Đàn bà 50 nhắn gửi phụ nữ: Tiền có thể ít, đàn ông có thể thiếu, nhưng phải đủ điều này

Phụ nữ yêu 22/04/2020 05:03

Những năm cuối cuộc đời tôi nhận ra phụ nữ hạnh phúc không phải vì tiền hay vì đàn ông. Những lo âu vụn vặt cho mình cho người chỉ khiến bản thân lúc về già phải hối tiếc.

Hơn 50 năm cuộc đời, tôi là một người phụ nữ sống vì người khác hơn. Cật lực kiếm tiền nhưng lại không xài cho bản thân. Tha thiết hy sinh vì gia đình, nhưng chỉ nhận lại sự phản bội.

Đến gần cuối cuộc đời tôi mới nhận ra, phụ nữ hạnh phúc không phải vì tiền nhiều, vì có đàn ông kề bên, hay làm tròn vai người phụ nữ được người khác khen ngợi. Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi có đủ những điều này.

Can đảm sống cho bản thân

Can đảm sống cho bản thân cũng là một loại bản lĩnh của phụ nữ.

Điều khiến tôi hối tiếc nhất chính là đã không đủ can đảm để sống theo những gì mình muốn. Tôi đã có thể ly hôn khi 40, thay vì nghe theo người ta rằng hãy sống cho gia đình. Tôi đã có thể từ bỏ công việc nhàm chán, thay vì chỉ làm vì đó là điều chồng muốn.

phu nu hanh phuc 1
Can đảm sống cho bản thân cũng là một loại bản lĩnh của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Ở những giây phút tuổi già mòn mỏi, tôi luôn tự hỏi vì sao bản thân phải sống vì người khác nhiều đến thế? Tôi sợ quá nhiều, nhưng lại chưa từng sợ mình sẽ hối tiếc. Để cuối cùng nhìn lại, hóa ra đó đâu phải là cuộc sống tôi từng mơ ước.

Phụ nữ sống cho mình không phải là ích kỷ, mà là để khi nhắm mắt xuôi tay không ôm hối hận, tiếc nuối. Phụ nữ sống vì người khác không hẳn là sai, nhưng nếu không sống cho mình bạn chắc chắn sẽ thấy hoang phí.

Đừng chọn cuộc sống mà người khác cho rằng là bình yên, còn riêng bạn đã rã rời để duy trì. Hãy chọn cuộc sống mà chỉ cần mỗi ngày thức dậy bạn đều thấy tràn trề năng lượng.

Sống đúng với cảm xúc của mình

phu nu hanh phuc 2
Nếu bạn không tôn trọng cảm xúc của mình, người khác cũng sẽ không để ý bạn cảm thấy thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn sống theo cảm xúc của người khác, bạn sẽ dần chai lì với cảm xúc của riêng mình. Bạn luôn có suy nghĩ sợ chồng không vui, sợ đồng nghiệp mất lòng, sợ họ hàng khiển trách… Nhưng có ai sợ bạn tổn thương, sợ bạn buồn phiền, sợ bạn sống mệt mỏi?

Để đến tuổi già, bạn sẽ nhận ra, nếu bạn không tôn trọng cảm xúc của mình, người khác cũng sẽ không để ý bạn cảm thấy thế nào. Là bạn cho họ cái quyền vô tâm với cảm xúc của bạn. Sống một cuộc đời như thế sẽ rất khổ tâm.

Đủ bạn bè chân chính

Tuổi già sợ nhất là sự cô đơn. Nếu bạn không còn bạn đời bên cạnh, bạn sẽ càng cảm thấy lạc lõng với cuộc sống. Tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ về bạn bè của mình. Suốt năm tháng tuổi trẻ rồi đến tuổi trung niên, tôi chỉ lo giữ chồng, giữ mối quan hệ làm việc mà quên mất bạn bè. Đến tuổi này, tôi chỉ ước phải chi mình dành thời gian cho bạn bè, vậy thì ít ra sẽ có những kỷ niệm đẹp, những người bạn già quý mến.

phu nu hanh phuc 3
Phụ nữ ấy mà, còn vui được thì cứ vui đi, tháng năm ngắn ngủi, hãy cho mình tận hưởng nhiều hơn! - Ảnh minh họa: Internet

Đủ vui vẻ từng ngày

Ở những năm tháng bị bệnh tật dày vò, điều tôi muốn nhớ lại nhất chính là những niềm vui trong đời mình có được. Tiếc thay, tôi lại chẳng có nhiều. Tôi lại ước giá như mình từng sống vui vẻ hơn, thay vì chỉ biết buồn phiền. Vì kỳ thực, niềm vui mới là thứ quý giá con người theo đuổi cả đời. Phải chi, tôi đã từng sống vui vẻ hơn.

Một người phụ nữ hạnh phúc không phải là người may mắn được vận mệnh ưu ái. Bạn hạnh phúc hay không là do cách nghĩ, quan điểm sống và cách bạn đối mặt với số phận của mình. Phụ nữ ấy mà, còn vui được thì cứ vui đi, tháng năm ngắn ngủi, hãy cho mình tận hưởng nhiều hơn!

Đàn bà tuổi 40 chỉ cần có 3 thứ thì chẳng phải ganh đua cuộc sống ắt yên bình, hạnh phúc

Đàn bà tuổi 40 chỉ cần có 3 thứ thì chẳng phải ganh đua cuộc sống ắt yên bình, hạnh phúc

Phụ nữ thông minh luôn nắm chắc được mình phải làm những gì, khi bước sang tuổi 40 cần nhớ kỹ, không ganh đua mà có được 3 điều này thì cả đời bình an.

Xem thêm
Từ khóa:   tuổi trung niên sống vui vẻ đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 40 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này