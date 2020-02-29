Đàn ông trưởng thành khi sự nghiệp ổn định, đàn bà trưởng thành khi bước vào hôn nhân

Phụ nữ yêu 29/02/2020 12:19

Một người phụ nữ lấy chồng sinh con, bao giờ cũng có những nét tần tảo, chính chắn và trưởng thành hơn so với một cô nàng độc thân. Vì hôn nhân là nơi dạy phụ nữ nhiều điều.

Sự trưởng thành giữa đàn ông và phụ nữ lấy chồng có những điều đặc biệt khác nhau. Sự trưởng thành của đàn ông thường được đo lường, tính toán bằng sự nghiệp. Một người đàn ông trưởng thành, đủ tin cậy là khi có đủ khả năng để chăm sóc cho gia đình mình. Chẳng thế mà người ta thường nói chọn chồng phải chọn đàn ông biết ngẩng cao đầu. Vì người đàn ông tự tin với bản lĩnh của mình, tin rằng sự nghiệp họ đang có hoàn toàn có thể cho người thân một cuộc sống không thiếu thốn.

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Sự trưởng thành ở đàn ông được đánh giá bằng sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng người phụ nữ thì lại khác. Thước đo sự trưởng thành dành cho họ không nằm ở sự nghiệp. Đây hoàn toàn không phải là một quan niệm cổ hủ hay tư tưởng trọng nam khinh nữ thời xưa. Mà đơn giản, bản lĩnh của phụ nữ nằm ở những thiên chức trời cho.

Phụ nữ hiện đại ngày nay đã và đang hoàn toàn có thể làm được những công việc mà khi xưa chỉ cánh mày râu mới có thể làm. Như kiếm tiền xây dựng kinh tế gia đình, làm chính trị, ngoại giao,… Bằng chứng là không ít những tỉ phú, những bậc thầy lãnh đạo trên thế giới và tại Việt Nam là phụ nữ. Người ta có thể nói họ là những người phụ nữ thành công trong công việc, nhưng để đánh giá những khía cạnh khác, thì lại chưa đủ để nói họ trưởng thành. Bởi sự trưởng thành ở phụ nữ còn được quyết định phần lớn ở trong cuộc sống hôn nhân.

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Phụ nữ lấy chồng là thước đo của sự trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân gia đình là một trong những thước đo quan trọng về một người phụ nữ từ xưa đến nay. Bởi chỉ có trải qua hôn nhân, người phụ nữ mới hoàn toàn trải qua những cung bậc cảm xúc phức tạp để tôi luyện nên một người phụ nữ trưởng thành. Đó là thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm con dâu. Biết bao nhiêu sự khó khăn, vất vả, thậm chí cả những chịu đựng, hi sinh, tủi hờn với những thiên chức này.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc phụ nữ và đàn ông cùng sánh vai trong việc xây dựng kinh tế ở mỗi gia đình là chuyện không hiếm gặp, nếu như không nói đại đa số đều như vậy. Nhưng chuyện đàn ông và phụ nữ bình đẳng trong việc chăm lo cho nhà cửa, con cái và các công việc gia đình khác dường như vẫn còn là một đề tài chưa có hồi kết.

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Trải qua thiên chức làm mẹ, phụ nữ càng trưởng thành và chín chắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Không phải người đàn ông nào cũng đồng ý với quan điểm vợ chồng phải chia sẻ việc nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Rất nhiều người chồng vẫn ung dung đi nhậu, đi chơi với bạn sau giờ làm, trong khi vợ phải về nhà cơm nước, quần áo, con cái.  Việc nhà là những công việc không tên và không quá nặng nhọc nhưng lại tốn rất nhiều thời gian và gây mệt mỏi cho người phụ nữ. Đặc biệt là khi người đàn ông lại không hiểu được điều đó mà lúc nào cũng nghĩ rằng, làm việc nhà là trách nhiệm, nghĩa vụ của riêng người vợ.

Do đó, để vừa có thể làm tốt công việc bên ngoài, vừa lo liệu được công việc gia đình, người phụ nữ buộc phải trưởng thành hơn, lo toan, sắp xếp mọi thứ một cách ổn thỏa. Chính vì vậy, một người phụ nữ lấy chồng sinh con, bao giờ cũng có những nét tần tảo, chính chắn và trưởng thành hơn so với một cô nàng độc thân. Chỉ cần tinh ý một chút thôi là ta hoàn toàn có thể nhận ra được điều đó - đó là sự trưởng thành nơi người đàn bà đã bước vào hôn nhân.

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Tình yêu đều là được xây dựng trên niềm tin. Vì vậy nếu một khi bạn đã chọn ngoại tình thì chính bạn đang vấy bẩn lên những điều này và cũng làm hủy hoại đi giá trị của bản thân bạn trong lòng đối phương.

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