Giữa người với người, bước lại gần quá ắt sẽ làm nhau đau

Phụ nữ yêu 21/02/2019 05:30

Đời người, chuyện gì cũng chỉ nên tương đối sẽ dễ chịu hơn. Yêu thương quý trọng, hay cái tôi sĩ diện cũng phải có giới hạn. Suy cho cùng, giữa người với người, tốt đẹp với nhau mấy cũng đừng bước lại quá gần ắt sẽ làm nhau đau.

Dù là người nhà, bè bạn, đồng nghiệp, hay tình nhân vợ chồng thì lúc hoạn nạn vẫn có thể cưu mang nhau, mà lúc trở mặt rồi thì sống chết cũng không nhìn mặt. Đời người, chuyện gì cũng chỉ nên tương đối sẽ dễ chịu hơn. Yêu thương quý trọng, hay cái tôi sĩ diện cũng phải có giới hạn. Suy cho cùng, giữa người với người, tốt đẹp với nhau mấy cũng đừng bước lại quá gần ắt sẽ làm nhau đau.

Bước lại quá gần ắt dễ làm nhau đau

Bạn bè với nhau, gần quá thì nói năng chẳng để ý, tiền bạc không rõ ràng, đến hành động cũng không còn tôn trọng. Theo tháng năm, khó có thể đi bên cạnh nhau.

Người trong nhà, đừng quá xen vào gia đình riêng của nhau. Động chạm tổn thương nhất chính là vì con cháu mà mâu thuẫn, tình cảm cũng chẳng còn.

Khoảng cách giữa người với người, ruột rà hay thân thiết mấy cũng phải có khoảng cách nhất định. 

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Khoảng cách giữa người với người, ruột rà hay thân thiết mấy cũng phải có khoảng cách nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Giữa vợ chồng, cần có một chút không gian

Vợ chồng gần gũi, như khắng khít không tách rời là vậy, nhưng vẫn có chút bí mật, chút khoảng không.

Đặc biệt là khi cả hai có những sở thích khác nhau, đừng buộc ai phải giống người còn lại. Khoảng cách tốt nhất chính là ủng hộ, tán thành sở thích của đối phương, riêng biệt với bạn bè và đam mê, rồi lại trở về ủi an, yêu thương nhau.

Giữa người với người, bước lại gần quá ắt sẽ làm nhau đau - Ảnh 2
Vợ chồng gần gũi là vợ, như khắng khít không tách rời là vậy, nhưng vẫn có chút bí mật, chút khoảng không - Ảnh minh họa: Internet

Với con cái, giữ một khoảng cách bằng đúng "một bát canh”

Xã hội bận rộn, cha mẹ tất bật, có khi không dành được thời gian để chăm sóc con. Nhưng cũng có những ông bố bà mẹ chăm con quá kỹ, chuyện gì của con cũng muốn quản.

Dù vậy, giữa cha mẹ và con cái nhất định phải có khoảng cách. Nhưng đừng giữ khoảng cách đó xa hay gần quá, chỉ nên vừa phải để có thể chăm sóc, yêu thương nhau và tránh những cãi vã khác biệt thế hệ.

Khoảng cách “một bát canh” chính là có xa cách, nhưng vẫn có gắn kết, vẫn có chăm sóc quan tâm. Khi con cái có bát canh ngon cũng sẽ nhớ phải mang về cho cha mẹ, cha mẹ có bát canh ngon nhất định sẽ chờ con về ăn cùng.

Giữ được khoảng cách này, cha mẹ có thể thường xuyên yêu thương con vừa phải, để vừa lòng mình, cũng không khiến con thấy cha mẹ là gánh nặng. Như một bát canh có thể thưởng thức thì nhất định không quá nóng để con bị bỏng, cũng không quá lạnh mà trở nên thờ ơ khiến con thiếu yêu thương.

Giữa người thân thì nhất định phải có cái tâm cung kính

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Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng tình thân mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tình thân là khó chia lìa. Dù vậy với người thân nhất định không thể tùy ý, phải có cái tâm cung kính. Người thân giúp đỡ thì không thể quên biết ơn và cảm tạ. Người thân cần trợ giúp thì cũng đừng quên hết lòng kịp thời.

Chuyện trong nhà, nếu người thân muốn nghe thì hãy nói, không muốn nghe thì đừng để bụng.

Ai cũng có bức tường thành không để ai chạm đến. Thế thì tôn trọng người khác cũng là tôn trọng tình thân mình đang có.

Giữa bè bạn luôn phải giữ ý niệm không cầu xin hay mong muốn gì

Nhiều người khi đã có bè bạn thân thiết là có hàng tá yêu cầu mong muốn. Nếu không được đáp lại, họ liền oán trách bạn bè không thật tâm. Bạn bè có nhau không phải để mỏi mệt như thế.

Một tình bạn chân chính nhất không bao giờ nhuốm ham vinh lợi lộc. Có thể giúp nhau chính là duyên bè bạn, đừng cưỡng cầu thúc ép.

Giữa những người xa lạ, chỉ nên dăm câu chào hỏi

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Càng trân quý thì càng nên giữ khoảng cách, đừng bước quá gần - Ảnh minh họa: Internet

Người xưa thường nói, tình cảm của người quân tử có khi lãnh đạm nhạt  nhẽo nhưng lâu bền nghĩa tình. Còn tình cảm của kẻ tiểu nhân ngọt ngào vồ vập lại dễ trở mặt tuyệt giao.

Có người gặp lần đầu hay vài lần đã tỏ ra thân thiết. Nhưng đã là người lạ thì nhất định phải có khoảng cách. Đừng cố đến gần, chuyện gì cũng phải có chừng mực.

Chuyện ở đời chính là càng qua năm tháng sẽ càng thấy những tình thân, tình yêu, tình bạn đều đáng quý trọng. Nhưng càng trân quý thì càng nên giữ khoảng cách, đừng bước quá gần. Đó là giữ cho mình một khoảng vừa đủ để nghĩ suy, cho người một khoảng vừa riêng để đối đãi chân tình nhất với nhau.

Bởi không cần đến quá gần, khi ai cũng có một cuộc sống riêng.

Không cần bước quá xa, khi chúng ta đều cần gặp gỡ để quý mến nhau.

Một khoảng cách vừa phải sẽ khiến tình cảm càng tốt đẹp. Một khoảng cách vừa phải chính là sự tôn trọng, yêu quý nhất dành cho nhau…

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Phụ nữ nhất định phải thử cảm giác đọc một cuốn sách hay, ra ngoài dạo phố, ngắm nhìn và cảm nhận nhiều hơn. Nếu có thể, hãy đến một vùng đất khác, tiếp xúc một nền văn hóa mới, gặp những con người mới lạ. Học hỏi, tận hưởng và trau dồi không bao giờ là thừa với phụ nữ.

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Từ khóa:   bài học cuộc sống giữa người với người

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