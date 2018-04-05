Hóa ra trên đời này cũng có một kiểu vợ chồng không bao giờ ly hôn…

Nhiều nhà tâm lý học đã có những nghiên cứu về hôn nhân được thực hiện với cặp vợ chồng tình nguyện. Họ muốn tìm ra đâu là “chất liệu” tạo nên một cuộc hôn nhân viên mãn. Và kết quả của cuộc nghiên cứu này được nhóm nghiên cứu phân làm 4 loại chính trong hôn nhân: Hủy hoại thụ động, hủy hoại chủ động, vun đắp thụ động và vun đắp chủ động.

Bất cứ ai khi đã kết hôn cũng mong cuộc đời về sau đều có thể vợ chồng đầu bạc răng long. Ai cũng mong hạnh phúc, như hạnh phúc là cái đích đến, là giấy chứng nhận xuất sắc sau một “khóa học” làm vợ làm chồng. Dù vậy, cuộc sống ngày bận rộn với phát triển, theo đó là tỷ lệ gia đình đổ vỡ ngày càng tăng với không ít nguyên nhân. Người ta dần sợ kết hôn, dần do dự một cái gật đầu để về một nhà cùng nhau.

Ngày bạn tôi quyết định ly hôn, bạn không tiếc lời nặng nề dành cho người chồng bội bạc. Dù bạn từ trước đến nay dịu dàng, một lời lớn tiếng cũng chưa từng. Chúng tôi đều biết, chỉ có tổn thương quá lớn mới khiến bạn tôi không kìm nổi mà thốt tiếng trách than như thế. Huống hồ, bạn từng có tình yêu đẹp đẽ, từng cùng chồng gầy dựng sự nghiệp chung từ thuở cả hai mới ra trường. Thế rồi đến lúc đủ đầy sung túc, chồng bạn lại sinh thói đua đòi của lạ, bỏ mặc mẹ con bạn mà ra đi. Bạn khóc rưng rưng, có người hỏi tôi: “Nghĩ thử nghĩ xem, từng yêu nhau như thế còn có thể ly hôn được, thế gian này còn điều gì trông chờ nữa?"

Các nhà nghiên cứu cho rằng chỉ có cặp đôi trong nhóm “vun đắp chủ động” sẽ chân tình chia sẻ mọi vui buồn trong đời với đối phương. Từ đó, ta có thể thấy rõ ràng, tình yêu muốn đậm sâu một đời đều từ chân tình mà có. Và một khi hôn nhân bắt nguồn và được nuôi dưỡng từ tình yêu này, vợ chồng sẽ không bao giờ ly hôn…

Tôi lại nghĩ vẫn còn chứ, trên thế gian này vẫn còn kiểu vợ chồng không bao giờ ly hôn, như ông bà tôi...

Ông bà tôi lấy nhau thuở còn cơ hàn, chỉ biết cày bừa nuôi sống nhau. Ngày xưa nhà bà khó khăn suốt mấy năm không chịu gả cho ông. Ông mỗi ngày đạp xe hơn mấy cây số chỉ để đưa lá thứ tay thơm mùi giấy mới cho bà. Bà ngày ấy được không ít trai trong làng theo đuổi, vậy mà cuối cùng cũng chỉ chọn ông. Ông không nhiều tiền, cũng không giỏi nói ngọt nói ngào, bà tôi bảo bà thương ông mộc mạc từng câu chữ, thương cả tấm chân tình yêu thương bà. Ngày ông bà lấy nhau, người đời trách bà dại, son sắc mỹ miều bao nhiêu lại chọn nghèo khó gửi thân. Để đến sau này, khi ông giàu có, vẫn chưa từng rời bỏ bà. Ông nói, vì bà tôn trọng ông, đánh cược đời mình vào ông, nên ông không thể thua, nên ông cả đời cũng phải chân thành, trân trọng bà. Cứ vậy mà đến khi ông bà ra đi, một lần cũng chưa từng rời tay nhau…

Tôi lại nghĩ vẫn còn chứ, trên thế gian này vẫn còn kiểu vợ chồng không bao giờ ly hôn... - Ảnh minh họa: Internet

Tôi tin những cặp vợ chồng như ông bà tôi không hiếm, chỉ là ít, quá ít trong số những sự đổ vỡ tưởng tin và yêu thương mỗi ngày. Người ta xây dựng gia đình, đừng chỉ để có một người ở bên, cũng đừng chỉ cho kịp thời khắc thanh xuân. Tình yêu trong hôn nhân không thể là thứ hương hoa sớm nồng hương, muộn lại hết mùi. Tình yêu vợ chồng phải là thứ rượu lâu năm, càng qua năm tháng càng nồng vị càng dậy hương.

Đàn ông lấy vợ, hãy hiểu đã có một người phụ nữ cam tâm tình nguyện đặt cược cả cuộc đời vào chiếc nhẫn phu thê trên tay mình. Sự trao gửi ấy chính là hết thảy tin tưởng và yêu thương của đời phụ nữ. Thế thì hãy yêu thương cô ấy cả khi cơ hàn lẫn khi sang giàu. Hãy là người chồng ngắm cô ấy già đi mỗi ngày, ngay cả khi dung nhan cô ấy không còn, thanh xuân đã cạn vơi, bạn vẫn là người đàn ông cô ấy tự hào.

Hãy là người chồng ngắm cô ấy già đi mỗi ngày, ngay cả khi dung nhan cô ấy không còn, thanh xuân đã cạn vơi, bạn vẫn là người đàn ông cô ấy tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Vì chỉ có khi tôn trọng và yêu thương nhau, người ta mới thấy việc sống cùng nhau là điều dễ chịu. Bởi vì còn đủ lòng dạ thủy chung với nhau, người ta mới không nỡ bỏ đi, không nỡ khiến nhau đau lòng…

Tôi còn nhớ, bà tôi khi còn sống, ngày tôi lên xe hoa, bà đã từng nói thế này. Bà bảo rằng vợ chồng ở với nhau, rồi sẽ hàng trăm lần có ý định muốn ly hôn, không ít lần muốn đối phương biến mất trước mặt mình. Tôi hỏi bà, vậy thì ai cũng sẽ ly hôn thì sao? Bà chỉ nói, chỉ cần còn đủ yêu thương và tôn trọng, ý nghĩ ấy cũng chỉ tồn tại vài phút rồi lại muốn ôm lấy đối phương, lại muốn nói với đối phương đừng bỏ đi, đừng giận nữa…

Vì vậy, tôi luôn tin, cội nguồn hạnh phúc của hôn nhân chính là yêu thương và tôn trọng nhau. Chỉ cần như thế, dù trời có sập xuống, dù tháng năm vật đổi sao dời, vợ chồng cũng không thể ly hôn…