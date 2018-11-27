Khi cưới phải một gã đàn ông tệ, thứ bạn phải có nhiều hơn không phải là nước mắt mà là...

Phụ nữ yêu 27/11/2018 05:30

Bạn nói hình như ngoài nước mắt, bạn chẳng có gì nhiều hơn. Bạn muốn ly hôn, có cảm giác nhất định phải ly hôn vì không chịu đựng thêm được nữa. Tôi lại nói, không, thứ bạn cần nhiều hơn lúc này không phải là nước mắt, điều bạn phải làm bây giờ không phải là ly hôn…

Hôm qua bạn gọi cho tôi khi trời bên ngoài mưa bão đáng sợ. Vậy mà khi nghe bạn khóc, tôi lại thấy lòng bão nhiều hơn cả ngoài trời. Dù tôi biết rằng chuyện gì ở đời đều có thể xảy ra, cũng không khỏi nặng lòng khi nghe bạn nói. Vì đằng sau sự xuất hiện của mỗi người chồng phản bội, luôn là câu chuyện của những người vợ đáng thương.

Bạn hết thương đã đành, bạn chịu đựng cũng không sao, nhưng làm sao để bắt đầu cuộc sống khi từng chỉ là một người vợ ở nhà lo cơm nước. Bạn không nghề nghiệp, càng không có khoản riêng nào cho mình. Bạn nói hình như ngoài nước mắt, bạn chẳng có gì nhiều hơn. Bạn muốn ly hôn, có cảm giác nhất định phải ly hôn vì không chịu đựng thêm được nữa. Tôi lại nói, không, thứ bạn cần nhiều hơn lúc này không phải là nước mắt, điều bạn phải làm bây giờ không phải là ly hôn…

Khi cưới phải một gã đàn ông tệ, thứ bạn phải có nhiều hơn không phải là nước mắt mà là... - Ảnh 1
Không, thứ bạn cần nhiều hơn lúc này không phải là nước mắt, điều bạn phải làm bây giờ không phải là ly hôn… - Ảnh minh họa: Internet

Thứ bạn cần nhiều hơn bây giờ là tiền, việc bạn nhất định phải làm từ giờ là kiếm tiền. Nếu bạn chỉ biết khóc, sau này nước mắt có thể thay tiền nuôi bạn và con không? Hay giờ bạn chỉ biết ký tên vào đơn ly hôn, hùng hồ rời khỏi nhà thì cuộc sống của hai mẹ con bạn sẽ thế nào khi bạn còn chưa lo cho mình nổi?

Thứ đàn bà cần nhiều hơn, càng nhiều càng tốt khi một ngày nhận ra mình cưới phải một kẻ tệ bạc, chính là tiền. Trong hôn nhân, đàn bà luôn cần tiền, để bắt đầu và kết thúc. Tiền không thể thay thế một người đàn ông nào khác giúp mình đánh lại kẻ bội bạc, nhưng tiền sẽ cho bạn quyền và tiếng nói, để bảo vệ và ra đi an toàn nhất.

Khi bạn có tiền, bạn có thể quyết định đi hay ở mà chẳng cần ai giúp ai đỡ. Khi bạn có tiền, bạn đủ tư cách và khả năng nuôi con. Khi bạn có tiền, bạn còn có thể quăng thẳng vài đồng vào mặt kẻ bội bạc bạn. Khi bạn có tiền, dù có đau lòng bạn cũng có thể mua được thứ bạn muốn, đến được nơi bạn mơ và cho con của bạn điều chúng thích. Khi có tiền, bạn không còn cần một người đàn ông làm mình đau nữa. Và khi có tiền, bạn sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống khác nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Khi cưới phải một gã đàn ông tệ, thứ bạn phải có nhiều hơn không phải là nước mắt mà là... - Ảnh 2
Và khi có tiền, bạn sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống khác nhẹ nhàng và thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nếu đã lỡ cưới một người đàn ông tệ thì nhất định phải có tiền nhiều hơn những giọt nước mắt mình phải trả. Phải có tiền nhiều hơn những nỗi đau tổn thương mình đã chịu đựng. Phải hiểu tiền bây giờ sẽ còn hơn một người đàn ông quá tệ chỉ biết bội bạc mình.  Vì tiền ít ra sẽ cho mình cuộc sống mình cần, cho mình can đảm để lựa chọn lại.

Và để có tiền thì cần có can đảm để, bạn phải có can đảm bước ra khỏi vòng an toàn của mình bao năm. Bạn có thể làm được nhiều hơn ngoài chỉ quanh quẩn bên ngoài. Hãy nghĩ về những việc bạn có thể làm tốt nhất, dù chỉ là nấu vài món ngon, hay dọn dẹp nhà cửa. Bạn có thể làm tốt, chính là bạn có thể kiếm ra tiền. Hay bắt đầu bằng đam mê bạn từng bỏ lỡ vì chồng con. Bạn phải hiểu, đàn bà luôn có thể kiếm tiền, thậm chí là nhiều tiền, nếu bạn muốn và dám.

Khi cưới phải một gã đàn ông tệ, thứ bạn phải có nhiều hơn không phải là nước mắt mà là... - Ảnh 3
Bạn phải hiểu, đàn bà luôn có thể kiếm tiền, thậm chí là nhiều tiền, nếu bạn muốn và dám - Ảnh minh họa: Internet

Tôi luôn nói với mọi phụ nữ rằng, đừng bỏ quên hay gây thù chuốc oán với đồng tiền. Vì sẽ có lúc, ngoài tiền của mình ra bạn sẽ không trông cậy được vào ai khác. Dù bạn bao nhiêu tuổi, độc thân, có chồng hay ly hôn thì tiền luôn là vật phòng thân không thể thiếu với đàn bà. Đàn bà độc thân có tiền để xinh đẹp thu hút. Đàn bà có chồng có tiền để có quyền, có tiếng nói trong nhà. Đàn bà muốn ly hôn lại càng phải có tiền để cho mình một đường lui an toàn nhất. Với đàn bà, tiền không là tất cả, nhưng chỉ khi có tiền đàn bà mới tự cứu lấy mình, tự vỗ về và chiều chuộng mình.

Đàn ông là tình yêu, tiền chính là thực tế. Tình yêu của đàn ông có ngày thành tro tàn, nhưng tiền cũng như cuộc sống vốn vẫn sẽ ở đó khi bạn biết giữ gìn. Vì vậy, nếu một mai khi đàn ông muốn rời đi, đừng chỉ khóc lóc khổ sở, hãy học kiếm tiền trước đã. Tiền sẽ giúp bạn đuổi kẻ tệ bạc ra khỏi đời mình. Tiền sẽ cho bạn một lối rẽ khác ít đau buồn và nhiều niềm vui hơn. Hãy nhớ, tiền với đàn bà không bao giờ là thừa, thế thì nhất định phải có nhiều nhất có thể…

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Từ khóa:   đàn bà kiếm tiền chồng tệ

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