Để thăng hoa trong hôn nhân, vợ phải ‘dán miệng’ ở những thời điểm nhạy cảm này

Dưới đây là những thời điểm nhạy cảm mà phụ nữ khôn ngoan nên biết im lặng để hôn nhân hạnh phúc , bảo vệ lòng tự trọng của chồng cũng như an toàn cho bản thân.

Họ không cần bất cứ ai nói thêm về sai lầm của mình. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy im lặng ở bên cạnh chồng vào thời điểm này, đừng nhiều lời kẻo lại đẩy mọi việc đi quá xa.

Đàn ông khi thất bại cần vợ ở bên cạnh. Khi đó, bạn chẳng cần nói gì, chỉ cần cho chồng mượn bờ vai để dựa vào hoặc ôm chặt anh ấy an ủi. Giữa lúc mệt mỏi, bế tắc nhất, đàn ông chỉ muốn có người nào đó lắng nghe chứ không cần bạn đưa ra lời khuyên.

Khi chồng tức giận

Nếu đàn ông tức giận, phụ nữ nên lùi một bước. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn lớn tiếng, giành phần thắng với chồng. Lúc này chỉ cần bạn im lặng, mọi mâu thuẫn sẽ dần được hóa giải. Người ta thường ví đàn ông là lửa, đàn bà là nước. Khi lửa cháy lớn, phải có nước dập để không xảy ra những điều đáng tiếc.

Lương bổng của chồng

Đàn ông rất kỵ việc vợ nhắc đến lương bổng của mình quá thường xuyên. Nhưng phụ nữ lại hay đem chuyện tài chính của chồng nói cho thiên hạ biết. Hoặc họ luôn miệng càm ràm tiền tháng này chồng đưa không đủ chi tiêu.

Phụ nữ khôn không nhắc nhiều đến lương bổng của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Điều này dễ khiến đàn ông chán vợ, chán nản hôn nhân. Thế nên phụ nữ muốn giữ lửa hôn nhân, hãy giữ bí mật và ngưng càm ràm về việc chồng kiếm được bao nhiêu tiền. Đừng tạo thêm áp lực cho chồng.

Vợ chồng cãi nhau

Hãy nhịn khi vợ chồng cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng cãi nhau, vợ nên nhịn một chút để chồng nguôi giận. Nhịn để giảm bớt căng thẳng, xung đột giữa 2 vợ chồng. Có thể nói việc cãi vã, xung đột giống như một sợi dây thun, hai bên càng kéo căng càng đứt. Chỉ khi một bên chịu buông tay mới giữ được sợi dây thun đó vẹn nguyên.

Chồng mệt mỏi

Phụ nữ đừng càm ràm khi chồng mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không thể hiểu được những nỗi vất vả của chồng, tốt nhất bạn nên im lặng. Vì khi đàn ông mệt mỏi, họ chỉ muốn được nghỉ ngơi, không muốn nghe vợ càm ràm. Họ không muốn mỗi ngày về nhà phải nghe vợ phàn nàn luôn mồm về chuyện con cái hay chuyện bản thân không ngăn nắp.