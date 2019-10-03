Điều phụ nữ cần rất đơn giản, sao đàn ông không làm được?

Đàn bà lấy chồng vì những điều lớn lao nhưng rồi ly hôn vì không có được những điều nhỏ bé trong cuộc đời. Điều phụ nữ cần rất đơn giản, chỉ cần anh dùng cái Tâm để đối đãi.

Đàn ông thường tự mãn về bản thân và nghĩ rằng đã hiểu tường tận người phụ nữ của mình. Nhiều người đàn ông cho rằng rất dễ để có được tình yêu và sự quỵ lụy cả đời của một người phụ nữ. Chỉ cần cho phụ nữ tiền, một cuộc sống dư giả thì cô ấy tình nguyện ở bên mình cung phụng và chung thủy cả đời. Nhưng đàn ông vô tâm à, nếu chỉ nghĩ phụ nữ tầm thường như thế thì các anh sai rồi. Phụ nữ thích đàn ông đẹp, mê đàn ông giàu nhưng chỉ có thể ở bên cạnh cả đời một người có tâm - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có thể thích đàn ông giàu, mê đàn ông đẹp, say nắng đàn ông tài hoa nhưng điều phụ nữ cần vẫn là cái tâm của người đàn ông dành cho mình. Phụ nữ cần một người đàn ông bao dung và đặt mình lên mọi thứ. Phụ nữ có thể kết hôn vì chồng giàu, chồng tài giỏi nhưng cô ấy sẽ rời xa khi nhận ra rằng bản thân mình không hề được trân trọng, thương yêu.

Đàn ông luôn theo đuổi những thứ lớn lao trong cuộc đời. Một sự nghiệp rực rỡ, tiền bạc vật chất thật nhiều để có thể nở mặt nở mày với thiên hạ. Đàn ông thường cho rằng mình thật bản lĩnh, thật giỏi giang khi đạt được những vinh hiển ngoài xã hội, được cả thiên hạ trọng vọng. Nhưng với một người phụ nữ, cô ấy không cần một người đàn ông quá thành công ngoài xã hội. Phụ nữ cần một người chồng, người cha tốt trong gia đình là đủ rồi! Không cần anh đạt được những điều quá lớn lao ngoài xã hội, chỉ cần anh là người chồng người cha tốt trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thường hay trách phụ nữ hay than vãn, tham lam, lúc nào cũng đòi hỏi và không hiểu tâm ý mình. Đàn ông thường luôn nói những câu na ná nhau: “Tôi cho cô nhiều như thế, cô vẫn chưa thấy đủ sao?”, “bao nhiêu người đàn bà ngoài kia mong muốn một cuộc sống như cô mà không được, cô còn mong muốn điều gì nữa?...”. Đàn ông chỉ biết trách phụ nữ mà không bao giờ hỏi ngược lại: Vợ cần gì và muốn gì ở mình?

Dù anh là giáo sư, bác sĩ, hay kĩ sư… thì vợ của anh cũng chỉ mong bước về nhà, cởi chiếc áo mặc ngoài xã hội anh trở thành một người chồng, người cha bình thường. Người đàn ông đó không cần nói những điều xa vời, làm những chuyện trọng đại nhưng có thể sẵn sàng xắn tay áo giúp vợ rửa chén, nhặt rau. Là người có thể ngồi bệt dưới sàn mà chơi với con, dạy con học. Trong bữa cơm, chẳng cần anh nói đến những việc lớn lao, chỉ cần quan tâm vợ con, hỏi han con học tập thì với vợ con anh đã là người đàn ông hoàn hảo. Điều phụ nữ cần rốt cuộc chỉ là một chữ Tâm của chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà lấy chồng vì những điều lớn lao nhưng rồi ly hôn vì không có được những điều nhỏ bé trong cuộc đời. Đàn ông có thể nghèo một chút, không giỏi giang, không bản lĩnh như những người đàn ông khác nhưng chỉ cần anh dùng cái Tâm để đối đãi với vợ con là người vợ đã thấy đủ rồi. Suy cho cùng, điều phụ nữ cần ở đàn ông rốt cuộc chỉ là một chữ Tâm. Có phải vì quá khó mà đàn ông chẳng mấy người làm được!

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tôi đã sợ hôn nhân rồi Đàn bà một đời chồng giống như con chim từng bị trúng tên vậy. Mũi tên nhức nhối ấy ghim chặt vào cuộc đời chẳng thể nào phai được nên hễ cứ nhìn thấy cành cong lại sợ mình đau thêm lần nữa.

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