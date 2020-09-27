3 dấu hiệu đàn ông đang tòm tem với người yêu cũ, điều thứ 2 có chối cũng vô ích

Phụ nữ yêu 27/09/2020 05:48

Dưới đây là những dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình với người yêu cũ, phụ nữ chớ dại bỏ qua kẻo bị chồng lừa gạt, kẻ thứ ba cười vào mặt.

Một khi đàn ông ngoại tình, lén lút qua lại với người yêu cũ thì dù có cố gắng che đậy tinh vi đến mấy vẫn sẽ để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi này. 

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Họ bị những ký ức đã qua, những kỷ niệm đã cũ kia ám ảnh đến mức hối tiếc và con tim loạn nhịp đến khó tin - Ảnh minh họa: Internet

Tìm cớ để không về nhà ngay sau giờ làm

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là khi đàn ông lúc nào cũng muốn được ở cạnh vợ con, sau giờ tan tầm sẽ trở về nhà ngay. Ngược lại, khi đã thay lòng đổi dạ, đã có hình bóng đàn bà khác thì gã chồng ngoại tình sẽ chẳng hề muốn về nhà, thậm chí họ còn thấy khó chịu khi vợ cứ ngồi bên cạnh.

Sở dĩ có sự thay tính đổi nết ấy là bởi đàn ông lăng nhăng vừa mới gặp lại người yêu cũ. Họ bị những ký ức đã qua, những kỷ niệm đã cũ kia ám ảnh đến mức hối tiếc và con tim loạn nhịp đến khó tin. Câu nói “tình cũ không rủ cũng đến” quả không sai, bởi chỉ cần người cũ “bật đèn xanh” đàn ông có gia đình sẽ sẵn sàng cởi đồ ăn nằm mà chẳng hề quan tâm đến những đớn đau, thương tổn mà vợ phải chịu. 

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Khi đã để quá khứ đang ngủ yên kia trỗi dậy, khi đã có sự liên hệ mờ ám với người yêu cũ đàn ông sẽ bất giác kể về cô ấy trước mặt vợ - Ảnh minh họa: Internet

Bất giác nhắc lại chuyện xưa

Đàn ông thừa tinh tế để hiểu rằng chẳng phụ nữ nào cảm thấy thoải mái khi chồng cứ thao thao bất tuyệt về những mối tình đã qua. Đặc biệt, dù người cũ có tuyệt vời, hoàn hảo, cả hai đã yêu nhau mặn nồng hạnh phúc đến mấy đàn ông cũng không dám nói ra vì sợ vợ buồn lòng, ghen tuông.

Tuy nhiên, khi đã để quá khứ đang ngủ yên kia trỗi dậy, khi đã có sự liên hệ mờ ám với người yêu cũ đàn ông sẽ bất giác kể về cô ấy trước mặt vợ. Lúc này, phụ nữ khôn ngoan đừng nghĩ rằng chồng lỡ lời mà hãy nhận ra ngay sự khác lạ nơi người đàn ông của đời mình.

Đừng chờ đến khi chồng công khai ngoại tình, lang chạ với kẻ thứ ba mới biết thì đã quá ê chề, đớn đau khôn nguôi. 

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Hãy nhớ, một khi đàn ông bỗng dưng quan tâm đến lịch trình của vợ một cách thái quá thì bạn nên cảnh giác - Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm đến lịch trình của vợ

Nếu nghĩ đàn ông ngoại tình nào về nhà cũng sẽ kiếm cớ gây sự, cáu gắt, chửi bới vợ thì bạn đã nhầm. Những gã chồng trăng hoa thừa thông minh để che giấu chuyện xấu của mình bằng cách vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí quan tâm, ngọt ngào với vợ hơn để lấy lòng đối phương.

Họ ru ngủ vợ trong cuộc hôn nhân hạnh phúc, lừa gạt cô ấy rằng mình là người chồng chung thủy, vẫn toàn tâm toàn ý lo cho vợ con nhưng thực tế lại trái ngược. Hãy nhớ, một khi đàn ông bỗng dưng quan tâm đến lịch trình của vợ một cách thái quá thì bạn nên cảnh giác.

Bởi lẽ, chàng làm thế chẳng phải vì quan tâm, lo lắng cho bạn mà chỉ muốn nhân lúc bạn rời khỏi nhà để liên lạc với bồ nhí, thậm chí hú hí với người cũ bên ngoài.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình người yêu cũ kẻ thứ ba

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