Khi chọn đàn ông để yêu, hãy xem cách cư xử của anh ta với 2 người phụ nữ này

Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất với đàn ông, cũng là người ảnh hưởng nhiều đến quan điểm và cách yêu của đàn ông khi trưởng thành. Đàn ông đối xử với mẹ như thế nào sẽ quyết định cách anh ấy cư xử với bạn gái hay vợ.

Muốn biết đàn ông yêu sẽ trở nên thế nào, hãy coi cách cư xử của anh ấy với hai người phụ nữ này. Người thứ nhất quyết định quan điểm trong tình yêu của anh ấy. Cách anh ấy đối xử với người thứ hai sẽ cho bạn biết đàn ông có tử tế, đáng tin cậy không.

Không chỉ vậy, vị thế của người mẹ trong gia đình cũng quyết định vị thế của vợ anh ấy sau này. Ví dụ như, nếu trong nhà có cha tôn trọng mẹ thì đàn ông sau khi lấy vợ cũng tôn trọng vợ mình. Hoặc trong gia đình người mẹ làm hết việc nhà, thì nếu bạn là vợ của anh ấy cũng sẽ như thế. Đàn ông biết nghĩ cho mẹ thì cũng sẽ hiểu cho vợ, đàn ông vô tâm với mẹ thì cũng sẽ vô tâm với vợ.

Nhiều người đàn ông khi yêu rất dịu dàng, chu đáo, biết chăm sóc bạn gái, đều là vì họ được mẹ dạy dỗ từ nhỏ. Nền tảng cho cách tôn trọng, yêu thương phụ nữ của đàn ông đều bắt nguồn từ cách họ quan tâm, quý trọng mẹ mình. Chẳng hạn như đàn ông biết nấu ăn giúp mẹ, hỏi han khi mẹ ốm, nhịn nhường mẹ thì đến 80% sẽ cư xử như thế với bạn gái hay vợ sau này.

Dù vậy, một người đàn ông quá sợ mẹ, chuyện gì cũng phải nghe theo ý kiến của mẹ cũng nói lên rằng khi yêu anh ta sẽ bị mẹ quản thúc, can thiệp. Phụ nữ khi chọn yêu đàn ông hãy nhìn vào quan hệ tình cảm, sự gần gũi, tôn trọng giữa anh ấy và mẹ. Khoảng cách vừa phải, có đủ yêu thương và tôn trọng thì đàn ông cũng sẽ có trách nhiệm, bản lĩnh khi yêu bạn.

Người yêu cũ

Nhưng cách đàn ông yêu, hay chia tay, nói về người cũ sẽ thể hiện cách họ yêu bạn sau này - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng người yêu cũ là điều gì đó chẳng ai muốn nhắc tới. Nhưng cách đàn ông yêu, hay chia tay, nói về người cũ sẽ thể hiện cách họ yêu bạn sau này.

Việc tìm hiểu về cách đàn ông đối đãi với người cũ đôi khi sẽ khiến bạn thấy khó chịu. Nhưng nếu tìm hiểu vừa đủ bạn sẽ đoán được phần nào cách đàn ông yêu. Chẳng hạn như, đàn ông chu đáo với người cũ, kéo dài mối tình trong nhiều năm, biết gia đình hai bên thì chứng tỏ anh ấy yêu đương nghiêm túc, có tính chuyện lâu dài.

Người ta thường nói, đàn ông tốt hay xấu khi chia tay rồi mới rõ. Một người đàn ông tốt thì dù hết tình vẫn còn nghĩa, họ sẽ không phũ phàng với người cũ, thậm chí sẽ nghĩ cho đối phương nhiều hơn. Còn đàn ông tệ thì khi chia tay rất phũ phàng, thậm chí là như vứt bỏ, để không còn liên quan gì nhau.

Người ta thường nói, đàn ông tốt hay xấu khi chia tay rồi mới rõ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân đàn ông chia tay với người cũ cũng sẽ phần nào để bạn biết về nhược điểm của đàn ông khi yêu. Nếu đàn ông chia tay vì phản bội thì chứng tỏ người đàn ông này không đáng tin cậy. Nếu đàn ông chia tay vì hết tình cảm thì đây là người có vết thương lòng vì tình cảm thất bại, nhưng đồng thời cũng văn minh trong chuyện yêu đương.

Và cuối cùng, thái độ của đàn ông với người cũ khi đã quen biết bạn như thế nào? Nếu anh ấy dứt khoát và kể lại với dáng vẻ cởi mở thì có thể yên tâm đây không phải là người dây dưa với người cũ. Nhưng nếu bạn vẫn thấy anh ấy liên lạc, có quan hệ bạn bè với người cũ thì hãy quan sát cẩn thận. Đàn ông còn vương vấn với người cũ có thể tổn thương bạn nặng nề.

Bạn chỉ cần nắm vài điểm như thế về người cũ của đàn ông, đừng biết quá nhiều, cũng đừng cố gắng tìm tòi quá sâu. Vì quá khứ cũng chỉ là chuyện đã qua, không quyết định tất cả hiện tại của đàn ông yêu bạn thế nào. Nhưng với đàn ông từng phản bội người cũ thì bạn nên xem xét lại, vì đây là chuyện dễ xảy ra nhiều lần sau đó, dù hiện tại anh ta có nói yêu bạn nhiều thế nào.