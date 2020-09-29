3 kiểu phụ nữ khiến đàn ông ghê sợ, dù tài sắc vẹn toàn vẫn bị ghét ra mặt

Phụ nữ yêu 29/09/2020 17:48

Dù là phụ nữ thông minh hay khờ dại bạn cũng đừng phạm phải 3 “tử huyệt” này kẻo bị đàn ông chán ghét, đẹp đến mấy cũng chẳng ai đoái hoài.

Một người phụ nữ thông minh sẽ tự nhắc nhở bản thân không được phạm phải những tử huyệt này, phụ nữ khờ dại vẫn làm mỗi ngày nên bị đàn ông chán ghét là phải. 

phu nu thong minh 1
Họ quên mất rằng, đàn ông càng giàu có, thành đạt sẽ càng khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

1. Sống thực dụng

Là phụ nữ, ai cũng muốn được ăn ngon mặc đẹp, được sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, có thời gian tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, giữa việc tự phấn đấu để có được và mồi chài đàn ông giàu có để đạt được những điều trên là hoàn toàn khác nhau.

Nếu là một người phụ nữ bản lĩnh, họ sẽ không ngừng cố gắng để tiến xa trong sự nghiệp, chăm chỉ kiếm tiền để làm chủ đời mình. Trong khi đấy, những cô nàng thực dụng chỉ chăm chăm làm đẹp hòng dụ dỗ đàn ông giàu có để mong đổi đời.

Họ quên mất rằng, đàn ông càng giàu có, thành đạt sẽ càng khôn ngoan. Họ không dại đến mức bị lừa gạt tình cảm, càng không ngây thơ như những cô nàng lắm mưu nhiều kế vẫn tưởng. Dù có “bẫy” bằng cách lên giường thì sau đấy mẫu phụ nữ rẻ tiền này cũng sẽ bị vứt đi không thương tiếc. 

phu nu thong minh 2
Họ sẽ mang tâm lý đề phòng, sợ có ngày bị bạn lợi dụng nên dù yêu đến mấy cũng chẳng dại lấy làm vợ, càng không nghiêm túc - Ảnh minh họa: Internet

2. Cạn tàu ráo máng

Phụ nữ có thể không biết nhiều thứ nhưng nhất định phải biết điều. Trong hành xử hàng ngày, nếu bạn quá thực dụng, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà vô cảm trước người đời thì dù có xinh đẹp, tài năng đến mấy vẫn khiến đàn ông sợ hãi.

Bởi lẽ, nếu không biết trước sau, sẵn sàng qua cầu rút ván thì bạn sẽ chẳng thể có được lòng tin của bất cứ ai. Họ sẽ mang tâm lý đề phòng, sợ có ngày bị bạn lợi dụng nên dù yêu đến mấy cũng chẳng dại lấy làm vợ, càng không nghiêm túc. 

phu nu thong minh 3
Hãy nhớ, chỉ khi tự kiếm ra tiền, có sự nghiệp ổn định bạn mới có được sự bình đẳng trong mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

3. Thích dựa dẫm

Ai cũng biết phái nữ là phái yếu, cần được nâng niu chiều chuộng. Tuy nhiên, nếu là người phụ nữ khôn ngoan bạn đừng bao giờ cho phép bản thân sống bám vào bất cứ ai, kể cả chồng. Hãy nhớ, chỉ khi tự kiếm ra tiền, có sự nghiệp ổn định bạn mới có được sự bình đẳng trong mối quan hệ.

Tự biến mình thành cây tầm gửi, dựa dẫm vào đàn ông đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị đối phương khinh rẻ, xem thường, thậm chí chán ghét đến mức xem bạn như “cục nợ”.

3 dấu hiệu đàn ông đang tòm tem với người yêu cũ, điều thứ 2 có chối cũng vô ích

3 dấu hiệu đàn ông đang tòm tem với người yêu cũ, điều thứ 2 có chối cũng vô ích

Dưới đây là những dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình với người yêu cũ, phụ nữ chớ dại bỏ qua kẻo bị chồng lừa gạt, kẻ thứ ba cười vào mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan đàn ông thông minh phụ nữ bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này