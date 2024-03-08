Khen chàng đúng 3 thời điểm này, bạn sẽ chiếm được cả trái tim lẫn… thân thể anh ấy

Phụ nữ yêu 08/03/2024 15:10

Đàn ông lúc nào cũng thích những lời ngọt ngào từ người yêu hay vợ của mình. Chính vì thế mà có câu nói nổi tiếng: Dịu dàng chính là sức mạnh lớn nhất. Vậy bạn hãy củng cố sức mạnh của bản thân nếu như đang trong một mối quan hệ hoặc đã có gia đình.

Đàn ông luôn muốn được công nhận, bạn hãy nói lời cảm ơn họ

Đây không phải lời hoa mỹ chỉ để lấy lòng đối phương. Một khi bạn biết nói lời cảm ơn anh ấy, chứng tỏ bạn khôn ngoan chứ không hề dại dột hay giả dối. Một khi phụ nữ sẵn sàng công nhận những giá trị của chồng, chẳng khác gì đó là liều thuốc kích thích anh ấy phải nỗ lực và cố gắng hơn trong gia đình nhỏ của mình. Đàn ông tuy “to xác” và khỏe mạnh thể chất hơn phụ nữ nhưng nội lực chịu đựng tổn thương thì lại thua xa. Chính vì vậy, đôi khi một lời công kích sẽ làm họ nhụt chí, thậm chí muốn đạp đổ mọi thứ. Nhưng một khi bạn biết cảm ơn, san sẻ cùng chồng bằng những lời ngọt ngào thì anh ấy lại như được tăng thêm sức mạnh. Lời cảm ơn đúng lúc của người vợ chính là động lực để chồng bạn làm việc tốt hơn.

Khen chàng đúng 3 thời điểm này, bạn sẽ chiếm được cả trái tim lẫn… thân thể anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khẳng định với chồng cuộc sống tốt nhất đang có đều do anh ấy cố gắng mà có

Bạn có thể nói với chồng điều này: “Anh chính là người mang lại cho mẹ con em cuộc sống tốt nhất”. Đây cũng chính là câu nói mà chồng bạn biết được bạn rất tôn trọng anh ấy. Chỉ cần những câu nói ngọt ngào đúng lúc, người ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Và những cơn mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày sẽ vì thế mà tan biến đi. 

Khen chàng đúng 3 thời điểm này, bạn sẽ chiếm được cả trái tim lẫn… thân thể anh ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi hoặc động viên họ ngay cả khi họ chưa thành công trong sự nghiệp

Lời khen này thực ra là sự động viên tinh thần, thể hiện được thái độ tích cực và tin tưởng của bạn đối với anh ấy. Đàn ông vốn là “loài” muốn chinh phục, muốn thể hiện bản thân. Một số người khi thất bại trong công việc hay sự nghiệp không như ý, họ dễ sinh ra sự chán nản, thối chí. Thậm chí nhiều bạn bè sẽ rời bỏ, người thân sẽ khinh rẻ. Lúc này người phụ nữ thông minh và sâu sắc phải biết trở thành chỗ dựa tinh thần cho chồng, dành cho họ những lời động viên đúng lúc. Bởi vì, điều ấy giống như bạn đang gieo hạt trên đất cằn vậy. Nhưng khi mùa xuân tới, nó sẽ nảy nở và trổ hạt.

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