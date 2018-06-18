Khi nào đàn bà nên chấp nhận buông tay?

Phụ nữ yêu 18/06/2018 05:30

Khi nào đàn bà nên chấp nhận đã đến lúc mình phải ra đi?

Khi không còn được tôn trọng và lắng nghe

Tôn trọng và thấu hiểu là nền tảng tiên quyết để bắt đầu và duy trì một mối quan hệ. Dù là trong tình yêu hay hôn nhân thì đây là điều không thể thiếu. Nhưng nếu đến một ngày, cuộc sống và đam mê của bạn không còn được tôn trọng, những suy nghĩ và lời của bạn cũng không còn được lắng nghe chính là lúc bạn nên ra đi. Vì ngay cả việc nhìn nhận và thấu hiểu bạn người ta cũng không làm được thì bạn còn đòi hỏi gì được ở họ? Người ta không thể yêu bạn khi họ không còn xem trọng và muốn lắng nghe bạn. Và bạn càng không thể giữ một người không thể tôn trọng bạn ở bên, vì đến cuối cùng người thương tổn chỉ có bạn.

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Bạn càng không thể giữ một người không thể tôn trọng bạn ở bên, vì đến cuối cùng người thương tổn chỉ có bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã cho đi quá nhiều mà nhận lại thì chẳng bao nhiêu

Đời này, chẳng ai có quá nhiều mà sẽ quý, ai cũng chỉ quý điều mình có đủ hoặc thiếu thốn. Trong một mối quan hệ cũng vậy, người cho đi nhiều hơn luôn là người chịu thiệt nhất, kẻ được nhận nhiều hơn cũng là kẻ không biết quý trọng nhất. Khi bạn luôn là người cho đi nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu thì chính là bạn không được trân trọng.

Khi nghĩ về quá khứ nhiều hơn hiện tại và tương lai

Khi hạnh phúc ở hiện tại, người ta sẽ nghĩ đến tương lai. Nhưng khi bất hạnh, người ta lại chỉ quanh quẩn ở quá khứ. Vì quá khứ tốt đẹp hơn, quá khứ cũng dễ khiến ta thấy được an ủi hơn. Nhưng đến cùng, không ai có thể sống với quá khứ. Và một khi bạn nghĩ về quá khứ nhiều hơn hiện tại chính là bạn không thể hạnh phúc trong cả hiện tại và tương lai sau này.

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Và một khi bạn nghĩ về quá khứ nhiều hơn hiện tại chính là bạn không thể hạnh phúc trong cả hiện tại và tương lai sau này - Ảnh minh họa: Internet

Khi chỉ còn lại mỏi mệt và tuyệt vọng

Một mối quan hệ tốt đẹp không có chỗ cho mỏi mệt và tuyệt vọng. Và một mối quan hệ có tương lai không bao giờ khiến bạn tệ đi. Nếu đến một lúc, những nụ cười đều thay bằng nước mắt, những hạnh phúc đều nhường chỗ cho khổ đau, những hy vọng đều dần hóa mỏi mệt và tuyệt vọng thì đừng ngại chấm dứt. Đừng chọn một thói quen đã hết thời hạn, cũng đừng ở bên một người không thể làm bạn sống tốt đẹp hơn. Vì bạn không cần tình yêu đến mức chấp nhận một cuộc sống chỉ toàn buồn phiền và mất mát. Tình yêu đúng nghĩa chính là phải khiến bạn sống trọn vẹn và tốt hơn mỗi ngày.

Khi bạn nghĩ mọi chuyện sẽ khác khi đối phương thay đổi

Trong tình yêu hay hôn nhân, không ai có thể thay đổi ai dễ dàng, càng không ai có thể hạnh phúc khi cứ phải phụ thuộc vào người còn lại. Tình yêu và hôn nhân chính là hòa hợp, là chấp nhận. Nhưng đến một lúc chỉ còn muốn loại bỏ và khước từ thì chính là khi cả hai không thể bước cùng nhau được nữa.

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Đến một lúc chỉ còn muốn loại bỏ và khước từ thì chính là khi cả hai không thể bước cùng nhau được nữa - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn không còn là chính mình để được chấp nhận và yêu thương

Không bao giờ là hạnh phúc khi bạn phải sống một cuộc đời không thể là mình để được yêu thương và chấp nhận. Vì nếu đó đúng là người có thể đi cùng bạn đến cuối đường, họ chắc chắn là chấp nhận và thương yêu chính con người bạn, chính cảm xúc và cuộc sống của bạn. Còn không, họ chỉ là người đến tạm, là kẻ đi vội mà bạn phải buông bỏ.

 

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