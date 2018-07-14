Đây chính là 'bùa mê' giúp kẻ thứ ba dễ dàng đạp ngã các bà vợ để cướp chồng

Phụ nữ yêu 14/07/2018 17:24

Muốn biết vì sao con giáp thứ 13 có thể dễ dàng “hạ gục” các bà vợ để ngoi lên làm vợ chẵn chị em hãy đọc bài viết này 1 lần trong đời.

Rất nhiều người vợ đã tuyệt vọng, ngỡ ngàng khi phát hiện chồng ngoại tình. Họ chẳng thể ngờ người đàn ông đầu ấp tay gối mới đêm qua còn nói yêu vợ mà hôm nay đã đưa “gái” đi khách sạn. Vậy, có bao giờ bạn nghĩ cũng là đàn bà với nhau, ả đàn bà kia dựa vào cái gì để cướ chồng mình?

Dưới đây chính là bí mật của nhân tình, là cách thức để cô ta tranh đoạt đàn ông với đàn bà khác. Chị em hãy lưu lại phòng khi cần đến.

Đây chính là 'bùa mê' giúp kẻ thứ ba dễ dàng đạp ngã các bà vợ để cướp chồng - Ảnh 1
Nhân tình “cáo” ở điểm họ biết che giấu sự nguy hiểm của mình, giở trò mèo vờn chuột để đàn ông tưởng rằng mình đang phải ra sức chinh phục mới có được - Ảnh minh họa: Internet

1. Dùng chiêu "Cáo giả mèo"

Đã biết đàn ông có vợ mà vẫn chen chân vào, biết vợ con anh ta sẽ phải chịu vô vàn thương tổn khi biết chuyện mà vẫn bắt đầu chứng tỏ kẻ thứ ba không hề đơn giản. Ấy thế nhưng, họ lại không điêu ngoa, ghê gớm như thế trước mặt đàn ông. Nhân tình luôn đóng vai mèo con ngoan ngoãn, ưa nũng nịu, thích được nuông chiều. Chưa kể, sự ngọt ngào, dịu dàng và tâm lý của họ cũng dư sức khiến đàn ông dù sắt đá đến mấy cũng phải mềm nhũn người khi đứng trước.

Nhân tình “cáo” ở điểm họ biết che giấu sự nguy hiểm của mình, giở trò mèo vờn chuột để đàn ông tưởng rằng mình đang phải ra sức chinh phục mới có được. Trong khi, nàng đã dựng sẵn bẫy để mồi chài mà chồng bạn đâu hề hay biết.

Trước những con mèo tơ ngơ ngác như thế, là vợ, bạn đừng vội chịu thua mà hãy lấy uy quyền của mình để áp đảo cô ta. Hãy chăm sóc chồng chu đáo hơn, hãy mềm mỏng với chồng như thuở ban đầu, hãy nhắc nhớ anh ấy về những kỷ niệm vô giá cả hai đã có cùng nhau. Dám chắc, chồng bạn sẽ tự thấy ăn năn mà quay về bên gia đình.

Đây chính là 'bùa mê' giúp kẻ thứ ba dễ dàng đạp ngã các bà vợ để cướp chồng - Ảnh 2
Phụ nữ càng khó tiếp cận, càng kiệm lời càng khiến khát khao chiếm hữu trong đàn ông được đẩy lên cao trào - Ảnh minh họa: Internet

2. Tỏ ra bí ẩn

Phụ nữ càng nắm giữ nhiều bí mật sẽ càng hấp dẫn, cuốn hút trong mắt đàn ông. Càng khó tiếp cận, càng kiệm lời càng khiến khát khao chiếm hữu trong phái mạnh được đẩy lên cao trào. Đấy chính là lí do vì sao đàn ông thường tìm được người đàn bà thứ hai ở những buổi tiệc, những cuộc gặp gỡ. Bởi nơi ấy, những đàn bà rắp tâm mồi chài đàn ông sẽ tìm được cho mình những con mồi ưng ý.

Lúc ấy, kẻ thứ ba sẽ rót vào tai chồng bạn những lời khiêu khích, sẽ quấn lấy chàng bằng nụ hôn quyến rũ đầy sáng tạo, sẽ mơn trớn cơ thể chàng bằng những câu nói nóng bỏng… Chỉ bấy nhiêu thôi đã dư sức khiến một người chồng đàng hoàng đến mấy cũng sập bẫy ngoại tình.

Đây chính là 'bùa mê' giúp kẻ thứ ba dễ dàng đạp ngã các bà vợ để cướp chồng - Ảnh 3
Hôn nhân làm bạn trở nên cộc cằn, thương xuyên chê trách, lớn tiếng mắng chồng mỗi khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn tỏ vẻ ngưỡng mộ, tán dương chàng

Đàn ông nào cũng thích được khen, được tán dương, được người khác thể hiện sự ngưỡng mộ. Khi ấy, chàng thấy mình được xem trọng, được khẳng định bản lĩnh đàn ông và vui vẻ trong lòng. Nếu nhân tình luôn khiến chồng bạn được toại nguyện thì vợ lại không như thế.

Hôn nhân làm bạn trở nên cộc cằn, thương xuyên chê trách, lớn tiếng mắng chồng mỗi khi cãi nhau. Sau những rạn nứt ấy, dẫu biết mình sai bạn vẫn không chịu nhận lỗi, vẫn cứ ngang ngược với chồng để rồi anh ấy chán nản quá mà ngã vào vòng tay đàn bà khác.

Đàn bà nếu cứ dại khờ làm 4 điều này vì chồng thì đừng trách vì sao số mình khổ

Đàn bà nếu cứ dại khờ làm 4 điều này vì chồng thì đừng trách vì sao số mình khổ

Nếu cứ mãi hành xử thế này, cứ mãi làm điều này vì chồng đàn bà đừng hỏi vì sao mình khổ cực là thế mà vẫn không được chồng thương.

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ thứ ba cách kẻ thứ ba cướp chồng những cách kẻ thứ ba cướp chồng bùa yêu sự thật về bùa yêu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 37 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này