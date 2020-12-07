Dự báo 4 con giáp sắp lấy chồng ngoại quốc, tậu nhà lầu xe hơi siêu hoành tráng

Cứ tưởng tuổi Tỵ sẽ ế bền vững nhưng năm sau sẽ là một năm lên xe hoa hàng loạt của quý cô tuổi này. Tất nhiên, với sự thông minh và tinh tường, Tỵ không bao giờ cho phép mình chịu thiệt khi kết hôn cùng người đàn ông không có khả năng tài chính. Vì vậy, chúng ta không lấy làm gì bất ngờ và khó hiểu khi Tỵ sẽ trở thành quý phu nhân trong nay mai, đi xe hơi, ở nhà biệt thự, sung sướng không ai bằng.

Các nàng tuổi Dậu được Trời phú cho sắc vóc hơn người, thêm vài tài lẻ khiến đàn ông mê mẩn. Vậy nên, Dậu quá dễ dàng để kiếm được chồng đại gia sẵn sàng giang tay chăm lo cho nàng suốt đời. Không những vậy, sự khéo léo trong cách vun vén gia đình của Dậu luôn khiến người đàn ông an tâm để chăm lo cho sự nghiệp, tạo danh tiếng cho dòng họ.

Tuổi Dậu sinh ra là để hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Các nàng tuổi Hợi rất biết cách sống theo kế hoạch do chính mình đặt ra. Vì vậy, năm sau là một năm chín muồi để Hợi lên xe hoa với người đàn ông tốt nhất. Hợi luôn nổi bật không chỉ vì nhan sắc, trí tuệ, sự nghiệp mà còn bởi cách nhìn đàn ông vô cùng chuẩn xác. Do đó, mọi người sẽ không lạ gì khi thấy nàng Hợi kết hôn cùng người đàn ông giàu có, luôn đưa vợ đi check-in ở những nơi sang chảnh và mua sắm hàng hiệu không biết mỏi tay là gì.

Lấy chồng giàu đã nằm trong kế hoạch của tuổi Hợi từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp may mắn sắp thoát khỏi cảnh đau khổ vì tình, khóc ướt gối khi đêm về. Không những vậy, sau những trầy trật trong tình cảm, Mùi càng thêm tinh tế và biết cách loại ra khỏi cuộc sống của mình những chàng trai không phù hợp với tiêu chuẩn. Cũng chính nhờ đó, Mùi chắc chắn sẽ cưới được người đàn ông giàu có và yêu thương nàng hết lòng, sẵn sàng cho Mùi mua sắm hàng hiệu thả ga, ở nhà biệt thự và đi siêu xe mệt nghỉ.

Tuy nhiên, dù có lấy được chồng đại gia hay không thì mỗi người hãy luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp, không ngừng nỗ lực, chắc chắn sẽ được hồi đáp. Do đó, hãy cùng chúc mừng cho 4 con giáp may mắn sẽ đổi vận thật hoành tráng trong năm mới, vì biết đâu ngay sau đó sẽ đến lượt bạn!

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm