Xinh đẹp và hạnh phúc chính là cách trả thù tốt nhất đối với đàn ông bội bạc

Tâm sự gia đình 02/10/2019 10:59

Phụ nữ à, kẻ không xứng đáng với mình thì buông đi chứ đừng làm khổ bản thân. Cách trả thù chồng tốt nhất chính là hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc và thật xinh đẹp.

Khi tình yêu tan vỡ, nhiều người phụ nữ vì quá yêu, quá tin đã chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực chẳng thể thoát ra được. Thực tế đã có nhiều cô gái vì yêu đương mù quáng mà dại dột hành hạ bản thân, thậm chí tự tử. Rốt cuộc thì mất cả tương lai, để lại nỗi đau không nguôi trong lòng cha mẹ.

Phụ nữ à, làm tổn thương chính mình rốt cuộc để làm gì? Để hàn gắn tình yêu, để mong người đàn ông bội bạc hối hận quay về hay để cho anh ta sẽ ăn năn day dứt suốt đời? Không đâu, đàn ông có khóc, có đau lòng một vài bữa hay chỉ ăn năn trong chốc lát rồi cũng sẽ quên ngay. Rồi anh ta sẽ có hạnh phúc khác, sẽ sống vui vẻ như chưa từng gây ra đau khổ cho người khác.

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Khi bị phản bội, nhiều cô gái vì quá yêu, quá tin mà chìm đắm trong tuyệt vọng - Ảnh minh họa: Internet

Chị họ tôi tự tử khi biết tin chồng sắp cưới phản bội. Yêu nhau đến 6 năm, thiệp mời đã gửi đến bạn bè, họ hàng mà anh ta nỡ làm điều khốn nạn đó ngay trước ngày cưới. Cô nhân tình cao tay, dường như hiểu được chị sẽ đau đớn ra sao nên chẳng cần nhiều lời, cô ta gửi những tấm hình giường chiếu của hai người qua cho chị. Chị đau đớn, uất ức đến mức uống thuốc tự tử.

Tỉnh lại, mẹ gào lên với chị: “Gần 30 năm nuôi con trên đời, chưa từng đánh con 1 roi, coi con như vàng ngọc, vậy mà chỉ vì một thằng đàn ông bội bạc mà con muốn giết chính mình. Con chết đi rồi có nghĩ đến ba, đến mẹ không? Thằng đàn ông đó có vác mặt đến thăm con không hay trốn mất dạng rồi. Kẻ như thế bỏ đi không tiếc…”. Chị khóc, bây giờ chị mới thấy mình ngu ngốc và nông cạn ra sao. Rồi chị gạt nước mắt nói với mẹ: “Ba mẹ yên tâm, con không làm điều dại dột nữa đâu”.

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Chị trở thành một con người khác sau khi xuất viện - Ảnh minh họa: Internet

Xuất viện, chị thông báo ngắn gọn trên Facebook của mình rằng đám cưới bị hủy bỏ. Chị đi cắt ngắn mái tóc dài của mình, mua vài chiếc váy đẹp. Từ hôm đó, chị như trở thành một con người khác hẳn. Chị lao vào công việc, kiếm tiền nhiều hơn. Chị không để mình có thời gian rảnh, có lẽ chị sợ để mình rảnh rỗi sẽ suy nghĩ tiêu cực. 5 năm qua đi, chị có nhiều bước tiến trong sự nghiệp, đi du lịch nhiều hơn và xinh đẹp hơn rất nhiều. Người ta nói “gió tầng nào sẽ gặp mây tầng ấy”, khi chị xinh đẹp, giỏi giang thì nhiều người đàn ông thành đạt vây quanh chị. Chị cười với tôi: “Chị không vội đâu. Chỉ cưới khi mình đủ tin, đủ yêu…”.

Tình cờ, một lần đi ăn cưới tôi có gặp là người yêu cũ của chị - kẻ mà suýt nữa đã giết đi cuộc đời chị. Anh ta tới gặp tôi và bảo rằng: “Chắc chị của em đau khổ vì anh nhiều lắm nhỉ? Anh biết cô ấy yêu anh rất nhiều…”. Không để anh ta nói hết, tôi đã cười to: “Phải nói là cảm ơn anh mới đúng. Vì sự khốn nạn của anh mà chị ấy mới có được ngày hôm nay. Chị ấy chẳng chút đau lòng nào đâu. Mà bận đi du lịch, bận vui vẻ hạnh phúc thì nghĩ đến kẻ khốn nạn như anh làm gì…”. Rõ ràng, bội bạc nhưng anh ta vẫn ngạo mạn về tầm quan trọng của mình đối với chị tôi. Khi tôi khoe hình chị tôi sang chảnh đi du lịch nước ngoài, đứng cạnh những người đàn ông lịch lãm. Anh ta xấu hổ rồi tìm lí do để chuồn mất.

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Chị trở thành người phụ nữ xinh đẹp, thành công trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có kể cho chị nghe về chuyện gặp anh ta, chị tôi gạt đi: “Chuyện người dưng nước lã quan tâm làm gì cho mệt người hả em. Chị đã buông ngay từ khi rời khỏi bệnh viện rồi. Sống cho những người thương yêu không phải xứng đáng hơn sao?”.

Phụ nữ à, kẻ không xứng đáng với mình thì buông đi chứ đừng làm khổ bản thân. Nên nhớ cách trả thù chồng bội bạc tốt nhất chính là hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc và thật xinh đẹp.

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Chị cảm thấy mình chẳng còn lí do gì để ở lại bên người chồng tệ bạc, tàn nhẫn này nữa. Giờ chị chỉ cần con, sống vì con là đủ.

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