5 câu nói của phụ nữ khiến đàn ông không thể chịu đựng nổi

Phụ nữ yêu 21/04/2020 05:14

Có những điều ở phụ nữ đàn ông ghét, không thể chịu đựng nổi. Nếu bạn không sớm nhận ra, sẽ càng khiến đàn ông ngày một cách xa.

Bạn có biết về những điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ hay không?

Chuyện bé xé to, “anh không còn yêu em nữa đúng không”?

Đôi khi, đàn ông không quá khó chịu khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Anh ấy tức giận, nhưng không hề có suy nghĩ vì cãi vã mà hết yêu bạn. Dù hành động hay biểu hiện của anh ấy có tiêu cực. Đàn ông coi việc cãi vã là điều đương nhiên trong tình cảm. Không chỉ vậy, đàn ông cũng có những lúc không thích nói chuyện với bất kì ai, vì bận làm việc, hay phải suy nghĩ một chuyện quan trọng nào đó. Và đó không phải là dấu hiệu đàn ông hết yêu bạn.

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Nếu cãi nhau, người đàn bà thông minh sẽ để cả hai bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo. Nếu đàn ông im lặng, hãy cho anh ấy không gian - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì hỏi đàn ông “Anh không yêu em nữa phải không” hãy cho họ thời gian. Nếu cãi nhau, người đàn bà thông minh sẽ để cả hai bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo. Nếu đàn ông im lặng, hãy cho anh ấy không gian.

Phụ nữ hãy tự tin vào tình yêu của mình, và đặt niềm tin vào người đàn ông mình chọn. Trái tim của người đàn ông tử tế sẽ không thay đổi vì một lần cãi vã lớn hay những lúc mệt mỏi, gặp khó khăn. Quan trọng là bạn hãy cho đàn ông cảm giác bạn tin tưởng và tôn trọng anh ấy.

“Tại sao bạn trai/chồng của người ta…”

Đàn ông cực kì “dị ứng” với những câu nói so sánh của phụ nữ. Họ thấy bị tổn thương cả về tình cảm và lòng tự trọng.

Nếu đàn ông có làm sai, phụ nữ cũng chỉ nên giải thích, đưa ra ý kiến và động viên để anh ấy sửa sai. Dù là một đứa trẻ cũng không muốn bị so sánh, con người là cá thể riêng biệt. Vì thế, bạn so sánh anh ấy với người khác có nghĩa là bạn không tôn trọng và xem anh ấy là đặc biệt duy nhất. Thay vì cố gắng vì bạn, anh ấy sẽ cảm thấy dù có nỗ lực thế nào bạn cũng không chấp nhận. Chính suy nghĩ này khiến đàn ông cảm thấy chán nản và muốn rời xa bạn.

“Anh phải lo cho em”

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Đừng cho đàn ông cảm giác gánh nặng - Ảnh minh họa: Internet

Trong mỗi người đàn ông luôn có lòng tự tôn phải bảo vệ được gia đình, người phụ nữ của mình. Đó là trách nhiệm, cũng là gánh nặng họ luôn tự biết. Vì thế, nếu bạn là người phụ nữ của anh ấy, dù không nói anh ấy cũng sẽ có suy nghĩ phải lo cho bạn. 

Đừng cho đàn ông suy nghĩ bạn phụ thuộc vào anh ấy. Cũng đừng khiến anh ấy thấy cô đơn trong việc kiếm tiền, lo toan cho gia đình. Điều phải có trong một mối quan hệ là cảm giác đồng hành. Đàn ông có thể không cần bạn kiếm nhiều tiền, nhưng anh ấy cần bạn độc lập, cho anh ấy động lực để cố gắng nhiều hơn.

“Anh đừng ghen tuông, em với anh ấy chỉ là bạn bè”

Đàn ông không nhạy cảm, hay ghen như phụ nữ. Nhưng nếu họ đã ghen thì thật sự là có vấn đề. Bạn nên xem xét lại mức độ thân mật với người khác giới. Hoặc nếu đàn ông ghen tuông quá đáng, hãy giải thích để anh ấy thấy thoải mái hơn.

Kỳ thực, khi ghen tuông, đàn ông sẽ khó chịu hơn phụ nữ. Vì họ không thể biểu đạt tiêu cực, thái quá như phụ nữ. Đôi khi họ chỉ im lặng như một cách chịu đựng sự ghen tuông trong lòng. Vì thế, hãy hiểu cho họ, hãy khiến họ thấy an tâm hơn. Thay vì bạn phủ nhận những gì anh ấy đang cảm thấy, hãy khéo léo nói rằng anh ấy quan trọng với bạn nhất, anh ấy mới là người tốt nhất. Nghe thế thì đàn ông dẫu có ghen tuông thế nào cũng mềm lòng.

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Muốn giữ đàn ông, phụ nữ hãy học cách hiểu họ - Ảnh minh họa: Internet

“Đừng có giảng dạy em, anh phải để tâm đến cảm xúc của em”

Đàn ông tôn trọng cảm xúc của bạn, nhưng họ là sinh vật lý trí. Đàn ông cũng cần bạn tôn trọng những suy nghĩ, thậm chí là “đạo lý” anh ấy muốn bạn hiểu. Vì đôi lúc, đàn ông ghét những cảm xúc thái quá của phụ nữ, hoàn toàn trái logic theo suy nghĩ của họ. Chẳng hạn như, nếu gặp phải chuyện sai sót, theo suy nghĩ của đàn ông thì nên tìm cách giải quyết, còn phụ nữ thì chỉ muốn bộc lộ cảm xúc tiêu cực trước. So với phụ nữ, đàn ông luôn có phương án thực tế và nhanh chóng hơn.

Muốn giữ đàn ông, phụ nữ hãy học cách hiểu họ. Đàn ông được thấu hiểu sẽ thấy thoải mái. Đàn ông muốn ở lại bên phụ nữ, cũng là vì cảm giác dễ chịu như thế.

3 điểm phụ nữ đặc biệt chú ý khi hẹn hò, đàn ông hãy chú ý thật kỹ

3 điểm phụ nữ đặc biệt chú ý khi hẹn hò, đàn ông hãy chú ý thật kỹ

Phụ nữ đều là những người cực kỳ tinh tế và nhạy cảm. Đa phần họ đều rất thích đánh giá vẻ ngoài nhiều hơn và ấn tượng đầu tiên là điều cực kỳ quan trọng để quyết định cảm tình mà họ dành cho bạn. Vì vậy bạn nên chú ý đến 3 chỗ này bởi nó là điểm phụ nữ thường chú ý đến.

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