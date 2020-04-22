Đàn bà 50 nhắn gửi phụ nữ: Tiền có thể ít, đàn ông có thể thiếu, nhưng phải đủ điều này

Đến gần cuối cuộc đời tôi mới nhận ra, phụ nữ hạnh phúc không phải vì tiền nhiều, vì có đàn ông kề bên, hay làm tròn vai người phụ nữ được người khác khen ngợi. Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi có đủ những điều này.

Hơn 50 năm cuộc đời, tôi là một người phụ nữ sống vì người khác hơn. Cật lực kiếm tiền nhưng lại không xài cho bản thân. Tha thiết hy sinh vì gia đình, nhưng chỉ nhận lại sự phản bội.

Điều khiến tôi hối tiếc nhất chính là đã không đủ can đảm để sống theo những gì mình muốn. Tôi đã có thể ly hôn khi 40, thay vì nghe theo người ta rằng hãy sống cho gia đình. Tôi đã có thể từ bỏ công việc nhàm chán, thay vì chỉ làm vì đó là điều chồng muốn.

Can đảm sống cho bản thân cũng là một loại bản lĩnh của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Ở những giây phút tuổi già mòn mỏi, tôi luôn tự hỏi vì sao bản thân phải sống vì người khác nhiều đến thế? Tôi sợ quá nhiều, nhưng lại chưa từng sợ mình sẽ hối tiếc. Để cuối cùng nhìn lại, hóa ra đó đâu phải là cuộc sống tôi từng mơ ước.

Phụ nữ sống cho mình không phải là ích kỷ, mà là để khi nhắm mắt xuôi tay không ôm hối hận, tiếc nuối. Phụ nữ sống vì người khác không hẳn là sai, nhưng nếu không sống cho mình bạn chắc chắn sẽ thấy hoang phí.

Đừng chọn cuộc sống mà người khác cho rằng là bình yên, còn riêng bạn đã rã rời để duy trì. Hãy chọn cuộc sống mà chỉ cần mỗi ngày thức dậy bạn đều thấy tràn trề năng lượng.

Sống đúng với cảm xúc của mình

Nếu bạn không tôn trọng cảm xúc của mình, người khác cũng sẽ không để ý bạn cảm thấy thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn sống theo cảm xúc của người khác, bạn sẽ dần chai lì với cảm xúc của riêng mình. Bạn luôn có suy nghĩ sợ chồng không vui, sợ đồng nghiệp mất lòng, sợ họ hàng khiển trách… Nhưng có ai sợ bạn tổn thương, sợ bạn buồn phiền, sợ bạn sống mệt mỏi?

Để đến tuổi già, bạn sẽ nhận ra, nếu bạn không tôn trọng cảm xúc của mình, người khác cũng sẽ không để ý bạn cảm thấy thế nào. Là bạn cho họ cái quyền vô tâm với cảm xúc của bạn. Sống một cuộc đời như thế sẽ rất khổ tâm.

Đủ bạn bè chân chính

Tuổi già sợ nhất là sự cô đơn. Nếu bạn không còn bạn đời bên cạnh, bạn sẽ càng cảm thấy lạc lõng với cuộc sống. Tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ về bạn bè của mình. Suốt năm tháng tuổi trẻ rồi đến tuổi trung niên, tôi chỉ lo giữ chồng, giữ mối quan hệ làm việc mà quên mất bạn bè. Đến tuổi này, tôi chỉ ước phải chi mình dành thời gian cho bạn bè, vậy thì ít ra sẽ có những kỷ niệm đẹp, những người bạn già quý mến.

Phụ nữ ấy mà, còn vui được thì cứ vui đi, tháng năm ngắn ngủi, hãy cho mình tận hưởng nhiều hơn! - Ảnh minh họa: Internet

Đủ vui vẻ từng ngày

Ở những năm tháng bị bệnh tật dày vò, điều tôi muốn nhớ lại nhất chính là những niềm vui trong đời mình có được. Tiếc thay, tôi lại chẳng có nhiều. Tôi lại ước giá như mình từng sống vui vẻ hơn, thay vì chỉ biết buồn phiền. Vì kỳ thực, niềm vui mới là thứ quý giá con người theo đuổi cả đời. Phải chi, tôi đã từng sống vui vẻ hơn.

Một người phụ nữ hạnh phúc không phải là người may mắn được vận mệnh ưu ái. Bạn hạnh phúc hay không là do cách nghĩ, quan điểm sống và cách bạn đối mặt với số phận của mình. Phụ nữ ấy mà, còn vui được thì cứ vui đi, tháng năm ngắn ngủi, hãy cho mình tận hưởng nhiều hơn!