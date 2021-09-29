Nhưng tôi nhận thấy rằng đại đa số chị em phụ nữ, loài sinh vật mau nước mắt rất quan tâm đến câu hỏi này, nên tôi sẽ giúp cho các bạn tìm thấy câu trả lời xác đáng ngay trong bài viết này.

Nếu là bản thân tôi, thì chắc chắn một điều là tôi sẽ không hỏi câu hỏi này, vì tự thân tôi đã có cho mình câu trả lời không thể trật vào đâu được.

Nên rời đi khi người đàn ông không xem trọng bạn

Phụ nữ sẽ rất khổ đau khi bị chính người đàn ông mà mình yêu thương xem nhẹ

Với những người đàn ông không xem trọng bạn, thì bạn bè, thú vui và công việc luôn là những thứ mà họ đặt lên hàng đầu trong cuộc sống.

Ừ thì cứ cho là phụ nữ thời nay thông minh, giỏi kiếm tiền, độc lập...nhưng dù giỏi, dù tài đến đâu thì chúng ta cũng là những cô gái, người phụ nữ chân yếu tay mềm, cũng cần một bờ vai để tựa vào khi yếu lòng?

Thế nên nếu ở bên cạnh một người đàn ông chỉ xem bạn là thứ yếu trong cuộc đời của anh ta, thì còn chần chừ chi mà không rời đi ngay?

Bắt bạn thay đổi toàn bộ con người của mình thành một người khác

Và càng khổ đau hơn khi anh ta biến bạn thành một con người nào đó hoàn toàn khác, không phải là bạn

Hồi còn học đại học trong khoa của tôi có một cô gái thay đổi kiểu tóc, cách trang điểm, ăn mặc thậm chí là đi làm ngực vì một người đàn ông mà cô ấy yêu hơn cả sinh mạng của mình.

Đành rằng, nếu cô ấy làm đẹp hay thay đổi bản thân là do bản thân cô ấy muốn thế, hoặc giúp cho mình tốt hơn lên thì cũng chẳng sao cả.

Nhưng đằng này, cô ấy làm điều này vì sức ép của một người đàn ông mà cô ấy gọi anh ta bằng hai tiếng “người yêu”.

Để rồi sau tất cả, thì theo thời gian anh ta cũng dần chán ngấy cái bộ ngực mà cô ấy đang sở hữu, khinh ghét luôn cả cái tính “nhu mì” đặt đâu ngồi đó, bảo gì nghe nấy của cô và rồi hất bỏ cô ra khỏi cuộc đời anh ta mà không có lấy một chút xót thương hay ân hận gì.

Nếu bạn cũng là một trong số những cô gái xấu số rơi vào trường hợp này, thì tôi nghĩ rằng, bạn đã có được cho mình quyết định cuối cùng?

Người đàn ông độc ác, tàn nhẫn và quá vô tâm

Thế thì còn chần chờ chi mà không kết thúc luôn...

Đàn ông khi yêu, họ rất muốn làm tất cả những điều tốt đẹp cho cô gái mình yêu thương.

Khi bạn ốm thay vì bảo bạn tự đi mà mua thuốc, thì anh ấy sẽ mang thuốc đến cho bạn, khi bạn gặp chuyện thay vì bảo bạn tự thân mà vận động, thì anh ấy sẽ giúp bạn trong khả năng có thể…

Ngược lại, những người đàn ông chỉ yêu bản thân mình, thì dù bạn có sống chết ra sao thì anh ta cũng sẽ sống chết mặc bay và dù bạn có khốn khổ như thế nào thì anh ta cũng sẽ làm ngơ như không hề hay biết.

Nếu như bạn thấy anh ta chính là cả khoảng trời trong lòng mình và không thể buông bỏ, thì thôi hãy cứ tiếp tục ở lại trong mối quan hệ này để chịu đựng sự giày vò và tổn thương.

Còn nếu tình yêu thương bạn dành cho bản thân mình đủ lớn, thì hãy mau mau chóng chóng khăn gói lên đường để thoát thân và kết thúc sự tổn thương, khốn khổ...do sự chọn lựa sai lầm của bản thân gây ra…

Cuối cùng, xin chúc cho tất cả những người phụ nữ thân yêu trên thế gian này ai cũng được hạnh phúc trọn vẹn, 365 ngày hạnh phúc, có được một cuộc sống vuông tròn và viên mãn…