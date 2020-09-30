Đời đàn bà, dù khôn hay dại cũng đừng tha thứ cho đàn ông ngoại tình kẻo cả đời chìm trong khổ hạnh!

Phụ nữ yêu 30/09/2020 16:45

Tha thứ cho chồng ngoại tình tưởng là điều rất dễ thực hiện nhưng lại là quyết định khiến đàn bà dại sống trong ray rứt dằn vặt, muốn quên cũng không được.

Dù miệng nói tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng trong thâm tâm những người vợ dại khờ vẫn không ngừng ám ảnh, dằn vặt bản thân. Vậy thì, hà cớ gì chị em lại phung phí thanh xuân bên gã đàn ông thay lòng, phí hoài thời gian cho cuộc hôn nhân bất hạnh mà không cho bản thân cơ hội được hạnh phúc thêm lần nữa? 

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Ly hôn đôi khi lại là lựa chọn giúp phụ nữ bị chồng cắm sừng có được cuộc sống mới hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những lý do đàn bà khôn không bao giờ tha thứ cho đàn ông ngoại tình, đàn bà dại hãy đọc thật kỹ.

Hôn nhân một khi đã rạn nứt khó có thể hàn gắn

Khi phát hiện chồng ngoại tình, đàn bà mạnh mẽ đến mấy, bản lĩnh đến đâu cũng đau khổ khôn nguôi, khóc cạn nước mặt. Họ cảm thấy tổn thương khi đã luôn chung thủy, hết lòng hết dạ vì gia đình nhưng chồng vẫn phản bội để cởi đồ ăn nằm với kẻ thứ ba.

Sự xúc phạm ấy khiến đàn bà căm ghét người đàn ông đầu ấp tay gối của mình. Thậm chí, họ khinh rẻ gã đàn ông chỉ vì nhục dục mà sa ngã, mà khiến một gia đình hạnh phúc bỗng chốc chìm trong khổ hạnh.

Thế nên, nếu đàn bà dại khờ ra sức tìm đủ cách giữ chồng, kéo chồng về với mình thì đàn bà thông minh sẽ bỏ ngay không tiếc. Họ hiểu rằng, gương vỡ không thể lành, vết sẹo trong tim chẳng thể mờ thì cố sống với nhau chỉ thêm đau khổ. Ly hôn đôi khi lại là lựa chọn giúp phụ nữ bị chồng cắm sừng có được cuộc sống mới hạnh phúc hơn. 

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Thay vì để chuyện cũ ám ảnh mình nửa đời còn lại bạn hãy dũng cảm bước ra khỏi cuộc đời của gã chồng tệ bạc kia - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sẽ mãi bị ám ảnh trong chuyện cũ

“Chuyện cũ đã qua” tưởng chừng dễ dàng nhưng thực tế lại không như thế. Dù có bao dung đến mấy thì đàn bà cũng không thể quên được việc chồng mình đã lên giường với đàn bà khác, đã phản bội lại những lời thề hứa để tự biến mình thành gã chồng bạc bẽo, vô tâm.

Là đàn bà, bạn có thể hy sinh vì chồng vì con nhưng đừng dại dột cam chịu chung sống với người đàn ông không chung thủy.

“Đồng sàng dị mộng” chính là bi kịch đáng sợ nhất trong hôn nhân, là nhát dao đâm vào tim người đàn bà, khiến họ cứ âm ỉ đau, âm ỉ khóc thương cho số phận của mình. Thế nên, thay vì để chuyện cũ ám ảnh mình nửa đời còn lại bạn hãy dũng cảm bước ra khỏi cuộc đời của gã chồng tệ bạc kia. 

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Trăng hoa là bản chất đã ăn vào máu thấm vào xương, thế nên đàn ông có gia đình nhưng vẫn có mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng đồng nghĩa với việc họ là người lăng nhăng - Ảnh minh họa: Internet

Trăng hoa là bản chất ăn vào máu thấm vào xương

Khi chồng ngoại tình, đàn bà đừng bao giờ đổ lỗi cho bản thân. Đừng tự hỏi mình “tôi đã làm gì sai để chồng ra ngoài tòm tem”, “có khi nào do chuyện gối chăn không thỏa mãn nên chồng mới như thế”… Hãy nhớ, đàn ông ngoại tình là bởi họ muốn thế, chẳng ai ép buộc, càng không ai có thể sai khiến.

Trăng hoa là bản chất đã ăn vào máu thấm vào xương, thế nên đàn ông có gia đình nhưng vẫn có mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng đồng nghĩa với việc họ là người lăng nhăng.

Chị em đừng dại nghe những lời bao biện, cũng đừng tin những hứa hẹn chót lưỡi đầu môi kẻo bị chồng cắm sừng hết lần này đến lần khác.

3 kiểu phụ nữ khiến đàn ông ghê sợ, dù tài sắc vẹn toàn vẫn bị ghét ra mặt

3 kiểu phụ nữ khiến đàn ông ghê sợ, dù tài sắc vẹn toàn vẫn bị ghét ra mặt

Dù là phụ nữ thông minh hay khờ dại bạn cũng đừng phạm phải 3 “tử huyệt” này kẻo bị đàn ông chán ghét, đẹp đến mấy cũng chẳng ai đoái hoài.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn ông lăng nhăng cách giữ chồng

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