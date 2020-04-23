Người đàn ông nói 4 câu này phụ nữ có yêu cũng phải bỏ ngay kẻo muộn

Phụ nữ yêu 23/04/2020 05:25

Dù là yêu tha thiết thế nào nhưng nếu nghe đàn ông nói những câu này, phụ nữ khôn ngoan cũng bỏ ngay không tiếc. Bởi càng dây dưa sẽ càng khổ tâm về sau.

Đàn ông tốt không thiếu, quan trọng là phụ nữ khôn ngoan biết cách nhận ra đàn ông tệ. Chỉ cần nghe đàn ông nói những câu này, phụ nữ phải bỏ ngay kẻo muộn!

“Em không có tư cách dạy đời anh”

Người đàn ông nói ra câu này biểu hiện hai điều. Một là với anh ta bạn không là gì cả, nên những gì bạn nói anh ta chỉ thấy phiền phức, khó chịu. Thứ hai, đây là kiểu đàn ông không thích nghe ý kiến từ người khác. Anh ta có dấu hiệu ích kỷ, không chịu lắng nghe, cũng không có ý thức muốn thay đổi.

Khi chọn yêu người đàn ông này, phụ nữ sẽ luôn phải chịu hai trạng thái tâm lý tiêu cực, là thất vọng và bất lực. Phụ nữ muốn hạnh phúc, tuyệt đối đừng lấy người có tư tưởng hạn hẹp như thế.

“Em đừng xen vào cuộc sống của anh”

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Nếu đàn ông nói lời này thì có nghĩa là bạn không phải là một phần trong cuộc sống của anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông nói lời này thì có nghĩa là bạn không phải là một phần trong cuộc sống của anh ta. Có thể anh ta không yêu bạn nhiều để muốn lâu dài, nghiêm túc trân trọng bạn. Hoặc là đây là kiểu đàn ông gia trưởng, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, không để tâm đến ý kiến từ người khác.

Khi bạn ở bên người đàn ông chỉ muốn gạt bạn ra khỏi cuộc sống của anh ta, bạn sẽ thấy cô đơn và mệt mỏi. Yêu đương hay hôn nhân đều là chuyện gắn kết cuộc đời với nhau, xem nhau là một phần của cuộc sống.

“Em không là gì với anh hết”

Bạn xem người đàn ông này là cả thế giới, nhưng đáng tiếc là anh ấy không xem bạn như thế. Trong tình yêu, lời đàn ông nói ra chỉ thể hiện một phần suy nghĩ của anh ấy. Đã nói được câu bạn chẳng là gì, thì có nghĩa là anh ấy chưa từng coi trọng bạn.

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Trong tình yêu, bạn không cần phải là nữ hoàng, nhưng phải được đối xử công bằng, yêu thương và quý trọng - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông yêu bạn, bạn là những gì không thể thiếu, thậm chí là quan trọng nhất với anh ấy. Dù không nói ra nhưng khi được quý trọng, bạn sẽ thấy được yêu thương, quan tâm và ưu tiên. Còn đàn ông đã không yêu bạn thì sẽ chẳng xem bạn là gì với anh ta, dù là trong lời nói hay hành động cũng thể hiện rõ điều này.

Phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định phải chọn người thật lòng coi trọng mình. Trong tình yêu, bạn không cần phải là nữ hoàng, nhưng phải được đối xử công bằng, yêu thương và quý trọng.

“Em không hiểu gì hết, em im lặng đi”

Đây cũng là câu nói thể hiện đàn ông ích kỷ, gia trưởng. Anh ta không muốn nghe bạn nói, càng xem thường suy nghĩ và quan điểm của bạn. Thậm chí, với anh ta, bạn kém cỏi và thiếu hiểu biết.

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Một người đàn ông yêu thương bạn thì dù bạn thiếu hiểu biết anh vẫn muốn biết bạn nghĩ gì, bạn thấy thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông yêu thương bạn thì dù bạn không hoàn hảo thì anh ấy vẫn muốn biết bạn nghĩ gì, bạn thấy thế nào. Đó là sự tôn trọng tối thiểu của những người yêu nhau. Nếu bạn không được tôn trọng, và đối phương luôn đánh giá thấp bạn thì hãy dừng lại. Có thể là bản chất của người đàn ông này quá tự tôn, xem trọng bản thân mà không nghĩ cho người khác. Hoặc là anh ta đã chán bạn, nên không còn muốn biết gì về bạn.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ chọn người đàn ông nói lời dễ nghe, mà hành động cũng chân thành. Quan trọng là cái tâm của đàn ông phải một lòng hướng đến bạn, như thế bạn mới có thể hạnh phúc lâu dài.

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