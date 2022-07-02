Đây là lý do khiến đàn ông điêu đứng trước phụ nữ có chồng còn hơn cả gái còn son

Phụ nữ yêu 02/07/2022 12:51

Dù muốn chinh phục, hay thậm chí có những hành động theo đuổi nhưng đàn ông khi có vợ rồi cũng không dại bỏ gia đình để chạy theo một người phụ nữ đã kết hôn.

Cảm giác lạ

Phụ nữ có chồng cho đàn ông cảm giác mới lạ. Với đàn ông đã có gia đình, vợ của người khác lúc nào cũng hấp dẫn hơn. Vì thời gian sống cùng vợ lâu ngày, đàn ông dần không còn thấy gì mới mẻ ở vợ. Họ quá quen thuộc với đời sống vợ chồng hay những tật xấu của vợ. Đến khi tiếp xúc với vợ của người khác, họ chỉ nhìn thấy ở vợ người khác những gì mà vợ họ chưa có. 

“Chuyện ấy”

Phần lớn đàn ông đều cho rằng phụ nữ có chồng biết cách chiều chuộng họ tới mức mê mệt. Họ cũng thừa nhận rằng người phụ nữ này biết cách dụ dỗ và khiến họ say mê trên giường hơn. Bởi thế, đàn ông dễ bị sự ma mị từng trải này của phụ nữ có gia đình làm điêu đứng. Đây cũng là điều phụ nữ còn son không thể có được.

Đây là lý do khiến đàn ông điêu đứng trước phụ nữ có chồng còn hơn cả gái còn son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ham muốn chinh phục

Đàn ông luôn có nhu cầu chinh phục, nhất là với phụ nữ. Người phụ nữ họ khó có được nhất, hay thậm chí là không thể có chính là người phụ nữ họ muốn có nhất. Dù đàn ông khi ấy có gia đình rồi, họ vẫn muốn một lần chinh phục cho bằng được.

Thực tế, phụ nữ có gia đình thường không có tư tưởng ngoại tình, cũng không để bản thân dễ dàng bị chinh phục. Ngược lại, phụ nữ độc thân lại dễ bị đàn ông từng trải thu hút. Đàn ông khi ấy có khi chẳng cần làm gì, phụ nữ độc thân cũng đã tự động ngã vào. Bởi thế, với đàn ông đôi khi phụ nữ có gia đình lại khơi gợi ở họ cảm giác chinh phục đầy thách thức hơn.

Dù muốn chinh phục, hay thậm chí có những hành động theo đuổi nhưng đàn ông khi có vợ rồi cũng không dại bỏ gia đình để chạy theo một người phụ nữ đã kết hôn.

Sự từng trải

Phụ nữ có gia đình mang tới cho đàn ông hương vị trầm lắng, đằm thắm nhưng sâu sắc và tinh tế. Khi đã quá chán nản những cô nàng độc thân kiêu kỳ, nổi loạn thì đàn ông bị say mê bởi nét từng trải của phụ nữ đã kết hôn.

Ở bên cạnh người phụ nữ có gia đình, đàn ông được lắng nghe, thấu hiểu hơn. Sự hiểu chuyện của kiểu phụ nữ này khiến đàn ông thấy thoải mái, yên tâm. Đây là điều đàn ông khó tìm được nhất ở phụ nữ độc thân. 

Bởi thế, ngay cả khi biết phụ nữ đã kết hôn, nhiều người đàn ông vẫn một mực theo đuổi.

Không phải lo lắng về “tình phí”

Phụ nữ có chồng nếu có tình một đêm thì thường không phải vì lý do tiền bạc, mà là vì thiếu thốn tình cảm. Vì vậy, họ không đòi hỏi ở đối phương tiền bạc, vật chất. Phụ nữ ở độ tuổi này cũng đã có kinh tế dộc lập, họ chỉ yêu đương hay lên giường vì họ muốn. Đây cũng là điều khiến đàn ông bị thu hút.

Huống hồ, nhiều người phụ nữ đã kết hôn dù ở tuổi ngoài 40 vẫn quyến rũ, sang trọng. Thế thì đàn ông khi nảy sinh quan hệ với kiểu phụ nữ này cũng chẳng phải lo chuyện chi tiền, mà chỉ cần cho đối phương tình cảm và điều họ muốn.

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Tiền bạc là một vấn đề vô cùng nhạy cảm trong quan hệ yêu đương. Khi đang yêu, bạn nên mở to mắt, nhìn thật kỹ và tỉnh táo, đừng để đối phương lợi dụng.

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