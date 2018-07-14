Dưới đây chính là bí mật của nhân tình, là cách thức để cô ta tranh đoạt đàn ông với đàn bà khác. Chị em hãy lưu lại phòng khi cần đến.

Rất nhiều người vợ đã tuyệt vọng, ngỡ ngàng khi phát hiện chồng ngoại tình. Họ chẳng thể ngờ người đàn ông đầu ấp tay gối mới đêm qua còn nói yêu vợ mà hôm nay đã đưa “gái” đi khách sạn. Vậy, có bao giờ bạn nghĩ cũng là đàn bà với nhau, ả đàn bà kia dựa vào cái gì để cướ chồng mình?

Đã biết đàn ông có vợ mà vẫn chen chân vào, biết vợ con anh ta sẽ phải chịu vô vàn thương tổn khi biết chuyện mà vẫn bắt đầu chứng tỏ kẻ thứ ba không hề đơn giản. Ấy thế nhưng, họ lại không điêu ngoa, ghê gớm như thế trước mặt đàn ông. Nhân tình luôn đóng vai mèo con ngoan ngoãn, ưa nũng nịu, thích được nuông chiều. Chưa kể, sự ngọt ngào, dịu dàng và tâm lý của họ cũng dư sức khiến đàn ông dù sắt đá đến mấy cũng phải mềm nhũn người khi đứng trước.

Nhân tình “cáo” ở điểm họ biết che giấu sự nguy hiểm của mình, giở trò mèo vờn chuột để đàn ông tưởng rằng mình đang phải ra sức chinh phục mới có được. Trong khi, nàng đã dựng sẵn bẫy để mồi chài mà chồng bạn đâu hề hay biết.

Trước những con mèo tơ ngơ ngác như thế, là vợ, bạn đừng vội chịu thua mà hãy lấy uy quyền của mình để áp đảo cô ta. Hãy chăm sóc chồng chu đáo hơn, hãy mềm mỏng với chồng như thuở ban đầu, hãy nhắc nhớ anh ấy về những kỷ niệm vô giá cả hai đã có cùng nhau. Dám chắc, chồng bạn sẽ tự thấy ăn năn mà quay về bên gia đình.

Phụ nữ càng khó tiếp cận, càng kiệm lời càng khiến khát khao chiếm hữu trong đàn ông được đẩy lên cao trào - Ảnh minh họa: Internet

2. Tỏ ra bí ẩn

Phụ nữ càng nắm giữ nhiều bí mật sẽ càng hấp dẫn, cuốn hút trong mắt đàn ông. Càng khó tiếp cận, càng kiệm lời càng khiến khát khao chiếm hữu trong phái mạnh được đẩy lên cao trào. Đấy chính là lí do vì sao đàn ông thường tìm được người đàn bà thứ hai ở những buổi tiệc, những cuộc gặp gỡ. Bởi nơi ấy, những đàn bà rắp tâm mồi chài đàn ông sẽ tìm được cho mình những con mồi ưng ý.

Lúc ấy, kẻ thứ ba sẽ rót vào tai chồng bạn những lời khiêu khích, sẽ quấn lấy chàng bằng nụ hôn quyến rũ đầy sáng tạo, sẽ mơn trớn cơ thể chàng bằng những câu nói nóng bỏng… Chỉ bấy nhiêu thôi đã dư sức khiến một người chồng đàng hoàng đến mấy cũng sập bẫy ngoại tình.

Hôn nhân làm bạn trở nên cộc cằn, thương xuyên chê trách, lớn tiếng mắng chồng mỗi khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn tỏ vẻ ngưỡng mộ, tán dương chàng

Đàn ông nào cũng thích được khen, được tán dương, được người khác thể hiện sự ngưỡng mộ. Khi ấy, chàng thấy mình được xem trọng, được khẳng định bản lĩnh đàn ông và vui vẻ trong lòng. Nếu nhân tình luôn khiến chồng bạn được toại nguyện thì vợ lại không như thế.

Hôn nhân làm bạn trở nên cộc cằn, thương xuyên chê trách, lớn tiếng mắng chồng mỗi khi cãi nhau. Sau những rạn nứt ấy, dẫu biết mình sai bạn vẫn không chịu nhận lỗi, vẫn cứ ngang ngược với chồng để rồi anh ấy chán nản quá mà ngã vào vòng tay đàn bà khác.