nhau những sở thích, thói quen riêng là điều góp phần giữ lửa hôn nhân. Người đàn ông thương vợ sẽ không ngại xem cùng vợ những chương trình, bộ phim vợ thích. Vì họ muốn biết vợ mong mỏi gì và muốn làm gì. Họ muốn xen vào đời sống riêng tư của vợ một chút để hiểu hơn về người phụ nữ của cuộc đời mình.



Đàn ông cực phẩm thường thích chủ động làm điều này - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan hãy vui khi chồng chủ động làm điều này. Vì không phải người đàn ông nào cũng đủ kiên nhẫn để xem cùng vợ một bộ phim. Thế nên hãy giữ đàn ông cực phẩm nhất để cuộc đời mình bớt khổ.