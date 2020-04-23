10 điểm đàn ông không bao giờ để ý trên người phụ nữ

Có lẽ là khó tin nhưng sự thật là đàn ông không để ý đến việc phụ nữ trang điểm hay không. Vì thế, có thể hôm nay bạn đã cẩn thận kẻ mắt thật đẹp, thay đổi màu son, đàn ông cũng không thấy có gì lạ.

Đàn ông không để ý những điều tiểu tiết, dù là ở người phụ nữ bên cạnh. Có những sự thật về đàn ông mà phụ nữ ít biết. Chẳng hạn như có những điểm trên cơ thể của phụ nữ mà đàn ông hoàn toàn không để ý tới.

Phụ nữ luôn để ý rất kỹ từng bộ phận trên cơ thể. Đặc biệt là những ngấn mỡ sẽ là nỗi lo của nhiều phụ nữ đầy đặn. Dù vậy, đàn ông chẳng nhìn thấy có ngấn mỡ thừa nào trên người phụ nữ. Và nếu được hỏi, thì họ chỉ có thể nói dối để có cùng suy nghĩ với phụ nữ.

Nhiều phụ nữ không biết là đàn ông sẽ không nhìn những gì từ đầu gối của phụ nữ trở xuống. Vì thế, họ sẽ không biết hôm nay bạn đã mang giày mới, hay thử một phong cách giày khác mọi ngày. Không phải đàn ông vô tâm, mà đó chính là bản chất của đàn ông .

Trên trang phục của phụ nữ dính gì

Đàn ông thừa nhận rằng họ không quá để ý liệu trên trang phục của phụ nữ có dính thứ gì hay không. Chẳng hạn như những trang phục màu đen thường dính bụi bẩn, hay trang phục của những cô nàng nuôi mèo sẽ dính lông mèo. Đàn ông không hề để mắt tới những chuyện đó.

Mới cắt tóc

Nếu bình thường phụ nữ chỉ cắt tóc một ít, sửa một chút thì đàn ông cũng không thể phân biệt được - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi phụ nữ cạo sạch tóc, hoặc từ mái tóc dài thướt tha chuyển sang tóc tém thì đàn ông mới nhận ra. Nếu bình thường phụ nữ chỉ cắt tóc một ít, sửa một chút thì đàn ông cũng không thể phân biệt được.

Kính mới

Đàn ông khi nhìn vào người phụ nữ của mình, sẽ tập trung hết vào đôi mắt. Vì thế, nếu bạn thay đổi một gọng kính mới, anh ấy cũng sẽ không nhận ra đâu. Đó là cách nhìn của đàn ông, chứ chẳng phải họ không để tâm đến bạn.

Quầng mắt

Đừng nghĩ rằng đàn ông không để tâm đến dáng vẻ mệt mỏi của bạn qua quầng mắt thâm quần. Thực tế là vì khi nhìn bạn họ không chú ý đến phần đó, nên sẽ không nhận ra.

Dạng son mới

Trong suy nghĩ của đàn ông, họ chỉ biết son của phụ nữ thì màu đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trong suy nghĩ của đàn ông, họ chỉ biết son của phụ nữ thì màu đỏ. Ngoài ra họ sẽ không thể phân biệt son lỳ, son kem. Thậm chí, đàn ông cũng không biết đâu là màu cam đất, màu hồng cánh sen. Với nhiều người đàn ông, họ hoàn toàn mù tịt về son môi của phụ nữ.

Quần jeans mới

Sự thật là đàn ông chỉ phân biệt được phụ nữ mặc váy hay mặc quần jeans. Họ cảm thấy chiếc quần jeans nào của phụ nữ cũng giống nhau. Lý do là vì với họ thì kiểu dáng quần jeans của nam cũng chẳng có nhiều điểm khác nhau.

Túi xách hay váy mới

Đàn ông thường có suy nghĩ rõ ràng túi xách mới của vợ giống cái cũ, hay chiếc váy mới của bạn gái cũng chẳng khác gì với những cái cũ. Và họ nghĩ vậy thì vì sao phụ nữ phải mua thêm rồi sau đó lại trách họ không nhận ra?

Có những sự thật về đàn ông, phụ nữ khi biết qua thì sẽ hiểu cho những phản ứng, hành động của họ. Đàn ông không khó hiểu, chỉ là phụ nữ chưa biết rõ về họ.