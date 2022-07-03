Đàn ông yêu bạn thật lòng, bền lâu hay không, nhiều hay ít, chỉ cần nhìn họ trả lời 5 câu hỏi là sẽ rõ

Khi một người phụ nữ hỏi: “Anh có yêu em không?”, đàn ông chân thành yêu thương sẽ không do dự trả lời. Nếu anh ấy tỏ vẻ không muốn trả lời, hoặc có thái độ ngập ngừng thì chứng tỏ là không thật lòng trong tình cảm. Đừng nghĩ là đàn ông thì khó bày tỏ tình cảm, với những gì thật lòng đối đãi, một câu hỏi không làm khó được đàn ông. Chỉ khi không có tình cảm chân thành thì họ mới khó xử ngập ngừng.

Phụ nữ khi yêu dù có lòng tin ở đối phương thì vẫn muốn hỏi anh ấy liệu có yêu mình không. Đây chỉ là cách phụ nữ muốn nghe những lời ngọt ngào, kiếm tìm cảm giác an toàn từ đối phương. Cách đàn ông trả lời cũng sẽ thể hiện nhiều điều về tình cảm của anh ấy.

Đàn ông càng quý trọng bạn sẽ càng không để bạn thấy bất an, lo lắng. Họ muốn cho bạn cảm giác an toàn, nên dù bạn không hỏi cũng sẽ tự nguyện trả lời bạn đang làm gì.

Phụ nữ thường nhạy cảm khi không thấy đối phương trả lời. Khi bạn hỏi rằng anh đang bận việc gì, đàn ông thật lòng sẽ sẵn sàng chia sẻ bản thân đang làm gì, vì sợ bạn lo lắng, suy nghĩ lung tung. Ngược lại, đàn ông không coi trọng cảm xúc của bạn sẽ không muốn trả lời, hoặc trả lời qua loa, thậm chí là khó chịu khi bị bạn hỏi dò.

“Anh yêu gì ở em?”

Với phụ nụ nữ, lời khen ngợi và bày tỏ chân thành là điều lãng mạn và ngọt ngào nhất. Nhiều phụ nữ thích hỏi chồng hay người yêu rằng đối phương yêu nhất điểm gì ở họ. Vì cô ấy muốn được nghe khen ngợi, muốn biết điểm mạnh của mình trong mắt người thương.

Người đàn ông yêu bạn chân thành sẽ không trả lời một cách qua loa, mơ hồ. Anh ấy sẽ ngợi khen bạn như thể bạn xứng đáng được như thế. Anh ấy sẽ cho bạn biết bạn đặc biệt thế nào, dù bạn có bình thường trong mắt nhiều người đi chăng nữa. Ở bên cạnh người đàn ông yêu bạn chân thành, bạn luôn thấy rõ điểm mạnh và những điều tuyệt vời của chính mình.

Người đàn ông yêu bạn chân thành sẽ không trả lời một cách qua loa, mơ hồ trước câu hỏi của bạn. Ảnh minh họa: Internet

“Anh có hiểu em không?”

Một người đàn ông yêu thật lòng khi nghe câu hỏi này sẽ không ngại ngần nói về những điều anh ấy hiểu về bạn. Nếu anh ấy trả lời sai hoặc tránh né trả lời câu hỏi này thì chứng tỏ anh ấy không hiểu bạn, chưa yêu bạn đủ nhiều và chân thành.

Khi đàn ông yêu một người, hầu như mọi điều ở đối phương anh ấy đều nhớ rõ. Dù là thói quen, sở thích, những suy nghĩ không nói ra của bạn anh ấy vẫn biết hết. Đôi khi không cần bạn phải hỏi, anh ấy cũng sẽ thể hiện để bạn biết.

“Khi nào anh cưới em?”

Minh chứng cho tình yêu chân thành và bền vững nhất của đàn ông chính là không ngần ngại khi hỏi về tương lai của cả hai. Đàn ông khi yêu chân thành và nghiêm túc sẽ không đợi bạn hỏi câu này mới trả lời, hoặc là bạn không cần hỏi cũng biết. Anh ấy sẽ đặt bạn vào những kế hoạch tương lai, sẽ để bạn biết bao giờ cho bạn một cái kết, khi nào cả hai về chung một nhà.