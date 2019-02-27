Điều gì khiến một người đàn ông thay lòng đổi dạ?

Sao một người đàn ông có thể khóc khi thấy vợ đau đớn sinh con lại có ngày bội bạc không chút hối hận? Sao một người cha từng hiến quả thận cho con lại có lúc vứt bỏ con ngay giữa phố để đuổi theo nhân tình?

Bạn tôi lấy chồng tròn 7 năm, có với nhau hai nhóc con xinh xắn. Bạn kể, cỡ Tết chưa đến, nhà bạn đã có bão, kéo dài đến suốt mùa xuân đang rực rỡ ngoài kia. Bạn nói về sự phản bội của chồng, chua chát và đắng ngắt như nỗi đau không có ngày kết. Rồi bạn hỏi tôi, sao một người đàn ông có thể khóc khi thấy vợ đau đớn sinh con lại có ngày bội bạc không chút hối hận? Sao một người cha từng hiến quả thận cho con lại có lúc vứt bỏ con ngay giữa phố để đuổi theo nhân tình? Điều gì đã khiến một người đàn ông có thể thay đổi đến thế? Nếu nói là xinh đẹp tài giỏi, người phụ nữ kia cũng không thể hơn bạn tôi. Nếu nói về nghĩa tình, làm sao mấy tháng quen biết kia bằng cả một thanh xuân bạn bên chồng. Nếu nói về thấu hiểu, bạn tin chắc chẳng ai hiểu và yêu chồng hơn bạn. Bạn chưa từng làm gì sai với chồng, chưa từng trao chồng điều gì thiếu thốn khi làm một người vợ. Vậy thì tại sao chồng bạn lại thay đổi khi có vợ đẹp, con ngoan, một gia đình đủ đầy đến thế?

Vậy thì tại sao chồng bạn lại thay đổi khi có vợ đẹp, con ngoan, một gia đình đủ đầy đến thế? - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, đàn ông thay lòng đổi dạ cũng vì nhiều điều lắm. Có người như thiếu điều gì sẽ đi tìm điều đó. Những cô nhân tình đều là tận dụng những khiếm khuyết của một người vợ để xuất hiện. Hay nói khác hơn, chính khi hôn nhân có khoảng trống, chồng sẽ cho phép một người thứ ba xuất hiện. Có người lại xem ngoại tình như một trò giải khuây, vui đó, thỏa mãn đó rồi cũng về với vợ con như chưa có gì. Mà đã là trò chơi thì không tình không nghĩa, không vướng bận. Có người lại phản bội vợ vì thú ham mê của lạ. Như trăm ngàn tháng ngày tình nghĩa thân quen cũng không bằng một cuộc gặp gỡ mới lạ. Hay cũng có người ngoại tình vì yêu một người khác hơn vợ mình. Lúc ấy, lòng người xa xỉ, nghĩa tình cũng xa xỉ, người ta vốn chỉ thay đổi để có điều mình muốn, chỉ bạc bẽo để vứt bỏ những giá trị thiêng liêng…

Lúc ấy, lòng người xa xỉ, nghĩa tình cũng xa xỉ, người ta vốn chỉ thay đổi để có điều mình muốn, chỉ bạc bẽo để vứt bỏ những giá trị thiêng liêng… - Ảnh minh họa: Internet Và dù là đàn ông phản bội vì điều gì thì đều đã không còn nghĩ cho vợ mình. Họ có day dứt đấy, họ có âm thầm tặng vợ những món quà như sự tạ tội đấy, họ có ân hận cắn rứt khi bên vợ đấy, nhưng là vì bản thân họ. Đàn ông ngoại tình không bao giờ biết hết nỗi đau của vợ, cũng như chẳng còn khắc ghi những gì đã có cùng vợ suốt tháng năm phu thê. Bởi thế mà người ta hay nói, ngoại tình như một loại thuốc tẩy não đàn ông, xóa hết những khắc sâu hy sinh khổ cực của vợ. Đàn ông đã ngoại tình rồi thì đừng nhắc gì về đạo nghĩa vợ chồng, về những tận tụy của vợ. Họ chẳng nhớ đâu, hay đúng hơn là chẳng còn muốn nhớ nữa. Đàn ông đã ngoại tình rồi thì đừng nhắc gì về đạo nghĩa vợ chồng, về những tận tụy của vợ - Ảnh minh họa: Internet Tôi nói bạn mình, dù chồng bạn có ngoại tình vì điều gì thì cũng đã thật tồi tệ với mẹ con bạn. Người ta có thể hết tình, tiễn nhau một cách tử tế hơn. Còn bạc đãi với nhau chính là lương tri cũng đã mất. Thôi thì bạn đừng tự hỏi sao một người đàn ông từng yêu bạn đến thế, thương con đến thế lại có lúc mang lòng bạc như vôi. Bạn tìm cho ra một lý do để được gì, khi ngoại tình cũng như một cơn bão, cuốn hết mọi thứ cả hai đã có cùng nhau. Chẳng biết ngày nào bão tan, chẳng biết bão qua rồi còn lại những gì, cũng chẳng biết bạn có đợi được ngày đó không. Bởi lòng người đã đổi một lần thì biết bao giờ đầy tình trở lại, người đã muốn đi thì bạn cũng nào có chờ cả đời được. Vậy thì, bạn cứ kệ họ đi mà lo sống cuộc đời của mình. Tiếc làm gì một kẻ đã thay lòng đổi dạ, phải không?

Đàn ông ngoại tình thường nghĩ gì sau khi được vợ tha thứ? Một người đàn ông đã đi qua cơn phản bội và trở về, rồi lại được tha thứ, liệu họ nghĩ gì về thương tổn của vợ con, về lòng dạ của bản thân sau này?

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