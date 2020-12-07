Dự báo 4 con giáp sắp lấy chồng ngoại quốc, tậu nhà lầu xe hơi siêu hoành tráng

Phụ nữ yêu 07/12/2020 11:55

Sắp bước qua năm mới với hàng loạt sự thay đổi ngoạn mục, trong đó có 4 con giáp may mắn được tiên đoán sẽ lấy được chồng ngoại quốc, có nhà lầu xe hơi tiền tỷ, khiến vạn người xuýt xoa.

Tuổi Tỵ

Cứ tưởng tuổi Tỵ sẽ ế bền vững nhưng năm sau sẽ là một năm lên xe hoa hàng loạt của quý cô tuổi này. Tất nhiên, với sự thông minh và tinh tường, Tỵ không bao giờ cho phép mình chịu thiệt khi kết hôn cùng người đàn ông không có khả năng tài chính. Vì vậy, chúng ta không lấy làm gì bất ngờ và khó hiểu khi Tỵ sẽ trở thành quý phu nhân trong nay mai, đi xe hơi, ở nhà biệt thự, sung sướng không ai bằng.

con giap may man 1
Tuổi Tỵ thông minh, xinh đẹp nên nhanh chóng trở thành con giáp may mắn lấy chồng ngoại quốc sang chảnh đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Các nàng tuổi Dậu được Trời phú cho sắc vóc hơn người, thêm vài tài lẻ khiến đàn ông mê mẩn. Vậy nên, Dậu quá dễ dàng để kiếm được chồng đại gia sẵn sàng giang tay chăm lo cho nàng suốt đời. Không những vậy, sự khéo léo trong cách vun vén gia đình của Dậu luôn khiến người đàn ông an tâm để chăm lo cho sự nghiệp, tạo danh tiếng cho dòng họ.

con giap may man 2
Tuổi Dậu sinh ra là để hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Các nàng tuổi Hợi rất biết cách sống theo kế hoạch do chính mình đặt ra. Vì vậy, năm sau là một năm chín muồi để Hợi lên xe hoa với người đàn ông tốt nhất. Hợi luôn nổi bật không chỉ vì nhan sắc, trí tuệ, sự nghiệp mà còn bởi cách nhìn đàn ông vô cùng chuẩn xác. Do đó, mọi người sẽ không lạ gì khi thấy nàng Hợi kết hôn cùng người đàn ông giàu có, luôn đưa vợ đi check-in ở những nơi sang chảnh và mua sắm hàng hiệu không biết mỏi tay là gì.

con giap may man 3
Lấy chồng giàu đã nằm trong kế hoạch của tuổi Hợi từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp may mắn sắp thoát khỏi cảnh đau khổ vì tình, khóc ướt gối khi đêm về. Không những vậy, sau những trầy trật trong tình cảm, Mùi càng thêm tinh tế và biết cách loại ra khỏi cuộc sống của mình những chàng trai không phù hợp với tiêu chuẩn. Cũng chính nhờ đó, Mùi chắc chắn sẽ cưới được người đàn ông giàu có và yêu thương nàng hết lòng, sẵn sàng cho Mùi mua sắm hàng hiệu thả ga, ở nhà biệt thự và đi siêu xe mệt nghỉ.

Tuy nhiên, dù có lấy được chồng đại gia hay không thì mỗi người hãy luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp, không ngừng nỗ lực, chắc chắn sẽ được hồi đáp. Do đó, hãy cùng chúc mừng cho 4 con giáp may mắn sẽ đổi vận thật hoành tráng trong năm mới, vì biết đâu ngay sau đó sẽ đến lượt bạn!

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

4 điều chồng càng làm, vợ càng ghét

4 điều chồng càng làm, vợ càng ghét

Cứ tưởng đàn ông không làm gì cả mới khiến vợ không vui. Nhưng không phải, dưới đây là 4 điều chồng làm vợ buồn, vợ ghét.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp lấy chồng năm 2020 tử vi tuổi dậu người tuổi Mùi

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này