Đàn ông yêu bạn thật lòng, bền lâu hay không, nhiều hay ít, chỉ cần nhìn họ trả lời 5 câu hỏi là sẽ rõ

Phụ nữ yêu 03/07/2022 08:53

Đàn ông càng quý trọng bạn sẽ càng không để bạn thấy bất an, lo lắng. Họ muốn cho bạn cảm giác an toàn, nên dù bạn không hỏi cũng sẽ tự nguyện trả lời bạn đang làm gì.

“Anh có yêu em không?”

Phụ nữ khi yêu dù có lòng tin ở đối phương thì vẫn muốn hỏi anh ấy liệu có yêu mình không. Đây chỉ là cách phụ nữ muốn nghe những lời ngọt ngào, kiếm tìm cảm giác an toàn từ đối phương. Cách đàn ông trả lời cũng sẽ thể hiện nhiều điều về tình cảm của anh ấy.

Khi một người phụ nữ hỏi: “Anh có yêu em không?”, đàn ông chân thành yêu thương sẽ không do dự trả lời. Nếu anh ấy tỏ vẻ không muốn trả lời, hoặc có thái độ ngập ngừng thì chứng tỏ là không thật lòng trong tình cảm. Đừng nghĩ là đàn ông thì khó bày tỏ tình cảm, với những gì thật lòng đối đãi, một câu hỏi không làm khó được đàn ông. Chỉ khi không có tình cảm chân thành thì họ mới khó xử ngập ngừng.

Đàn ông yêu bạn thật lòng, bền lâu hay không, nhiều hay ít, chỉ cần nhìn họ trả lời 5 câu hỏi là sẽ rõ - Ảnh 1
Khi một người phụ nữ hỏi: “Anh có yêu em không?”, đàn ông chân thành yêu thương sẽ không do dự trả lời. Ảnh minh họa: Internet

“Anh đang bận việc gì?”

Phụ nữ thường nhạy cảm khi không thấy đối phương trả lời. Khi bạn hỏi rằng anh đang bận việc gì, đàn ông thật lòng sẽ sẵn sàng chia sẻ bản thân đang làm gì, vì sợ bạn lo lắng, suy nghĩ lung tung. Ngược lại, đàn ông không coi trọng cảm xúc của bạn sẽ không muốn trả lời, hoặc trả lời qua loa, thậm chí là khó chịu khi bị bạn hỏi dò.

Đàn ông càng quý trọng bạn sẽ càng không để bạn thấy bất an, lo lắng. Họ muốn cho bạn cảm giác an toàn, nên dù bạn không hỏi cũng sẽ tự nguyện trả lời bạn đang làm gì.

“Anh yêu gì ở em?”

Với phụ nụ nữ, lời khen ngợi và bày tỏ chân thành là điều lãng mạn và ngọt ngào nhất. Nhiều phụ nữ thích hỏi chồng hay người yêu rằng đối phương yêu nhất điểm gì ở họ. Vì cô ấy muốn được nghe khen ngợi, muốn biết điểm mạnh của mình trong mắt người thương.

Người đàn ông yêu bạn chân thành sẽ không trả lời một cách qua loa, mơ hồ. Anh ấy sẽ ngợi khen bạn như thể bạn xứng đáng được như thế. Anh ấy sẽ cho bạn biết bạn đặc biệt thế nào, dù bạn có bình thường trong mắt nhiều người đi chăng nữa. Ở bên cạnh người đàn ông yêu bạn chân thành, bạn luôn thấy rõ điểm mạnh và những điều tuyệt vời của chính mình.

Đàn ông yêu bạn thật lòng, bền lâu hay không, nhiều hay ít, chỉ cần nhìn họ trả lời 5 câu hỏi là sẽ rõ - Ảnh 2
Người đàn ông yêu bạn chân thành sẽ không trả lời một cách qua loa, mơ hồ trước câu hỏi của bạn. Ảnh minh họa: Internet

“Anh có hiểu em không?”

Một người đàn ông yêu thật lòng khi nghe câu hỏi này sẽ không ngại ngần nói về những điều anh ấy hiểu về bạn. Nếu anh ấy trả lời sai hoặc tránh né trả lời câu hỏi này thì chứng tỏ anh ấy không hiểu bạn, chưa yêu bạn đủ nhiều và chân thành.

Khi đàn ông yêu một người, hầu như mọi điều ở đối phương anh ấy đều nhớ rõ. Dù là thói quen, sở thích, những suy nghĩ không nói ra của bạn anh ấy vẫn biết hết. Đôi khi không cần bạn phải hỏi, anh ấy cũng sẽ thể hiện để bạn biết.

“Khi nào anh cưới em?”

Minh chứng cho tình yêu chân thành và bền vững nhất của đàn ông chính là không ngần ngại khi hỏi về tương lai của cả hai. Đàn ông khi yêu chân thành và nghiêm túc sẽ không đợi bạn hỏi câu này mới trả lời, hoặc là bạn không cần hỏi cũng biết. Anh ấy sẽ đặt bạn vào những kế hoạch tương lai, sẽ để bạn biết bao giờ cho bạn một cái kết, khi nào cả hai về chung một nhà.

Đây là lý do khiến đàn ông điêu đứng trước phụ nữ có chồng còn hơn cả gái còn son

Đây là lý do khiến đàn ông điêu đứng trước phụ nữ có chồng còn hơn cả gái còn son

Dù muốn chinh phục, hay thậm chí có những hành động theo đuổi nhưng đàn ông khi có vợ rồi cũng không dại bỏ gia đình để chạy theo một người phụ nữ đã kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hôn nhân chuyện gia đình chuyện tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 8 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này