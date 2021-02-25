Dù không nhan sắc, phụ nữ chỉ cần 3 'vũ khí' này là dễ dàng 'trói chặt' người chồng khiến họ chẳng muốn rời nửa bước

Dịu dàng là một đức tính của người phụ nữ, nhất là với những người phụ nữ đã có gia đình, đây được xem như một “vũ khí” để “trói” chặt người chồng, dù các bạn là vợ chồng son hay đã chung sống với nhau nhiều năm đi chăng nữa. Đàn ông đa phần đều rất thích nghe những lời ngọt ngào, những cử chỉ nhẹ nhàng, điềm đạm từ người phụ nữ của mình.

Nhẹ nhàng với chồng, nghe thì có vẻ dễ, nhưng thực tế, trong cuộc sống hôn nhân thường xảy ra vô vàn thứ khiến cho người phụ nữ vốn dịu dàng cũng quên đi mất đức tính này và trở nên nóng nảy. Ông bà ta đã nói, “lạc mềm thì buộc chặt”, những lúc tranh cãi to tiếng với nhau có thể không giải quyết được vấn đề, lại làm cả hai giận dỗi, xa cách. Thế nhưng những lời thì thầm, tâm sự giãi bày nhẹ nhàng sẽ khiến cho đàn ông dễ dàng mềm lòng và xuôi theo.

Phụ nữ không nên quá phụ thuộc vào tài chính của chồng hoặc nhà chồng. Bởi về lâu dài, rất có thể điều này sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm, dẫn đến xa cách, mất niềm tin vào tình yêu giữa hai vợ chồng. Người phụ nữ khôn ngoan là người biết cách độc lập tài chính với chồng. Nó cũng chính là giá trị của người phụ nữ để không ai có thể xem nhẹ vai trò của họ trong gia đình. Hơn nữa, độc lập tài chính cũng sẽ giúp phụ nữ bớt đi cảm giác mình là gánh nặng cho chồng, tránh làm chồng bị chán nản, xa cách.

Phụ nữ khôn ngoan phải độc lập tài chính với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan phải biết chiều chồng đúng lúc

Đàn ông ai cũng muốn có một người vợ hiểu và chiều chồng. Tuy nhiên, thông thường trong mối quan hệ vợ chồng sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là người phụ nữ quá chiều chồng, "tôn thờ" chồng, chồng nói gì cũng nghe răm rắp. Kiểu phụ nữ này sẽ khiến chồng nhanh chán vì không có chính kiến của bản thân.

Chiều chồng đúng lúc sẽ giúp phụ nữ 'giữ chân' chồng chặt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp thứ hai, phụ nữ thường làm ngược lại những gì chồng muốn, thậm chí cấm đoán, ngăn cản chồng trong nhiều việc, khiến người chồng cảm thấy mình mất sự tự do, từ đó dẫn tới cảm giác không hài lòng về vợ. Mỗi khi có việc gì, người chồng thường có xu hướng giấu vợ để tránh bị vợ ngăn cản. Nếu bạn là người phụ nữ khôn ngoan thì sẽ biết cách chiều chồng đúng lúc, giúp chồng cảm thấy được tôn trọng, được quan tâm và thấu hiểu.