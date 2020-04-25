Nếu đàn ông muốn bạn thử một phong cách ăn mặc khác, hay thay đổi kiểu tóc để trông trẻ trung, hợp mốt hơn, hãy cứ suy nghĩ liệu bạn có thích hay không. Việc thay đổi ngoại hình để bản thân trông hấp dẫn hơn cũng đáng cân nhắc. Việc đàn ông gợi ý để bạn thay đổi tốt hơn càng không sai. Nhưng nếu đàn ông yêu cầu bạn phải thay đổi cách sống thì bạn nên nghĩ lại.

Trong tình yêu, đàn ông chân thành sẽ chấp nhận những gì là bản chất, thuộc về con người của bạn. Nếu họ yêu cầu bạn làm những việc này thì cứ nói tạm biệt đừng chần chừ!

Đàn ông có nhu cầu nam tính muốn trở thành trụ cột tài chính trong gia đình. Cũng có nhiều phụ nữ tình nguyện ở nhà vun vén gia đình, để chồng yên tâm kiếm tiền. Nhưng ngày nay phụ nữ ra ngoài kiếm tiền rất bình thường, thậm chí còn đỡ đần cùng chồng gánh nặng kinh tế. Quan trọng là phụ nữ tình nguyện và làm điều họ thích. Và đàn ông yêu bạn sẽ chấp nhận cách sống của bạn.

Chẳng hạn như, anh ấy muốn bạn thay đổi khẩu vị ăn uống. Anh ấy muốn bạn bỏ thói quen đọc sách, để làm một việc gì khác hợp ý anh ấy hơn… Đây đều là những yêu cầu buộc bạn phải thay đổi bản thân. Đừng thỏa hiệp, người đàn ông này không dành cho bạn, anh ta chỉ muốn ép bạn trở thành một người khác.

Nếu bạn yêu thích công việc, muốn phát triển kỹ năng nghề nghiệp nhưng chồng lại buộc bạn bỏ việc, thì anh ấy mới là điều bạn nên từ bỏ. Những cặp vợ chồng hạnh phúc khi bản thân mỗi người tìm được hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Không quan trọng đàn ông hay phụ nữ kiếm tiền giỏi hơn, mà là thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng nhau.

Một người đàn ông quá quan trọng thể diện, muốn vợ sống theo ý mình sẽ là nguồn cơn cho khổ tâm của phụ nữ. Ngược lại, một người chồng yêu thương vợ sẽ không bao giờ có thái độ ghen tị, oán trách vợ. Đàn ông tốt sẽ chú trọng vào cảm xúc của vợ, đàn ông tệ lại chú trọng cái tôi của mình.

Không cho bạn thể hiện cảm xúc

Nếu người đàn ông của bạn cáu gắt, bỏ đi khi bạn khóc, thể hiện buồn phiền thì hãy rời bỏ khỏi anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không khóc để mong đàn ông thương hại. Phụ nữ rơi nước mắt là để biểu đạt sự thống khổ trong cảm xúc, họ cần được quan tâm và chia sẻ. Nếu người đàn ông của bạn cáu gắt, bỏ đi khi bạn khóc, thể hiện buồn phiền thì hãy rời bỏ khỏi anh ta.

Khi đàn ông không cho bạn thể hiện cảm xúc, có nghĩa là họ xem thường và không quan tâm đến những gì bạn đang nghĩ hay cảm thấy. Vì một người đàn ông chân thành sẽ hiểu phụ nữ cần nhu cầu bộc lộ cảm xúc, và họ tình nguyện thấu hiểu và lắng nghe.

Phụ nữ nhất định phải ở bên người tôn trọng cảm xúc của bạn, ít ra là cố gắng thấu hiểu những gì bạn đang cảm thấy.

Có sự cưỡng ép khi gần gũi

Sự thân mật giữa những đôi yêu nhau là nhu cầu bình thường. Nhưng một người đàn ông chân thành sẽ không cưỡng ép bạn khi gần gũi. Dù là nắm tay, ôm hôn hay những hành động thân mật hơn, anh ấy cũng muốn bạn tự nguyện, cùng bạn có trải nghiệm thoải mái nhất.

Ngược lại, đàn ông không yêu và tôn trọng bạn sẽ luôn muốn bạn thay đổi, thậm chí là ép buộc bạn làm những việc bạn không thích. Đây là dấu hiệu đàn ông gia trưởng, ích kỷ, không quý trọng bạn.

Phụ nữ có thể yêu nhiều người, nhưng hãy lấy người xem mình như một cành bông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể yêu nhiều người, nhưng hãy lấy người xem mình như một cành bông, không chỉ chiêm ngưỡng, sở hữu mà còn phải dịu dàng nâng niu và yêu chiều.