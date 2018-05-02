Gửi người thứ ba: Đàn ông tốt sẽ không để bạn mang danh kẻ giật chồng

Nếu yêu bạn, họ sẽ danh chính ngôn thuận mà công khai tình cảm chứ không phải lừa dối vợ, lén lút đến với bạn như một con mèo. Không người đàn ông nào yêu một người phụ nữ mà để họ mang trên mình những từ bị cả xã hội khinh bỉ như: Kẻ thứ ba, kẻ cướp chồng người…

Đàn ông đã có vợ luôn có sức cuốn hút kì lạ với phái yếu. Sự từng trải, bản lĩnh, mạnh mẽ khiến cho bao cô gái chỉ muốn ngã vào vòng tay họ. Nhưng vốn dĩ các cô gái chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ thôi, đằng này biết người ta đã có gia đình vẫn lao vào mối quan hệ sai trái. Nhiều người thứ ba vẫn tin rằng mình được yêu thương thật lòng - Ảnh minh họa: Internet Đâu có người đàn ông nào khi ôm nhân tình mà miệng bảo rằng yêu vợ? Bởi thế, đàn ông luôn rót vào tai người thứ ba rằng họ có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Họ sống trong một gia đình không hề có tình yêu và mang lại cho họ cảm giác ấm áp. Tin những lời đó, nhiều cô gái vẫn ngờ rằng mình là “thiên thần” đến trong cuộc đời của người đàn ông kia.

Còn với vợ, lỡ bị phát hiện có nhân tình bên ngoài, đàn ông sẽ nói rằng mình bị ả đàn bà lẳng lơ dụ dỗ. Thậm chí họ còn dùng những từ ngữ hạ đẳng để chỉ nói về người phụ nữ họ ăn nằm. Đàn bà vốn nhẹ dạ cả tin và không ít người vợ tin vào những lời của người chồng bội bạc. Rốt cuộc thì cả vợ và nhân tình, cả hai đều tin rằng người đàn ông này rất tốt, rất tử tế. Vợ thì tha thứ, người thứ ba thì nguyện ở bên vì nghĩ rằng chính mình mới là người được yêu thương nhiều nhất. Với những người phụ nữ mang danh kẻ thứ ba, họ tin vào thứ tình yêu mù quáng mà bất chấp rằng mình không có danh phận. Xã hội hiện đại, khi người phụ nữ có thể độc lập, tự chủ về mặt kinh tế, họ không cần dựa dẫm, không cần người đàn ông dang tay bao bọc chở che họ. Vì thế, khi những người phụ nữ này yêu đàn ông có vợ, họ chỉ cần tình cảm mà không cần danh phận. Đàn ông vì thế lại càng lợi dụng điều này để lún sâu vào mối quan hệ này, bởi nếu đặt lên bàn cân so sánh đàn ông chỉ có được chứ không hề mất mát gì cả.

Đàn ông thương bạn thật sự sẽ không bao giờ để bạn phải mang tiếng xấu - Ảnh minh họa: Internet Người thứ ba à, liệu rằng người đàn ông mà các cô đang yêu có phải là một con người hết sức tốt đẹp như các cô nghĩ? Với đàn ông, cho dù ở địa vị xã hội nào một người tử tế trước hết là không ngoại tình. Khi họ dang tay ôm nhân tình, họ chối bỏ trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình. Người phụ nữ ở trong căn nhà là người được pháp luật, họ hàng và cả xã hội công nhận vậy mà họ chà đạp lên nghĩa vợ chồng để ăn nằm với người khác. Thử hỏi, đàn ông như thế có tử tế? Không phủ nhận rằng thực tế có rất nhiều gia đình lục đục, “cơm không lành, canh không ngọt”. Nhiều người đàn ông không còn tình cảm với vợ và khao khát muốn tìm kiếm một người phụ nữ khác để thấu hiểu và sẻ chia. Nhưng, một người đàn ông tử tế khi không thể tiếp tục sống với vợ, khi tình cảm đã cạn họ sẽ kết thúc bằng việc ly hôn trước khi đến với một người phụ nữ khác. Đừng ở bên một người đàn ông mà khi đi cạnh họ bạn bị người đời khinh rẻ - Ảnh minh họa: Internet Nếu yêu bạn, họ sẽ danh chính ngôn thuận mà công khai tình cảm chứ không phải lừa dối vợ, lén lút đến với bạn như một con mèo. Không người đàn ông nào yêu một người phụ nữ mà để họ mang trên mình những từ bị cả xã hội khinh bỉ như: Kẻ thứ ba, kẻ cướp chồng người… Đàn bà à, khi lựa chọn người đàn ông cho cuộc đời mình không chỉ bằng trái tim mà còn dùng lí trí để soi xét. Đừng tin vào những lời mật ngọt, những lời chót lưỡi đầu môi mà hãy nhìn vào hành động. Đừng bao giờ đến với một người đàn ông mà khi đi bên họ, đàn bà bị khinh rẻ, coi thường.

Đánh ghen à, sao phải khổ vậy hỡi đàn bà! Khi lăng nhăng vốn là bản tính, đàn ông không ngoại tình với kẻ này thì cũng ăn nằm với kẻ khác. Đàn bà có đủ hơi sức để đánh ghen, để khóc lóc hết lần này đến lần khác?

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