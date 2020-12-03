Đàn ông yêu thật lòng sẽ chạm môi vào đúng 5 điểm nhạy cảm này của phụ nữ dù 'bẩn' đến mấy

Phụ nữ yêu 03/12/2020 07:00

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không ngại đụng chạm ở bất cứ điểm nào trên người phụ nữ, dù chỗ đó có “bẩn” đến mấy.

Dưới đây là những điểm trên cơ thể của phụ nữ mà đàn ông yêu thật lòng sẽ chạm môi để thể hiện tình cảm của mình chân thành nhất.

Trán

Người đàn ông thương vợ sẽ hôn vào trán để thể hiện tình cảm của mình. Hành động này cho thấy anh ấy muốn bảo vệ, che chở bạn cả đời. Đồng thời cũng nói lên được việc anh ấy nghiêm túc trong mối quan hệ này.

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Đàn ông yêu thật lòng sẽ làm điều này - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên cạnh bạn, anh ấy muốn trở thành một người đàn ông đích thực có thể chở che bạn suốt cả cuộc đời và ngầm thông báo rằng bạn hãy yên tâm giao phó cuộc đời mình cho họ. Thế nên nếu chàng thường dành cho bạn nụ hôn trên trán, hãy hiểu rằng tình cảm của anh ấy vô cùng chân thành.

Lưng

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Đàn ông thương vợ không ngại chạm môi vào điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Hành động ôm và hôn phía sau lưng của phụ nữ chứng tỏ việc họ yêu bạn đến cuồng nhiệt. Họ muốn chiếm hữu, có được bạn bằng mọi giá. Đồng thời, họ còn muốn quan tâm, chăm sóc và cùng bạn già đi. Với họ, bạn là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Bạn là một nửa không thể nào thiếu trong phần đời còn lại của họ. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy trân trọng người đàn ông cực phẩm này.

Bụng

Bụng là đặc điểm cực kỳ nhạy cảm vì có thể sẽ để lộ phần rạn da, vết mổ sau sinh. Nhưng nếu người đàn ông đó sẵn sàng chạm môi mà không ngại ngùng, hãy biết anh ấy rất trân trọng bạn. Anh ấy trân quý từng điểm trên cơ thể của bạn.

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Đàn ông tử tế không ngại nhìn những vết rạn trên cơ thể vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tử tế sẽ hiểu được vết rạn, vết sẹo đó từ đâu mà có. Đó là sự đẹp đẽ nhất trên của người phụ nữ mà anh ấy yêu thương. Thế nên anh ấy sẽ xem như báu vật và không bao giờ e dè hay chán ghét khi nhìn thấy những thứ đó.

Bàn chân

Đây là bộ phận cơ thể của phụ nữ khá “bẩn” vì tiếp xúc với đất. Nhưng nếu chàng không ngại hôn thì chắc chắn đã nghiện bạn đến điên cuồng. Vì chẳng ai chịu cúi mình để hôn lên chân người phụ nữ. Chỉ có người chồng thương vợ thật lòng mới dẹp bỏ mọi thứ để thể hiện tình cảm của mình.

Tay

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Đây là hành động của đàn ông thể hiện tình cảm chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu vợ thường hôn vào tay để thể hiện sự trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Đặc biệt họ không ngại hôn bạn giữa đám đông. Không ngại đánh dấu chủ quyền và thông báo cho cả thế giới biết bạn là của họ và cả đời này không bao giờ thay lòng đổi dạ.

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