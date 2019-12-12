Đây là 4 giai đoạn dễ chia ly nhất, cả vợ lẫn chồng đều phải đọc để rút ra bài học cho mình

Khi vợ chồng chán nhau, người thiếu bản lĩnh sẽ dễ dàng ký vào đơn ly hôn, còn người bản lĩnh sẽ tìm cách tháo gỡ khúc mắc. Chìa khóa cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc không có gì ngoài tình yêu và lòng bao dung.

Trên chặng đường hôn nhân, có rất nhiều giai đoạn vợ chồng chán nhau hoặc rơi vào cãi vã, mâu thuẫn, thậm chí là chiến tranh lạnh. Thật ra, điều này là chuyện rất bình thường trong bất cứ cuộc hôn nhân nào. Vợ chồng sống với nhau 1 năm, 5 năm hay thậm chí cả cuộc đời đều có những giai đoạn bế tắc, chán chường thế này. Điển hình nhất là 4 giai đoạn nhạy cảm sau đây, vợ chồng dễ chia ly nhất. Trong hôn nhân, không thể tránh khỏi chuyện vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã - Ảnh minh họa: Internet Thứ nhất là những cặp vợ chồng mới cưới. Những tưởng sau ngày cưới, cuộc sống hôn nhân sẽ đầy màu hồng, đầy lãng mạn. Nhưng đây cũng là lúc bắt đầu làm quen với cuộc sống hôn nhân cùng những mối quan hệ của hai bên gia đình, họ hàng. Nếu vợ chồng ở riêng, những khó khăn có thể dễ dàng giải tỏa nhưng nếu sống chung với bố mẹ chồng với quá nhiều lễ nghi, lối sống khác biệt chưa kịp thích nghi thì dễ dẫn đến chán nản mà buông tay.

Thứ hai là giai đoạn vợ mang thai và sinh con đầu lòng. Đây là giai đoạn nhạy cảm vô cùng, khi cuộc sống vợ chồng bị đảo lộn vì có thêm thành viên mới. Những thay đổi trong cơ thể cùng với sự khó khăn, thiếu kinh nghiệm chăm con khiến phụ nữ mệt mỏi vô cùng. Người chồng bị bí bách về vấn đề sinh lý, thường xuyên nghe những lời than phiền, khóc lóc của vợ cũng dễ chán nản mà “ăn vụng” bên ngoài. Nếu không đủ bản lĩnh, chúng ta rất dễ dàng buông tay người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet Thứ ba là giai đoạn thiếu thốn, khủng hoảng về tiền bạc. Những hóa đơn chưa kịp thanh toán, tiền học, tiền sữa, tiền sinh hoạt phí… là nguyên nhân nhiều nhất khiến vợ chồng cãi nhau, lục đục. Tâm lý thường tình của phụ nữ trong lúc này sẽ là hay so sánh chồng với người đàn ông khác và thậm chí là hối hận khi không cưới một người chồng có thể lo cho mình đầy đủ vật chất.

Thứ tư chính là giai đoạn ngoại tình. Đây là giai đoạn mâu thuẫn vợ chồng đỉnh điểm và dễ dẫn đến ly hôn nhất. Khi chồng hay vợ có người khác, rất khó để tha thứ và hàn gắn. Chỉ cần đàn ông hay phụ nữ bước chân vào con đường này coi như cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ vực rồi. 4 giai đoạn này rất phổ biến và xảy ra ở hầu hết các cặp vợ chồng. Nhiều người không vượt qua được, đành chấp nhận kí vào đơn ly hôn trong dằn vặt, nuối tiếc. Sau ly hôn, nhiều người lại hối hận vì bản thân không đủ kiến thức về hôn nhân, không đủ thấu hiểu, bao dung để rồi xảy ra bi kịch. Điều cốt lõi là chúng ta biết điều gì quan trọng để giữ gìn, bảo vệ - Ảnh minh họa: Internet Là đàn ông hay phụ nữ khôn ngoan, cần phải xác định ngay từ đầu rằng hôn nhân không phải chỉ có mật ngọt, là màu hồng. Hôn nhân khốc liệt hơn rất nhiều. Cưới nhau thì dễ nhưng để hạnh phúc thì cực kỳ khó. Và chúng ta phải hiểu một đạo lý rằng không có một cuộc hôn nhân nào không có mâu thuẫn và những giai đoạn khó khăn. Điều cốt lõi là chúng ta biết điều gì quan trọng nhất để giữ gìn, để bảo vệ. Người thiếu bản lĩnh sẽ dễ dàng ký vào đơn ly hôn, còn người bản lĩnh sẽ tìm cách tháo gỡ khúc mắc. Chìa khóa cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc không có gì ngoài tình yêu và lòng bao dung.

Đàn bà ngoại tình: Được thì ít mà mất mát thì nhiều Những người đàn bà ngoại tình à, trước khi ăn nằm cùng người đàn ông khác hãy nghĩ đến con cái. Tình cảm vợ chồng dẫu có tàn phai, bản thân mình có cô đơn cùng cực ra sao mà chẳng thể ly hôn thì hãy sống vì tình mẫu tử.

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