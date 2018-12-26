Hãy yêu một người đàn bà đã cũ…

Phụ nữ yêu 26/12/2018 05:30

Yêu đàn bà cũ là một bản lĩnh mà chỉ đàn ông chân thành mới có thể gánh vác. Nhưng nếu là người đàn ông có bản lĩnh ấy, đàn bà cũ bằng lòng góp hết hạnh phúc cuộc đời còn lại để yêu thương và tận tụy.

Đằng sau một người đàn bà đã cũ là những giọt nước mắt hằng đêm. Đằng sau những hành động như lạnh lùng vô cảm hóa ra là nỗi đau đã đến tột cùng chịu đựng. Đằng sau những nụ cười như rạng ngời hạnh phúc lại là cõi lòng mỏng manh muốn được bảo bọc chở che.

Đàn bà đều như những cành hoa tỏa hương, dễ khoe sắc đẹp đẽ, mà không phải ai cũng được nâng niu vỗ về. Có người cứ yêu là nói yêu, cứ ghét là sẽ bỏ mặc, buồn hay vui cũng đều can đảm bộc lộ. Còn đàn bà đã cũ, với trái tim đầy vết sạn, điều gì cũng giấu hết vào trong cùng nỗi đau của riêng mình.

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Còn đàn bà đã cũ, trái tim đầy vết sạn, giấu hết vào trong cùng nỗi đau của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cũ ít được yêu thương, vì vết thương lòng như chẳng thể lành theo tháng năm. Thế thì chỉ có thể làm lơ mà tự bước đi, như chẳng cần ai quan tâm. Có thể bề ngoài họ tỏ ra thật bận rộn nhưng thật ra là cố tự mình vượt qua bão giông ở đời, không thể cậy dựa thì chỉ có thể tự mình mạnh mẽ kiên cường. Họ cứ đóng lòng mình lại, vì tim chưa lành, vì lòng sợ đau. Môi cứ cười mà nước mắt thì chỉ chực rơi. Ai cũng nói đàn bà cũ thật kiên cường, mà chẳng ai hiểu họ đã đau lòng nhường nào, tận sâu bên trong cũng thật yếu đuối và mỏng manh.

Đàn bà cũ là những người phụ nữ mạnh mẽ. Họ chẳng thích làm nũng, cũng không nói hết lòng, không bào chữa cho mình, không thể hiện bản thân. Họ muốn là chính mình chân chất nhất, vì sợ mất niềm tin, vì sợ lại thất vọng. Mà cuộc sống thì vốn khắc nghiệt, nhất là với đàn bà đã lỡ làng. Sẽ có những hôm trở trời, vết thương cũ âm ỉ, đàn bà khi ấy đều lặng thinh, như mong mỏi im lìm liệu có chữa lành cõi lòng đã tắt lửa?

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Đàn bà cũ là những người phụ nữ mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cũ thường tự nhận về thương đau cho chính mình. Vì họ mạnh mẽ mà nặng tình khó dứt. Giữa những người đàn bà, đàn ông lại luôn chọn một người phụ nữ yếu đuối để yêu thương và chở che. Còn đàn bà mạnh mẽ như họ, chẳng thể vạch trần vết thương mình để so đo. Cuối cùng, vẫn là tự thương lấy mình, tự chở che lấy mình.

Vốn dĩ, chẳng người đàn bà nào muốn mình mạnh mẽ để tự chịu đơn côi, khổ đau. Nếu yếu đuối mà được chở che, họ sẵn sàng muốn là kẻ yếu đuối muôn đời. Nhưng mà đã là đàn bà cũ thì mạnh mẽ luôn là sự lựa chọn duy nhất. Vì nếu không mạnh mẽ, yếu đuối ai xem, đau lòng ai thấy? Họ có thể hy sinh vì người khác, đổi lại là tự mình ôm hết cô đơn vào lòng…

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Đàn bà cũ thường tự nhận về thương đau cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông liệu có từng  kiên nhẫn để có thể nhìn sâu vào những vết thương đàn bà cũ mang theo tháng năm. Liệu có từng chịu khó đợi họ cởi hết lớp mặt nạ kiên cường để anh ôm vào lòng. Và liệu có ôm được không cả những gai góc của đời đàn bà từng dở dang?

Yêu đàn bà cũ là một bản lĩnh mà chỉ đàn ông chân thành mới có thể gánh vác. Nhưng nếu là người đàn ông có bản lĩnh ấy, đàn bà cũ bằng lòng góp hết hạnh phúc cuộc đời còn lại để yêu thương và tận tụy. Vì không tình yêu nào của đàn bà cũ là kém cỏi và tự ti cả. Đàn bà cũ có thể chạnh lòng mặc cảm vì nỗi đau của mình, nhưng tình yêu của họ sẽ dữ dội như sóng trào, bền bĩ như biển khơi, và dịu dàng như hương cỏ đồng nội. Tình yêu của một người mạnh mẽ như thế luôn đầy sức mạnh để cùng nâng đỡ cả thế giới bên cạnh đàn ông. Chỉ là, hãy cho họ trước một sự chân thành đủ thiết tha, họ sẽ không bao giờ làm các anh thất vọng…

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