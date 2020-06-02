Đàn ông yêu thật lòng hay không, cứ xem anh ấy tự nguyện làm được gì cho bạn

Nếu là một người đàn ông đích thực và thật lòng rung động vì tình yêu, bạn sẽ không phải vì suy nghĩ bản thân là gì với anh ấy mà mất ngủ nhiều đêm. Một người đàn ông yêu bạn thật lòng, những gì anh ấy làm sẽ nói lên tất cả.

Anh ấy sẽ tình nguyện cho bạn mọi thứ, không phải vài lần, mà là luôn luôn như vậy . Anh ấy sẽ đặt bạn vào cuộc đời của mình một cách tự nhiên nhất. Bạn sẽ luôn ở một vị trí nhất định trong lòng một người như thế, đặc biệt và duy nhất.

Anh ấy sẽ tự nguyện làm mọi thứ mà bạn mong muốn. Vì anh ấy sẵn lòng dành cho bạn những gì bạn xứng đáng có được. Khi đàn ông muốn bên bạn, anh ấy sẽ có cách. Sẽ không có những chuyện như xin lỗi quá nhiều lần, những tình huống bất khả kháng, hay những điều làm bạn thất vọng dai dẳng.

Anh ấy sẽ để bạn thấy bạn quan trọng thế nào. Bạn sẽ nghe về tương lai của đối phương, bao gồm có cả bạn trong đó, như một điều không thể thiếu. Và bạn cũng thấy anh ấy chắc chắn với bất kì ai rằng bạn sẽ luôn bên anh ấy.

Anh ấy sẽ không giấu bạn đi, vì luôn muốn cả thế giới biết rằng bạn là người phụ nữ của riêng anh ấy. Khi một người đàn ông động lòng, không bao giờ ngại thể hiện điều đó.

Anh ấy sẽ không giấu bạn đi, vì luôn muốn cả thế giới biết rằng bạn là người phụ nữ của riêng anh ấ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu một người đàn ông yêu bạn, anh ấy sẽ chủ động nhắn tin với bạn. Anh ấy sẽ gửi những tin nhắn tình cảm, vì muốn được sự chú ý từ bạn bất cứ lúc nào. Dù ở đâu, làm gì, nhắn tin không bao giờ là việc khó khăn với đàn ông. Đó là cách họ nói rằng họ cần bạn, muốn bạn biết bạn là người phụ nữ duy nhất họ muốn.

Nếu đàn ông thật lòng với bạn, anh ấy sẽ tự nguyện cư xử phải phép với gia đình và bè bạn của bạn. Bạn sẽ không cảm thấy tủi thân vì lối cư xử thiếu suy nghĩ của người đàn ông ích kỷ. Anh ấy sẽ luôn biết gia đình và bạn bè là những gì quan trọng với bạn. Và anh ấy sẽ cố gắng để lấy lòng, để họ thích mình.

Đàn ông chấp nhận tốn công sức và thời gian để làm những người yêu thương bạn cũng thích anh ấy. Tất cả là vì bạn. Anh ấy muốn có mối quan hệ tốt đẹp với những ai thật sự có ý nghĩa với bạn.

Nếu một người đàn ông quý trọng bạn, anh ấy sẽ chủ động hỏi bạn một ngày thế nào, hơn là đợi bạn van nài vài phút để được lắng nghe. Vì anh ấy thật sự muốn biết bạn đã trải qua những gì, thật sự muốn nghe tất cả từ bạn. Anh ấy muốn biết điều gì làm bạn cười, thứ gì khiến bạn khóc, hoặc có việc gì anh ấy có thể giúp bạn. Và anh ấy muốn những điều không vui của bạn có thể biến mất, bằng một câu chuyện cười, bằng những lời ủi an.

Vì anh ấy thật sự muốn biết bạn đã trải qua những gì, thật sự muốn nghe tất cả từ bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu một người đàn ông thật sự yêu thương bạn, anh ấy luôn muốn ra ngoài hẹn hò cùng bạn. Dù bạn có muốn ở nhà, cũng không từ chối được những kế hoạch hò hẹn anh ấy đã lên sẵn. Anh ấy muốn cho bạn những điều bất ngờ vui vẻ. Anh ấy không để tình yêu của cả hai có cơ hội nhạt mờ đi giây phút nào.

Nếu đàn ông xem bạn là quan trọng nhất, anh ấy sẽ chủ động tránh xa người cũ. Bạn chẳng cần phải nghi ngờ, ghen tuông hay cưỡng ép anh ấy. Người đàn ông tử tế khi yêu sẽ chủ động giải quyết quá khứ của mình.

Anh ấy sẽ không làm gì khiến cả hai phải nghi ngờ đối phương. Anh ấy không còn muốn nghĩ về người cũ, vì mọi chuyện đã kết thúc từ khi bạn xuất hiện. Và không chỉ là người cũ, mà bất kì người phụ nữ nào khác cũng không có cơ hội thay thế bạn.

Nếu đàn ông chân thành với bạn, anh ấy sẽ thẳng thắn nói về cảm xúc của mình. Bạn sẽ không phải đoán già đoán non xem tình cảm của anh ấy với bạn là gì.

Bạn sẽ chẳng có lấy một giây nào không chắc chắn về tình cảm của đối phương, hay suy nghĩ của anh ấy về bạn. Nếu là một người đàn ông trưởng thành, anh ấy sẽ không ngại thể hiện tình cảm hay nói về suy nghĩ của mình với bạn.

Nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ để bạn thấy những gì sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Anh ấy sẽ để bạn thấy tên bạn luôn gắn với những gì mạnh mẽ mà cũng mềm mại nhất trong lòng anh ấy.

Nếu đàn ông thật sự yêu thương bạn, anh ấy sẽ thẳng thắn nói về cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thấy đó, nếu một người đàn ông yêu bạn say đắm, bạn sẽ chẳng cần phải làm gì để anh ấy dành thời gian, những cuộc gọi hay tin nhắn cho bạn. Bạn sẽ không cảm thấy tủi thân và mệt mỏi vì anh ấy luôn cho bạn sự ưu tiên, tôn trọng tuyệt đối.

Vì thế, nếu một người đàn ông không thể cho bạn những điều đó, và thậm chí bạn còn phải đòi hỏi, yêu cầu từ anh ta, vậy thì hãy rời đi đừng ngần ngại. Vì sẽ có một người khác có thể cho bạn mọi thứ anh ấy có. Đó là người mà không cần bất kì điều kiện gì vẫn sẵn lòng cho bạn những gì bạn muốn.

Kỳ thực, nếu bạn phải đòi hỏi để có được sự ưu tiên trong đời một người đàn ông, thì anh ta không xứng đáng có được bạn, nhớ nhé!