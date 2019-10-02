Hôn nhân chính là nơi lấy đi nụ cười của nhiều người đàn bà

Tâm sự gia đình 02/10/2019 11:04

Phụ nữ lấy chồng 5 năm, 10 năm, hay 20 năm, đều nhận ra rằng mình ít cười hơn những năm tháng còn độc thân. Theo những chặng đường hôn nhân, đàn bà gom góp nhiều hơn nỗi cô đơn, muộn phiền.

Người phụ nữ nào cũng từng là một cô gái mười tám, đôi mươi đầy ngây thơ và lãng mạn. Họ cũng đã từng mơ ước về một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc với người đàn ông của mình. Và chính ngay lúc nắm tay nhau bước vào lễ đường, họ vẫn thôi không ngừng mơ ước về một mái ấm trọn vẹn. Thế rồi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu vết thương và nỗi đau khiến đàn bà biến thành một con người khác.

phu nu lay chong 1
Bao nhiêu nước mắt và tổn thương khiến đàn bà trở thành con người khác hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân giống như một tấm gương trần trụi, phô bày mọi tật xấu của đàn ông. Trước kia, phụ nữ từng rung động về sự lãng mạn, ga lăng thì giờ đây những người làm vợ lại vỡ mộng khi thấy anh ta cũng chỉ là một người lười biếng, luộm luộm. Trước kia, cứ ngỡ người đàn ông yêu thương mình, coi trọng mình hơn tất thảy thì giờ đây lại đau lòng vì những vô tâm, hời hợt. Nhưng rồi, khi đã làm vợ, làm mẹ, đàn bà học cách chấp nhận người mình đã chọn dẫu còn nhiều khiếm khuyết và bất toàn.

Phụ nữ lấy chồng, ai rồi cũng dần trở thành những con người khác hẳn. Ở ngưỡng cửa nhà chồng, họ bỏ lại sự ngây thơ, suy nghĩ giản đơn về cuộc đời. Bước vào hôn nhân, đàn bà nhận ra rằng đâu phải mình cứ sống hết mình, cứ thật lòng thật dạ rồi sẽ nhận về được như thế. Đâu phải cứ vun vén, cứ hy sinh rồi hạnh phúc sẽ đến. Đâu phải cứ sống nhẫn nhịn, cam chịu rồi sẽ đổi được bình yên.

phu nu lay chong 2
Đâu phải cứ vun vén, cứ hy sinh rồi hạnh phúc sẽ đến - Ảnh minh họa: Internet

Khi làm mẹ, làm vợ, làm dâu, người phụ nữ sẽ nhận ra rằng năm tháng vui vẻ, hạnh phúc nhất chính là khi còn ở với cha mẹ. Được ăn món ngon mình thích, vui thì cười, buồn thì khóc mà chẳng cần nhìn thái độ của ai. Những buổi tối được ngủ yên bình mà chẳng hề vướng bận điều gì. Cuộc sống chưa chồng sao mà giản đơn đến như thế!

Sống giữa nhà chồng, đôi khi người phụ nữ phải mang một mặt nạ nói cười cho vui cửa vui nhà. Cười đấy mà sao lòng nghe chua xót. Hôn nhân, không phải là nơi người phụ nữ bình yên, có chỗ nương dựa mà đôi khi lại mang đến cho người phụ nữ sự cô đơn và cả đau khổ. Người mình thương yêu nhất, trân trọng nhất nhưng lại chẳng khác gì người dưng. Những hy vọng, những mơ ước của mình về một mái ấm, một hạnh phúc rất giản đơn hóa ra lại chỉ là ảo tưởng.

phu nu lay chong 3
Đàn bà ít cười hơn theo những chặng đường hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn bà lấy chồng 5 năm, 10 năm, hay 20 năm, đều nhận ra rằng mình ít cười hơn những năm tháng còn độc thân. Theo những chặng đường hôn nhân, đàn bà gom góp nhiều hơn nỗi cô đơn, muộn phiền. Đàn ông không hiểu rằng, cuộc hôn nhân này đã lấy đi của người phụ nữ nhiều điều vô giá. Những người đàn bà hy sinh và vun vén, có mong gì hơn ngoài sự thương yêu từ chồng? Đơn giản vậy thôi cớ sao rất nhiều ông chồng cứ để vợ mình phải khóc!

Sự tuyệt tình của đàn bà được tạo nên từ sự tệ bạc của đàn ông

Sự tuyệt tình của đàn bà được tạo nên từ sự tệ bạc của đàn ông

Chị cảm thấy mình chẳng còn lí do gì để ở lại bên người chồng tệ bạc, tàn nhẫn này nữa. Giờ chị chỉ cần con, sống vì con là đủ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà lấy chồng đàn bà cô đơn đàn bà hy sinh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 41 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 41 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng